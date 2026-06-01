Мои заказы

В сердце Татарстана: этнокультурная Казань с посещением аквапарка

Погрузитесь в атмосферу Казани — города, где переплетаются история, культура и живые традиции! Вас ждут этнопрограмма с мастер-классом, знакомство с исламским наследием, яркие развлечения в аквапарке и Дворце Впечатлений. Этот тур подарит незабываемые эмоции и познакомит с настоящим духом Татарстана!
В сердце Татарстана: этнокультурная Казань с посещением аквапаркаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
В сердце Татарстана: этнокультурная Казань с посещением аквапаркаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
В сердце Татарстана: этнокультурная Казань с посещением аквапаркаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Выезд из Перми

22:00 Выезд из Перми.

Выезд из Перми
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Экскурсия в этнографическом музее «Татар Авылы». Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля. Экскурсия по музею исламской культуры

Остановка в пути на завтрак (за доп. плату).

09:00-11:00 Экскурсия в этнографическом музее "Татар Авылы":

  • встреча с гармонью и татарскими национальными танцами;
  • экскурсия по этнографическому музею Татар Авылы под открытым небом;
  • мастер-класс по приготовлению кыстыбыя с чаепитием.

В процессе экскурсии вы посетите действующую мельницу, татарскую крестьянскую избу, дома кузнеца и гончара, баню по-черному, дом Бабы-Яги и дом Шурале (татарский леший). А также посещение зоодвора.

На мастер-классе вы приготовите старинное татарское блюдо — Кыстыбый (сложенные пополам лепешки из пресного теста с начинкой из картофельного пюре). Он проходит в доме для гостей с настоящей татарской печью.

Следуя указаниям ведущего, вы узнаете секрет вкусного пышного национального теста, самостоятельно раскатаете и выпечете в деревенской печи на дровах лепешки и наполните их начинкой. После чего испробуете угощение за чаепитием.

Обратите внимание! Группа делится на 2 части — первая идет на экскурсию, вторая на мастер-класс, потом меняются.

11:30-12:30 Переезд до Казани.

12:30-13:30 Обед в кафе.

13:30-16:00 Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля. Это увлекательное путешествие, которое познакомит вас с уникальной атмосферой города, где история и современность гармонично переплетаются. Здесь переплетаются русская и татарская культуры, что придает ему особый шарм.

16:00-18:00 Экскурсия по музею исламской культуры с мастер-классом по каллиграфии. Экскурсия в музей исламской культуры предлагает общее представление об исламе как мировой религии и рассказывает о его значении в истории и культуре татарского народа.

Экспозиция отражает уникальный вклад татар и особенности мусульманских традиций народов Поволжья, раскрывая богатство и многообразие исламского наследия в регионе.

Обратите внимание! Группа делится на 2 части — первая идет на экскурсию, вторая на мастер-класс, потом меняются.

19:30 Заселение в гостиницу.

Доп. экскурсия “Огни Казани”. Вечерняя экскурсия превращает город в сказку: старинные здания оживают под мягким светом подсветки, раскрывая новые краски и тайны.

Каждая улица дышит историей, а сияние фасадов наполняет прогулку теплом и вдохновением. Стоимость — 2000 руб. (экскурсия состоится при наборе от 10 чел. В случае, если группа не наберется, за несколько дней до тура мы сделаем перерасчет заявки, возвратим денежные средства).

Экскурсия в этнографическом музее «Татар Авылы». Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля. Экскурсия по музею исламской культурыЭкскурсия в этнографическом музее «Татар Авылы». Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля. Экскурсия по музею исламской культурыЭкскурсия в этнографическом музее «Татар Авылы». Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля. Экскурсия по музею исламской культурыЭкскурсия в этнографическом музее «Татар Авылы». Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля. Экскурсия по музею исламской культуры
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Посещение аквапарка «Ривьера» с 5 вариантами программы или свободный день

Завтрак в гостинице.

1 вариант.

10:00:14:00 Посещение аквапарка "Ривьера" (4 часа). Более 50 различных горок и аттракционов, в том числе детские зоны, SPA и огромный волновой бассейн созданы специально для того, чтобы каждый нашел себе развлечение по душе.

14:30 Посещение крупнейшего в Поволжье океанариума (без экскурсии) + св. время. В Казанском океанариуме вас ждет захватывающее путешествие в подводный мир, где обитают сотни удивительных морских существ.

Здесь можно увидеть величественных акул, грациозных морских котиков, сухопутных черепах, забавных пингвинов и даже грозных крокодилов.

Это место, где каждая встреча с морскими обитателями превращается в яркое и незабываемое приключение для всей семьи!

2 вариант.

10:00-14:00 Посещение аквапарка "Ривьера" (4 часа). Более 50 различных горок и аттракционов, в том числе детские зоны, SPA и огромный волновой бассейн созданы специально для того, чтобы каждый нашел себе развлечение по душе.

15:00 Посещение Дворца впечатлений без экскурсии (за доп. плату)* или свободное время.

Три этажа иммерсивных локаций: Зеркальные миры, Волшебный лес и сюрреалистический магазин Икеле-Микеле. Гуляйте сколько хотите — время не ограничено

3 вариант.

10:00-16:00 Посещение аквапарка "Ривьера" (6 часов).

16:30 Посещение крупнейшего в Поволжье океанариума (без экскурсии) + св. время.

4 вариант.

10:00-16:00 Посещение аквапарка "Ривьера" (6 часов).

17:00 Посещение Дворца впечатлений без экскурсии (за доп. плату)* или свободное время.

5 вариант.

10:00-20:30 Посещение аквапарка "Ривьера" (безлимит).

6 вариант.

10:00-21:00 Свободное время.

21:00 Отправление в Пермь от аквапарка Ривьера.

Посещение аквапарка «Ривьера» с 5 вариантами программы или свободный деньПосещение аквапарка «Ривьера» с 5 вариантами программы или свободный деньПосещение аквапарка «Ривьера» с 5 вариантами программы или свободный деньПосещение аквапарка «Ривьера» с 5 вариантами программы или свободный день
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Прибытие в Пермь

09:00-10:00 Ориентировочное время прибытия в Пермь.

Проживание

Тур предусматривает 2 ночных переезда на автобусе.

Стоимость на 1 человека в зависимости от выбранной программы, руб:

Свободный день:

ДатаДата возвратаСтоимостьЭкскурсия в Дворец впечатлений (доп. плата)
19.06.202622.06.202613 5002 500
17.07.202620.07.202613 5002 500
14.08.202617.08.202613 5002 500
11.09.202614.09.202613 5002 500
09.10.202612.10.202613 5002 500
06.11.202609.11.202613 5002 500

Аквапрак 4 часа:

ДатаДата возвратаВзрослыйДети 5-12Пенсионер/студент/дети 13-17Дети 0-4 или ниже 120 смЭкскурсия в Дворец впечатлений (доп. плата)
19.06.202622.06.202618 60018 30018 40013 5002 500
17.07.202620.07.202618 60018 30018 40013 5002 500
14.08.202617.08.202618 60018 30018 40013 5002 500
11.09.202614.09.202618 60018 30018 40013 5002 500
09.10.202612.10.202618 60018 30018 40013 5002 500
06.11.202609.11.202618 60018 30018 40013 5002 500

Аквапарк 4 часа + океанариум:

ДатаДата возвратаВзрослыйДети 3-12Дети 13-17/пенсионер/студентДети 0-2Экскурсия в Дворец впечатлений (доп. плата)
19.06.202622.06.2026 19 70019 20019 50013 5002 500
17.07.2026 20.07.2026 19 70019 20019 50013 5002 500
14.08.2026 17.08.2026 19 70019 20019 50013 5002 500
11.09.2026 14.09.2026 19 70019 20019 50013 5002 500
09.10.2026 12.10.2026 19 70019 20019 50013 5002 500
06.11.2026 09.11.2026 19 70019 20019 50013 5002 500

Аквапарк 6 часов:

ДатаДата возвратаВзрослыйДети 5-12Пенсионер/студент/дети 13-17Дети 0-4 или ниже 120 смЭкскурсия в Дворец впечатлений (доп. плата)
19.06.2026 22.06.2026 19 10018 80018 90013 5002 500
17.07.2026 20.07.2026 19 10018 80018 90013 5002 500
14.08.2026 17.08.2026 19 10018 80018 90013 5002 500
11.09.2026 14.09.2026 19 10018 80018 90013 5002 500
09.10.2026 12.10.2026 19 10018 80018 90013 5002 500
06.11.2026 09.11.2026 19 10018 80018 90013 5002 500

Аквапарк 6 часов + океанариум:

ДатаДата возвратаВзрослыйДети 3-12Дети 13-17/пенсионер/студентДети 0-2
19.06.2026 22.06.2026 20 20019 70020 00013 500
17.07.2026 20.07.2026 20 20019 70020 00013 500
14.08.2026 17.08.2026 20 20019 70020 00013 500
11.09.2026 14.09.2026 20 20019 70020 00013 400
09.10.2026 12.10.2026 20 20019 70020 00013 500
06.11.2026 09.11.2026 20 20019 70020 00013 500

Аквапарк безлимит:

ДатаДата возвратаВзрослыйДети 5-12Пенсионер/студент/дети 13-17Дети 0-4 или ниже 120 см
19.06.2026 22.06.2026 20 60020 30020 40014 700
17.07.2026 20.07.2026 20 60020 30020 40014 700
14.08.2026 17.08.2026 20 60020 30020 40014 700
11.09.2026 14.09.2026 20 60020 30020 40014 700
09.10.2026 12.10.2026 20 60020 30020 40014 700
06.11.2026 09.11.2026 20 60020 30020 40014 700

Доплата за одноместное размещение: 2750 руб.

Скидка для туристов из Удмуртии: 1 000 руб.

Скидка на последний ряд: 300 руб.

Важно! Цены являются динамическими и могут изменяться в зависимости от спроса, сезона и других факторов.

Название гостиницы будет известно ближе к дате начала тура.

Варианты проживания

Гостиница

1 ночь

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Автобусный проезд на комфортабельном автобусе туристического класса
  • Страховка по проезду в автобусе
  • Сопровождение из Перми
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Питание, указанное в прогграмме (1 завтрак и 2 обеда)
  • Проживание в номере с удобствами
  • Входные билеты по программе
  • Мастер-класс по каллиграфии
  • Этнопрограмма в музее по открытым небом Татар Авылы
  • Входной билет в аквапарк по выбранному тарифу (при приобретении)
Что не входит в цену
  • Авиа - ж/д билеты до Перми и обратно
  • Доп. экскурсия «Огни Казани» 2000 руб
  • Питание, не указанное в программе (ужины)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис.
  2. Пенсионное удостоверение, студенческий билет.
  3. Детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.

Для автобуса:

  • удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
  • питьевая вода, перекус;
  • портативную зарядку, кабель для зарядки телефона;
  • аптечку для личного применения;
  • плед;
  • подушечку для головы.

Для экскурсий:

  • удобную одежду и обувь по погоде;
  • зонт или дождевик на случай осадков;
  • рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
  • деньги на покупку сувениров и т. д;
  • фотоаппарат;
  • питьевая вода,перекус;
  • портативную зарядку;
  • аптечку для личного применения.

Для купания:

  • полотенце;
  • купальный костюм;
  • сланцы;
  • шапочка для плавания;
  • принадлежности для душа.

Обратите внимание! В соответствии с действующим законодательством для перевозки детей в автобусе необходимо использовать соответствующее удерживающее устройство — бустер. В случае остановки автобуса сотрудниками ГИБДД ответственность за соблюдение требований по безопасной перевозке несут родители или сопровождающие лица ребенка. Просим обеспечить наличие и использование бустера для всех детей в возрасте до 5 лет включительно. В случае оформления административного штрафа за нарушение требований по перевозке детей, его оплату будут нести родители или сопровождающие лица ребенка.

*В автобусе предусмотрены USB-розетки для подзарядки устройств. Однако туроператор не гарантирует их исправную работу, поэтому рекомендуем иметь при себе портативный зарядник (power bank) для удобства во время поездки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки в туре?

Скидка для туристов из Удмуртии: 1 000 руб.

Скидка на последний ряд: 300 руб.

Какие остановки проезжает автобус в первый день в Пермском крае и в Удмуртии?

22.00 – г. Пермь, ул. Ленина, 53, ДрамТеатр со стороны ул. Петропавловская
22.10 – ост. Сосновый бор (по ул. Якутская)
22.15 – м-н Закамск, ост. Лядова
22.40 – г. Краснокамск, ост. Фабрика Гознак
22.45 – ост. Отворот на Майский
23.00 – Нытвенский отворот
23.05 – Григорьевский отворот
23.10 – отворот Кудымкар/Карагай
23.30 – Очерский отворот (АЗС "Лукойл")
23.50 – Большая Соснова, кафе "Казачья Застава"
Посадка на следующий день:
00.40 – Большая Соснова, кафе "Гавань"
01.25 (УДМ) - г. Воткинск, остановка "Центр"
01.30 (УДМ) - г. Воткинск, кафе "555", ул. Азина, 208
01.40 (УДМ) – г. Воткинск, на трассе, кафе "У моста"
02.25 (УДМ) – г. Ижевск, ТЦ Малахит, ул. Удмуртская, 273
02.40 (УДМ) - г. Ижевск, ТЦ Европа, ул. имени Вадима Сивкова, 150
03.55 (УДМ) – г. Можга, ул. имени Ф. Я. Фалалеева, 10, кафе "Турист"

Какую важную информацию нужно знать?

Кол-во мест в Дворец впечатлений ограничено.

Океанариум работает до 20.00.

Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.

Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания. Запланируйте деньги на такси в случае раннего или позднего прибытия.

Просим обязательно сообщать туроператору о наличии хронических заболеваний, особенностях здоровья и других обстоятельствах, которые могут повлиять на путешествие. Это необходимо для обеспечения безопасности и комфорта во время тура всей группы.

Обратите внимание! В случае наличия у туристов каких-либо ограничений или особых требований к питанию, мы не можем обеспечить их учет, поскольку данная услуга предоставляется в рамках группового тура. Турист может полностью отказаться от питания в момент бронирования с получением перерасчета стоимости. В случае отказа от части питания перерасчет не производится. Турист может приобрести питание на месте (при возможности) или взять с собой.

Если турист хочет сэкономить на туре, то можно без доплат за 1-номестное размещение оформить подселение с другим туристом. Стоимость для него будет, как на 1 чел. при 2-хместном размещении. Женское подселение мы оформляем всегда, когда в туре едет сопровождающая. А мужское - не со 100% гарантией, так как его сложнее найти. За неделю до выезда мы сообщим Вам, нашлось ли подселение туристу, или ему придется доплатить за 1-номестный номер.

Оператор оставляет за собой право заменить гостиницу на аналогичную либо выше уровнем.

Все пожелания по размещению (вид из окна, этаж, расположение номеров и др.) учитываются при бронировании, но не гарантируются и зависят от возможностей гостиницы на момент заселения.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Казани

Похожие туры на «В сердце Татарстана: этнокультурная Казань с посещением аквапарка»

Многоликая Казань и её окрестности: индивидуальная многодневная экскурсия
На машине
3 дня
10 отзывов
Многоликая Казань и её окрестности: индивидуальная многодневная экскурсия
Прочувствовать старину Свияжска, посетить город будущего и погулять по столице Татарстана
Начало: Площадь Тысячелетия Казани, кассы Казанского цирка...
30 июн в 08:00
9 июл в 08:00
35 000 ₽ за всё до 4 чел.
Столица Татарстана - Казань - на вдох и выдох! Летний тур на 3 дня
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Столица Татарстана - Казань - на вдох и выдох! Летний тур на 3 дня
Начало: Республика Татарстан, Казань
19 июн в 10:00
26 июн в 10:00
от 14 178 ₽ за человека
Казань на одном дыхании. Летний тур на 2 дня
2 дня
3 отзыва
Казань на одном дыхании. Летний тур на 2 дня
Начало: Республика Татарстан, Казань
20 июн в 10:00
27 июн в 10:00
от 8560 ₽ за человека
Индивидуальное знакомство со столицей Татарстана и окрестностями: Казань, Свияжск, Иннополис
На машине
2 дня
2 отзыва
Индивидуальное знакомство со столицей Татарстана и окрестностями: Казань, Свияжск, Иннополис
Увидеть Дворец земледельцев, осмотреть Храм всех религий и погулять по городу будущего
Начало: Казань, точное место - по договорённости, 9:00
22 авг в 08:00
5 сен в 08:00
32 000 ₽ за всё до 4 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Казани
Все туры из Казани
от 13 500 ₽ за человека