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Сплав по реке Инзер для опытных походников с проживанием в палатках: открываем красоты Южного Урала

Насладиться скалами, лесными просторами и цветущими лугами, посидеть у костра и отдохнуть от суеты
Приглашаем в сплав по реке Инзер.

Особенность маршрута в том, что по берегам нам почти не встретятся населённые пункты — мы окажемся наедине с природой, суровыми отвесными скалами, хвойными лесами и
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полянами, полными цветов. Отдохнём от цивилизации, суеты и забот. Каждый день будем проходить 7-8 часов по воде с остановками на обед и прогулками.

Вам предстоит принимать активное участие в походе: помогать повару готовить, а инструктору — обустраивать лагерь, собирать и разбирать катамараны. Вечером будем париться в походной баньке. Сплав пройдёт по быстрой речке с перекатами, поэтому он подойдёт только участникам с опытом походов. Стартуем и финишируем в Казани.

Сплав по реке Инзер для опытных походников с проживанием в палатках: открываем красоты Южного Урала
Сплав по реке Инзер для опытных походников с проживанием в палатках: открываем красоты Южного Урала
Сплав по реке Инзер для опытных походников с проживанием в палатках: открываем красоты Южного Урала

Описание тура

Организационные детали

Список необходимых вещей:

1. Ксерокопия (или фото на телефоне): паспорта и полиса ОМС. (Нужно не нам, а вам в целях безопасности)
2. Деньги на всякий случай (Например: покупка вкусняшек в деревне на маршруте сплава) и на перекусы в придорожном кафе на пути следования автобуса.
3. Кружка, ложка, миска, нож.
4. Палатка, пенка, спальник, фонарик — можно арендовать у нас.
5. Головной убор (кепка, бейсболка, бандана, шапка).
6. Дождевик
7. Термобелье (вверх и низ) для сна
8. Футболка/свитер/джемпер/толстовка — с запасом
9. Штаны (не джинсы)/шорты — с запасом
10. Куртка/ветровка
11. Носки с запасом
12. Кроссовки или походные ботинки, шлепанцы, сапоги (не менее 2-х пар обуви).
13. Средства личной гигиены: кусок мыла, бумага, паста и щетка, крем солнцезащитный. Солнцезащитные очки.
14. Полотенце не большое
15. Репелленты на всякий случай
16. Индивидуальная аптечка (если нужно)
17. Рюкзак или сумка спортивная для своих вещей. Ваши вещи должны помещаться в один рюкзак, на котором вы будете сидеть, возможен ещё один небольшой рюкзак для мелких вещей.
18. Веревка с крючками/стяжки/веревки бельевые (чтобы привязать вещи к кату, 10-15 метров).
Пакеты мусорные или обычные для упаковки вещей, скотч (если нет гермомешка)
19. Телефон, камера, павербанк, колонка, гитара, кальян — по желанию. Упаковать герметично.
20. Матерчатые перчатки для гребли.
21. Вкусняшки на себя и товарища
22. Термос/емкость для воды
23. Беруши (у кого чуткий сон)
24. Подушка для сна в автобусе. (Для поездок на Урал)
25. Пенка — сидушка (по желанию)

Рекомендуем иметь 2 комплекта одежды, на случая намокания или падения в воду.

У нас каждый участник ставит свою палатку, моет свою посуду, принимает участие и помогает инструкторам в обустройстве быта лагеря, готовки, сборки катамарана, заготовки дров и прочее. Необходимо грести на катамаране и выполнять команды капитана-инструктора.

Программа тура по дням

1 день

Начало путешествия

Встретимся в Казани в 18:45, разместимся в автобусе и отправимся к месту старта. Рекомендуем взять с собой термос, подушку, плед.

2 день

Начало сплава

В 10:00 прибудем на место старта и приготовим горячий завтрак прямо на берегу. Затем соберём катамараны, займём места и в 11:00 начнём наш сплав, сегодня пройдём самые активные участки маршрута. В 14:00 сделаем перерыв на обед и продолжим путешествие. Особенность сплава в том, что по берегам нам практически не встретятся населённые пункты, поэтому мы окажемся наедине с природой. На реке Инзер есть чем полюбоваться: увидим и обрывистые скалы, и цветущие луговые поляны, и густые хвойные леса.

В 18:00 установим лагерь. После ужина вас ждёт походная баня и досуг. В 0:00 — отбой.

Начало сплаваНачало сплаваНачало сплава
3 день

Продолжение маршрута: прогулка к смотровой и посещение пещеры

Встанем в 7:00, позавтракаем и в 9:00 стартуем. Сегодня будем не только грести по воде, но и гулять. Дойдём до смотровых площадок, чтобы насладиться панорамой уральских скал и лесов, а ещё заглянем в пещеру.

В 13:00 пообедаем, а спустя ещё 4 часа сплава прибудем на поляну, где обустроим новый лагерь. После ужина — баня и совместный досуг. Разойдёмся по палаткам в 23:00.

Продолжение маршрута: прогулка к смотровой и посещение пещерыПродолжение маршрута: прогулка к смотровой и посещение пещеры
4 день

Финиш маршрута

Встанем в 7:00, позавтракаем, в 9:00 выйдем на маршрут по воде. Пообедаем в 12:00 и продолжим сплав. В 16:00 финишируем у деревни, разберём катамараны, погрузим вещи в автобус и поужинаем. А в 17:00 отправимся в обратный путь.

Финиш маршрутаФиниш маршрута
5 день

Прибытие в Казань

Будем ехать всю ночь, в 5:00 вернёмся в Казань. На этом наш тур завершён, до новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник20 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание и ароматный глинтвейн
  • Трансфер от Казани и обратно на комфортабельном автобусе
  • Всё снаряжение для похода: катамараны, вёсла, спасжилеты, костровой инвентарь, рации
  • Работа инструкторов
  • Страховка и регистрация в МЧС
  • Походная баня
  • Посвящение в почётные сплавщики
Что не входит в цену
  • Билеты до Казани и обратно в ваш город
  • Аренда личного снаряжения: палатка, спальник, пенка-коврик
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казань, ТЦ «Мега», 19:00
Завершение: Казань, ТЦ «Мега», 5:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Динар
Динар — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 147 туристов
Путешественник, исследователь, филантроп, организатор. Руководитель туроператора и команды опытных гидов-инструкторов. С моей подачи запускаются новые направления. Специализируюсь на авторских турах и экспедициях по России и всему миру — особенно в удалённые
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и нестандартные локации. В прошлом занимался организацией музыкальных концертов и фестивалей, был крупнейшим организатором автобусных туров, концертным менеджером музыкальных групп. Ушёл из банковской сферы, чтобы посвятить себя активному отдыху. Дайвинг, мотокросс, SUP, горные лыжи, самокат, 7 столиц за 7 дней — всё это часть моей жизни. Мечтаю попасть на остров Пасхи и организовать нестандартную экспедицию по Исландии. «Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре — что мало любили и мало путешествовали».

Тур входит в следующие категории Казани

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