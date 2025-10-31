Мои заказы

По Казанскому кремлю и Старо-Татарской слободе - с историком

Погрузиться в историю и многовековые традиции города на границе двух культур
Прогулка по Казани покажет вам город с двух сторон — православной и мусульманской, русской и татарской, восточной и европейской.

Вы изучите древний кремль, спуститесь в немноголюдное метро, заглянете в Старо-Татарскую слободу и увидите наши озёра.

Архитектура, история и ритм Казани раскроются в деталях — от крепостных стен до купеческих особняков.
5
3 отзыва
По Казанскому кремлю и Старо-Татарской слободе - с историком© Сергей
Ближайшие даты:
17
ноя18
ноя20
ноя1
дек
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Казанский кремль — крепость времён Ивана Грозного, памятник русской и татарской истории. Проведём на территории 1,5 часа.
  • Благовещенский собор — православный храм 16 века в традициях белокаменного зодчества.
  • Мечеть Кул-Шариф — одну из крупнейших и красивейших мечетей мира.
  • Башню Сююмбике — символ татарской истории, овеянный легендами.
  • Две станции казанского метро — художественно оформленные платформы, отражающие татарскую культуру.
  • Озёра Нижний Кабан, Средний Кабан и Верхний Кабан — водоёмы, с которыми связана легенда о ханских сокровищах.
  • Мечети 18–19 веков — в том числе старейшую мечеть Аль-Марджани (1770 год).
  • Здание татарского театра имени Г. Камала — культурный центр на берегу озера.
  • Старо-Татарскую слободу с особняками купцов — колоритный исторический район, примеры восточной архитектуры в городской застройке.
  • Квартал с заведениями национальной кухни — после нашей прогулки вы можете попробовать татарские блюда.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: вход для экскурсионных групп на территорию музея-заповедника Казанский кремль — 150 ₽ за взрослого, 140 ₽ за школьника, студента или пенсионера; проезд в метро — 42 ₽ при оплате банковской картой.
  • Вход в Благовещенский собор и мечеть Кул-Шариф возможен до 20:00. Дресс-код: платок для женщин (можно взять на входе), закрытые плечи и колени, отсутствие обтягивающей и откровенной одежды.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Казанского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Казани
Провёл экскурсии для 4888 туристов
Профессиональный историк, кандидат исторических наук. Специализируюсь на темах истории Казани, особенно 18-19 веков. Одна из моих книг — «Казань и казанцы: реклама XIX века» — основана на оригинальных источниках, как
читать дальше

архивных, так и на таком интересном источнике сведений о повседневной жизни города, как газеты. Я коренной житель Казани, прожил здесь всю жизнь и рассказываю, как город менялся на протяжении последних 52 лет. А на основании историй родителей и старожилов этот период личных наблюдений увеличивается примерно до 100 лет. Поэтому могу рассказать о том, что мало или почти совершенно неизвестно широкой аудитории. Моя задача — сделать так, чтобы Казань узнали и полюбили больше людей. Проводя экскурсии, хочу общаться с новыми людьми и генерировать положительные эмоции как для себя, так и для гостей города.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
Ксения
31 окт 2025
Спасибо Сергею за содержательную и интересную экскурсию!
Невероятное владение материалом, слушать очень легко, нашим вниманием Сергей завладел с первых секунд.
Отдельное спасибо, за то, что экскурсия состоялась, несмотря на то, что были только мы с мужем, и за предложения сфотографировать нас вместе в самых красивых местах!
Спасибо Сергею за содержательную и интересную экскурсию!
С
Светлана
11 сен 2025
Это действительно была экскурсия с историком, но при этом Сергей излагал исторические факты увлекательно, эмоционально, доходчиво. Экскурсия было четко продуманы и организована, 3,5 часа пролетели незаметно. Нет сомнений в том, что Сергей прекрасно знает и любить историю Казани и региона, я обязательно воспользуюсь его услугами на новых экскурсионных маршрутах.
Л
Лариса
29 июл 2025
Всё было здорово: грамотная речь рассказчика, глубокое знание истории Казани, доброжелательность, готовность отвечать на вопросы.

Входит в следующие категории Казани

