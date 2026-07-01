Приглашаем в сплав по реке Инзер.Особенность маршрута в том, что по берегам нам почти не встретятся населённые пункты — мы окажемся наедине с природой, суровыми отвесными скалами, хвойными лесами и

полянами, полными цветов. Отдохнём от цивилизации, суеты и забот. Каждый день будем проходить 7-8 часов по воде с остановками на обед и прогулками. Вам предстоит принимать активное участие в походе: помогать повару готовить, а инструктору — обустраивать лагерь, собирать и разбирать катамараны. Вечером будем париться в походной баньке. Сплав пройдёт по быстрой речке с перекатами, поэтому он подойдёт только участникам с опытом походов. Стартуем и финишируем в Казани.

Описание тура

Организационные детали

Список необходимых вещей:

1. Ксерокопия (или фото на телефоне): паспорта и полиса ОМС. (Нужно не нам, а вам в целях безопасности)

2. Деньги на всякий случай (Например: покупка вкусняшек в деревне на маршруте сплава) и на перекусы в придорожном кафе на пути следования автобуса.

3. Кружка, ложка, миска, нож.

4. Палатка, пенка, спальник, фонарик — можно арендовать у нас.

5. Головной убор (кепка, бейсболка, бандана, шапка).

6. Дождевик

7. Термобелье (вверх и низ) для сна

8. Футболка/свитер/джемпер/толстовка — с запасом

9. Штаны (не джинсы)/шорты — с запасом

10. Куртка/ветровка

11. Носки с запасом

12. Кроссовки или походные ботинки, шлепанцы, сапоги (не менее 2-х пар обуви).

13. Средства личной гигиены: кусок мыла, бумага, паста и щетка, крем солнцезащитный. Солнцезащитные очки.

14. Полотенце не большое

15. Репелленты на всякий случай

16. Индивидуальная аптечка (если нужно)

17. Рюкзак или сумка спортивная для своих вещей. Ваши вещи должны помещаться в один рюкзак, на котором вы будете сидеть, возможен ещё один небольшой рюкзак для мелких вещей.

18. Веревка с крючками/стяжки/веревки бельевые (чтобы привязать вещи к кату, 10-15 метров).

Пакеты мусорные или обычные для упаковки вещей, скотч (если нет гермомешка)

19. Телефон, камера, павербанк, колонка, гитара, кальян — по желанию. Упаковать герметично.

20. Матерчатые перчатки для гребли.

21. Вкусняшки на себя и товарища

22. Термос/емкость для воды

23. Беруши (у кого чуткий сон)

24. Подушка для сна в автобусе. (Для поездок на Урал)

25. Пенка — сидушка (по желанию)

Рекомендуем иметь 2 комплекта одежды, на случая намокания или падения в воду.

У нас каждый участник ставит свою палатку, моет свою посуду, принимает участие и помогает инструкторам в обустройстве быта лагеря, готовки, сборки катамарана, заготовки дров и прочее. Необходимо грести на катамаране и выполнять команды капитана-инструктора.