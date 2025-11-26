Как устроена татарская мечеть? Как формировалась её архитектура? Вы познакомитесь с 6 из сохранившихся 11 мусульманских храмов 18–19 веков. Выясните, в каких стилях они возводились и что повлияло на их архитектуру. Услышите азан — призыв на молитву — и согреетесь турецким чаем после прогулки.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- шесть сохранившихся мечетей: Нурулла, Галеевскую, Голубую, Бурнаевскую, Апанаевскую, Марджани
- молельные залы Галеевской и Апанаевской мечетей: изразцы, барочную лепнину, кафедру для проповедей и шамаили
Вы узнаете:
- кто заказывал и проектировал татарские мечети
- в чём отличие татарской мечети от большинства храмов мусульманского мира
- как на примере мечетей отличать архитектурные стили и замечать умелое вплетение татарского колорита в архитектуру
- зачем нужно электронное табло внутри мусульманских храмов
А после экскурсии можете заглянуть в кофейню «Ист», показать бариста свой билет и получить чашечку турецкого чая в подарок. Предложение действительно в день экскурсии.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на улице, одевайтесь по погоде. Мы посетим две мечети, между ними предусмотрены пешие переходы
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Правила посещения мечети
- Нужно снимать обувь, поэтому обязательно наденьте носки
- Женщинам необходимо покрыть голову платком, максимально закрыв волосы, надеть юбку ниже колен, рукав ниже локтя, закрытое декольте. В холодное время года дозволяется посещение мечети в шапке. В широких брюках женщины допускаются, обтягивающие брюки должны быть покрыты
- Мужчины допускаются в мечеть в брюках и рубашке или свитере. Шорты должны быть ниже колен, а футболка с рукавами (не обязательно длинными)
- Приветствуется милостыня (садака). Для этого установлен специальный ящик с надписью «Садака на содержание мечети»
Глазами инженера — Организатор в Казани
Провела экскурсии для 1189 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.
