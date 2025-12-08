Мои заказы

Новогодняя тусовка на 3 горнолыжных курортах Урала с праздничным банкетом и жаркой баней

Покатать в "Банном", "Абзаково" и "Мраткино", повеселиться в компании своих и забрать фото на память
Собираем шумную компанию любителей горнолыжного отдыха из Казани, Набережных Челнов, Уфы и отправляемся туда, где тренируются участники Олимпийских игр и мастера спорта, — на лучшие курорты Южного Урала.

В нашем распоряжении
читать дальше

будут трассы всех категорий сложности в «Банном», «Абзаково» и «Мраткино» и фотограф-видеограф, который сделает живые кадры со склонов.

Новый год мы встретим зажигательной вечеринкой с ведущим, диджеем, фейерверком, вкусной едой и, конечно, игристым.

А вечером 1 января разгорячимся в баньке, после которой взбодримся прыжками в сугробы и дополнительно согреемся ароматным глинтвейном. Будет весело и душевно, погнали с нами!

Новогодняя тусовка на 3 горнолыжных курортах Урала с праздничным банкетом и жаркой баней
Новогодняя тусовка на 3 горнолыжных курортах Урала с праздничным банкетом и жаркой баней
Новогодняя тусовка на 3 горнолыжных курортах Урала с праздничным банкетом и жаркой баней

Описание тура

Организационные детали

Список необходимых вещей:
- комплект зимней одежды для катания (горнолыжный костюм или непромокаемые штаны и короткий пуховик, джинсы не подойдут)
- термобельё/свитер-водолазка (не х/б, лучше синтетика и нейлон)
- шапка, перчатки, маска (балаклава)
- носки с запасом
- зимняя обувь
- средства личной гигиены, банные принадлежности
- документы и деньги
- индивидуальная аптечка
- смартфон, камера, повербанк, колонка
- термос, перекус
- рюкзак/сумка

Программа тура по дням

1 день

Выезд

Вечером отправляемся из Казани, присоединиться можно в Набережных Челнах и Уфе. Ночь проведём в дороге с остановками по необходимости. Едем на комфортабельном большом автобусе с откидывающимися спинками и достаточным пространством для ног — будет комфортно. Рекомендуем взять термос, подушку, плед.

2 день

Горнолыжный комплекс «Банное», новогодняя вечеринка

Приедем ориентировочно к 11:00. После размещения и завтрака отправимся на склоны горнолыжного комплекса «Банное», который является лучшим курортом на Южном Урале.

«Банное» оснащён всем необходимым для комфортного отдыха. За дополнительную плату желающие смогут арендовать снаряжение, взять занятия с инструктором, покататься на лыжах, коньках и ватрушках. С нами будет фотограф-видеограф, поэтому без эффектных кадров вы точно не останетесь. Катаемся до 18:00, после чего возвращаемся в номера.

Вечером — новогодняя вечеринка с ужином, игристым, диджеем, ведущим и салютом. Отмечаем всю ночь!

Горнолыжный комплекс «Банное», новогодняя вечеринкаГорнолыжный комплекс «Банное», новогодняя вечеринкаГорнолыжный комплекс «Банное», новогодняя вечеринка
3 день

Курорт «Абзаково», баня

В 11:00 завтракаем, а затем выезжаем в сторону горнолыжного курорта «Абзаково», который представляет собой спортивно-оздоровительный центр с собственным аквапарком, развлекательным центром, зоопарком, саунами и 13 трассами всех категорий. Работает 7 бугельных подъёмников и 2 канатно-кресельных дороги. Катаемся до 18:00.

Вечером — ужин и баня в отеле.

Курорт «Абзаково», баняКурорт «Абзаково», баняКурорт «Абзаково», баня
4 день

ГЛК «Мраткино», обратная дорога

Чтобы успеть ещё обкатать и склоны «Мраткино», встанем пораньше, в 7:30, и поедем туда с вещами. Находится он в Белорецке и является одним из старейших на Урале. К нашим услугам 8 трасс разной сложности и 4 подъёмника. Здесь тренировались 5 мастеров спорта международного класса и участники Олимпийских игр. Катаемся до 16:00.

В 16:30 начнётся рассадка в автобус, спустя полчаса отправимся в обратный путь.

ГЛК «Мраткино», обратная дорогаГЛК «Мраткино», обратная дорогаГЛК «Мраткино», обратная дорога
5 день

Возвращение домой

Возвращаемся в Казань. По дороге ночью остановимся в Уфе и Набережных Челнах, к месту старта прибудем ранним утром.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет29 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3 завтрака, 2 ужина, глинтвейн
  • Новогодняя программа с ведущим, диджеем, банкетом, салютом
  • Все трансферы по маршруту, заброска к ГЛЦ ежедневно
  • Сопровождение гидом-инструктором и фотографом-видеографом
  • Баня
  • Скидки на аренду снаряжения
  • Страховка
  • Сувениры на память
Что не входит в цену
  • Билеты в Казань / Набережные Челны / Уфу и обратно в ваш город
  • Обеды, питание в дороге
  • Ски-пассы
  • Прокат снаряжения
  • Уроки с инструктором
  • Дополнительные развлечения (тюбинг, каток, лыжи)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казань, ТЦ «Мега», 19:00 / Набережные Челны, 23:00 / Уфа, 4:00
Завершение: Уфа, 22:00 / Набережные Челны 2:30 / Казань, ТЦ «Мега», 5:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Динар
Динар — Организатор в Казани
Провёл экскурсии для 89 туристов
Путешественник, исследователь, филантроп, организатор. Руководитель туроператора и команды опытных гидов-инструкторов. С моей подачи запускаются новые направления. Специализируюсь на авторских турах и экспедициях по России и всему миру — особенно в удалённые
читать дальше

и нестандартные локации. В прошлом занимался организацией музыкальных концертов и фестивалей, был крупнейшим организатором автобусных туров, концертным менеджером музыкальных групп. Ушёл из банковской сферы, чтобы посвятить себя активному отдыху. Дайвинг, мотокросс, SUP, горные лыжи, самокат, 7 столиц за 7 дней — всё это часть моей жизни. Мечтаю попасть на остров Пасхи и организовать нестандартную экспедицию по Исландии. «Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре — что мало любили и мало путешествовали».

Тур входит в следующие категории Казани

Похожие туры из Казани

Покатушки на курорте «Губаха» и яркие фото на память. Выезд из Казани, Н. Челнов, Ижевска, Перми
На автобусе
4 дня
1 отзыв
Покатушки на курорте «Губаха» и яркие фото на память. Выезд из Казани, Н. Челнов, Ижевска, Перми
Пронестись по склонам Северного Урала, погреться глинтвейном и в бане и получить кадры от фотографа
Начало: В 18:30 сбор и отправление из Казани, от ТЦ «Мега»...
19 дек в 18:30
23 янв в 18:30
14 900 ₽ за человека
Волшебство Рождества в Казани
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Волшебство Рождества в Казани
Начало: Татарстан, Казань
5 янв в 10:00
от 23 340 ₽ за человека
Январские каникулы в Казани
На автобусе
4 дня
1 отзыв
Январские каникулы в Казани
Начало: Республика Татарстан, Казань
3 янв в 10:00
6 янв в 10:00
от 30 026 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Казани
Все туры из Казани