Новогодняя тусовка на 3 горнолыжных курортах Урала с праздничным банкетом и жаркой баней
Покатать в "Банном", "Абзаково" и "Мраткино", повеселиться в компании своих и забрать фото на память
Собираем шумную компанию любителей горнолыжного отдыха из Казани, Набережных Челнов, Уфы и отправляемся туда, где тренируются участники Олимпийских игр и мастера спорта, — на лучшие курорты Южного Урала.
В нашем распоряжении читать дальше
будут трассы всех категорий сложности в «Банном», «Абзаково» и «Мраткино» и фотограф-видеограф, который сделает живые кадры со склонов.
Новый год мы встретим зажигательной вечеринкой с ведущим, диджеем, фейерверком, вкусной едой и, конечно, игристым.
А вечером 1 января разгорячимся в баньке, после которой взбодримся прыжками в сугробы и дополнительно согреемся ароматным глинтвейном. Будет весело и душевно, погнали с нами!
Описание тура
Организационные детали
Список необходимых вещей: - комплект зимней одежды для катания (горнолыжный костюм или непромокаемые штаны и короткий пуховик, джинсы не подойдут) - термобельё/свитер-водолазка (не х/б, лучше синтетика и нейлон) - шапка, перчатки, маска (балаклава) - носки с запасом - зимняя обувь - средства личной гигиены, банные принадлежности - документы и деньги - индивидуальная аптечка - смартфон, камера, повербанк, колонка - термос, перекус - рюкзак/сумка
Программа тура по дням
1 день
Выезд
Вечером отправляемся из Казани, присоединиться можно в Набережных Челнах и Уфе. Ночь проведём в дороге с остановками по необходимости. Едем на комфортабельном большом автобусе с откидывающимися спинками и достаточным пространством для ног — будет комфортно. Рекомендуем взять термос, подушку, плед.
2 день
Горнолыжный комплекс «Банное», новогодняя вечеринка
Приедем ориентировочно к 11:00. После размещения и завтрака отправимся на склоны горнолыжного комплекса «Банное», который является лучшим курортом на Южном Урале.
«Банное» оснащён всем необходимым для комфортного отдыха. За дополнительную плату желающие смогут арендовать снаряжение, взять занятия с инструктором, покататься на лыжах, коньках и ватрушках. С нами будет фотограф-видеограф, поэтому без эффектных кадров вы точно не останетесь. Катаемся до 18:00, после чего возвращаемся в номера.
Вечером — новогодняя вечеринка с ужином, игристым, диджеем, ведущим и салютом. Отмечаем всю ночь!
3 день
Курорт «Абзаково», баня
В 11:00 завтракаем, а затем выезжаем в сторону горнолыжного курорта «Абзаково», который представляет собой спортивно-оздоровительный центр с собственным аквапарком, развлекательным центром, зоопарком, саунами и 13 трассами всех категорий. Работает 7 бугельных подъёмников и 2 канатно-кресельных дороги. Катаемся до 18:00.
Вечером — ужин и баня в отеле.
4 день
ГЛК «Мраткино», обратная дорога
Чтобы успеть ещё обкатать и склоны «Мраткино», встанем пораньше, в 7:30, и поедем туда с вещами. Находится он в Белорецке и является одним из старейших на Урале. К нашим услугам 8 трасс разной сложности и 4 подъёмника. Здесь тренировались 5 мастеров спорта международного класса и участники Олимпийских игр. Катаемся до 16:00.
В 16:30 начнётся рассадка в автобус, спустя полчаса отправимся в обратный путь.
5 день
Возвращение домой
Возвращаемся в Казань. По дороге ночью остановимся в Уфе и Набережных Челнах, к месту старта прибудем ранним утром.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
29 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
3 завтрака, 2 ужина, глинтвейн
Новогодняя программа с ведущим, диджеем, банкетом, салютом
Все трансферы по маршруту, заброска к ГЛЦ ежедневно
Сопровождение гидом-инструктором и фотографом-видеографом
Баня
Скидки на аренду снаряжения
Страховка
Сувениры на память
Что не входит в цену
Билеты в Казань / Набережные Челны / Уфу и обратно в ваш город
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Динар — Организатор в Казани
Провёл экскурсии для 89 туристов
Путешественник, исследователь, филантроп, организатор. Руководитель туроператора и команды опытных гидов-инструкторов.
С моей подачи запускаются новые направления. Специализируюсь на авторских турах и экспедициях по России и всему миру — особенно в удалённые читать дальше
и нестандартные локации.
В прошлом занимался организацией музыкальных концертов и фестивалей, был крупнейшим организатором автобусных туров, концертным менеджером музыкальных групп. Ушёл из банковской сферы, чтобы посвятить себя активному отдыху.
Дайвинг, мотокросс, SUP, горные лыжи, самокат, 7 столиц за 7 дней — всё это часть моей жизни.
Мечтаю попасть на остров Пасхи и организовать нестандартную экспедицию по Исландии.
«Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре — что мало любили и мало путешествовали».