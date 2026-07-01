Особенность маршрута в том, что по берегам нам почти не встретятся населённые пункты — мы окажемся наедине с природой, суровыми отвесными скалами, хвойными лесами и
Описание тура
Организационные детали
Список необходимых вещей:
1. Ксерокопия (или фото на телефоне): паспорта и полиса ОМС. (Нужно не нам, а вам в целях безопасности)
2. Деньги на всякий случай (Например: покупка вкусняшек в деревне на маршруте сплава) и на перекусы в придорожном кафе на пути следования автобуса.
3. Кружка, ложка, миска, нож.
4. Палатка, пенка, спальник, фонарик — можно арендовать у нас.
5. Головной убор (кепка, бейсболка, бандана, шапка).
6. Дождевик
7. Термобелье (вверх и низ) для сна
8. Футболка/свитер/джемпер/толстовка — с запасом
9. Штаны (не джинсы)/шорты — с запасом
10. Куртка/ветровка
11. Носки с запасом
12. Кроссовки или походные ботинки, шлепанцы, сапоги (не менее 2-х пар обуви).
13. Средства личной гигиены: кусок мыла, бумага, паста и щетка, крем солнцезащитный. Солнцезащитные очки.
14. Полотенце не большое
15. Репелленты на всякий случай
16. Индивидуальная аптечка (если нужно)
17. Рюкзак или сумка спортивная для своих вещей. Ваши вещи должны помещаться в один рюкзак, на котором вы будете сидеть, возможен ещё один небольшой рюкзак для мелких вещей.
18. Веревка с крючками/стяжки/веревки бельевые (чтобы привязать вещи к кату, 10-15 метров).
Пакеты мусорные или обычные для упаковки вещей, скотч (если нет гермомешка)
19. Телефон, камера, павербанк, колонка, гитара, кальян — по желанию. Упаковать герметично.
20. Матерчатые перчатки для гребли.
21. Вкусняшки на себя и товарища
22. Термос/емкость для воды
23. Беруши (у кого чуткий сон)
24. Подушка для сна в автобусе. (Для поездок на Урал)
25. Пенка — сидушка (по желанию)
Рекомендуем иметь 2 комплекта одежды, на случая намокания или падения в воду.
У нас каждый участник ставит свою палатку, моет свою посуду, принимает участие и помогает инструкторам в обустройстве быта лагеря, готовки, сборки катамарана, заготовки дров и прочее. Необходимо грести на катамаране и выполнять команды капитана-инструктора.
Программа тура по дням
Начало путешествия
Встретимся в Казани в 18:45, разместимся в автобусе и отправимся к месту старта. Рекомендуем взять с собой термос, подушку, плед.
Начало сплава
В 10:00 прибудем на место старта и приготовим горячий завтрак прямо на берегу. Затем соберём катамараны, займём места и в 11:00 начнём наш сплав, сегодня пройдём самые активные участки маршрута. В 14:00 сделаем перерыв на обед и продолжим путешествие. Особенность сплава в том, что по берегам нам практически не встретятся населённые пункты, поэтому мы окажемся наедине с природой. На реке Инзер есть чем полюбоваться: увидим и обрывистые скалы, и цветущие луговые поляны, и густые хвойные леса.
В 18:00 установим лагерь. После ужина вас ждёт походная баня и досуг. В 0:00 — отбой.
Продолжение маршрута: прогулка к смотровой и посещение пещеры
Встанем в 7:00, позавтракаем и в 9:00 стартуем. Сегодня будем не только грести по воде, но и гулять. Дойдём до смотровых площадок, чтобы насладиться панорамой уральских скал и лесов, а ещё заглянем в пещеру.
В 13:00 пообедаем, а спустя ещё 4 часа сплава прибудем на поляну, где обустроим новый лагерь. После ужина — баня и совместный досуг. Разойдёмся по палаткам в 23:00.
Финиш маршрута
Встанем в 7:00, позавтракаем, в 9:00 выйдем на маршрут по воде. Пообедаем в 12:00 и продолжим сплав. В 16:00 финишируем у деревни, разберём катамараны, погрузим вещи в автобус и поужинаем. А в 17:00 отправимся в обратный путь.
Прибытие в Казань
Будем ехать всю ночь, в 5:00 вернёмся в Казань. На этом наш тур завершён, до новых встреч!
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|20 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание и ароматный глинтвейн
- Трансфер от Казани и обратно на комфортабельном автобусе
- Всё снаряжение для похода: катамараны, вёсла, спасжилеты, костровой инвентарь, рации
- Работа инструкторов
- Страховка и регистрация в МЧС
- Походная баня
- Посвящение в почётные сплавщики
Что не входит в цену
- Билеты до Казани и обратно в ваш город
- Аренда личного снаряжения: палатка, спальник, пенка-коврик