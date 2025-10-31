читать дальше

архивных, так и на таком интересном источнике сведений о повседневной жизни города, как газеты. Я коренной житель Казани, прожил здесь всю жизнь и рассказываю, как город менялся на протяжении последних 52 лет. А на основании историй родителей и старожилов этот период личных наблюдений увеличивается примерно до 100 лет. Поэтому могу рассказать о том, что мало или почти совершенно неизвестно широкой аудитории. Моя задача — сделать так, чтобы Казань узнали и полюбили больше людей. Проводя экскурсии, хочу общаться с новыми людьми и генерировать положительные эмоции как для себя, так и для гостей города.