Программа тура по дням
Выезд из Перми
22:00 Выезд из Перми.
Экскурсия в этнографическом музее «Татар Авылы». Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля. Экскурсия по музею исламской культуры
Остановка в пути на завтрак (за доп. плату).
09:00-11:00 Экскурсия в этнографическом музее "Татар Авылы":
- встреча с гармонью и татарскими национальными танцами;
- экскурсия по этнографическому музею Татар Авылы под открытым небом;
- мастер-класс по приготовлению кыстыбыя с чаепитием.
В процессе экскурсии вы посетите действующую мельницу, татарскую крестьянскую избу, дома кузнеца и гончара, баню по-черному, дом Бабы-Яги и дом Шурале (татарский леший). А также посещение зоодвора.
На мастер-классе вы приготовите старинное татарское блюдо — Кыстыбый (сложенные пополам лепешки из пресного теста с начинкой из картофельного пюре). Он проходит в доме для гостей с настоящей татарской печью.
Следуя указаниям ведущего, вы узнаете секрет вкусного пышного национального теста, самостоятельно раскатаете и выпечете в деревенской печи на дровах лепешки и наполните их начинкой. После чего испробуете угощение за чаепитием.
Обратите внимание! Группа делится на 2 части — первая идет на экскурсию, вторая на мастер-класс, потом меняются.
11:30-12:30 Переезд до Казани.
12:30-13:30 Обед в кафе.
13:30-16:00 Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля. Это увлекательное путешествие, которое познакомит вас с уникальной атмосферой города, где история и современность гармонично переплетаются. Здесь переплетаются русская и татарская культуры, что придает ему особый шарм.
16:00-18:00 Экскурсия по музею исламской культуры с мастер-классом по каллиграфии. Экскурсия в музей исламской культуры предлагает общее представление об исламе как мировой религии и рассказывает о его значении в истории и культуре татарского народа.
Экспозиция отражает уникальный вклад татар и особенности мусульманских традиций народов Поволжья, раскрывая богатство и многообразие исламского наследия в регионе.
Обратите внимание! Группа делится на 2 части — первая идет на экскурсию, вторая на мастер-класс, потом меняются.
19:30 Заселение в гостиницу.
Доп. экскурсия “Огни Казани”. Вечерняя экскурсия превращает город в сказку: старинные здания оживают под мягким светом подсветки, раскрывая новые краски и тайны.
Каждая улица дышит историей, а сияние фасадов наполняет прогулку теплом и вдохновением. Стоимость — 2000 руб. (экскурсия состоится при наборе от 10 чел. В случае, если группа не наберется, за несколько дней до тура мы сделаем перерасчет заявки, возвратим денежные средства).
Посещение аквапарка «Ривьера» с 5 вариантами программы или свободный день
Завтрак в гостинице.
1 вариант.
10:00:14:00 Посещение аквапарка "Ривьера" (4 часа). Более 50 различных горок и аттракционов, в том числе детские зоны, SPA и огромный волновой бассейн созданы специально для того, чтобы каждый нашел себе развлечение по душе.
14:30 Посещение крупнейшего в Поволжье океанариума (без экскурсии) + св. время. В Казанском океанариуме вас ждет захватывающее путешествие в подводный мир, где обитают сотни удивительных морских существ.
Здесь можно увидеть величественных акул, грациозных морских котиков, сухопутных черепах, забавных пингвинов и даже грозных крокодилов.
Это место, где каждая встреча с морскими обитателями превращается в яркое и незабываемое приключение для всей семьи!
2 вариант.
10:00-14:00 Посещение аквапарка "Ривьера" (4 часа). Более 50 различных горок и аттракционов, в том числе детские зоны, SPA и огромный волновой бассейн созданы специально для того, чтобы каждый нашел себе развлечение по душе.
15:00 Посещение Дворца впечатлений без экскурсии (за доп. плату)* или свободное время.
Три этажа иммерсивных локаций: Зеркальные миры, Волшебный лес и сюрреалистический магазин Икеле-Микеле. Гуляйте сколько хотите — время не ограничено
3 вариант.
10:00-16:00 Посещение аквапарка "Ривьера" (6 часов).
16:30 Посещение крупнейшего в Поволжье океанариума (без экскурсии) + св. время.
4 вариант.
10:00-16:00 Посещение аквапарка "Ривьера" (6 часов).
17:00 Посещение Дворца впечатлений без экскурсии (за доп. плату)* или свободное время.
5 вариант.
10:00-20:30 Посещение аквапарка "Ривьера" (безлимит).
6 вариант.
10:00-21:00 Свободное время.
21:00 Отправление в Пермь от аквапарка Ривьера.
Прибытие в Пермь
09:00-10:00 Ориентировочное время прибытия в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает 2 ночных переезда на автобусе.
Стоимость на 1 человека в зависимости от выбранной программы, руб:
Свободный день:
|Дата
|Дата возврата
|Стоимость
|Экскурсия в Дворец впечатлений (доп. плата)
|19.06.2026
|22.06.2026
|13 500
|2 500
|17.07.2026
|20.07.2026
|13 500
|2 500
|14.08.2026
|17.08.2026
|13 500
|2 500
|11.09.2026
|14.09.2026
|13 500
|2 500
|09.10.2026
|12.10.2026
|13 500
|2 500
|06.11.2026
|09.11.2026
|13 500
|2 500
Аквапрак 4 часа:
|Дата
|Дата возврата
|Взрослый
|Дети 5-12
|Пенсионер/студент/дети 13-17
|Дети 0-4 или ниже 120 см
|Экскурсия в Дворец впечатлений (доп. плата)
|19.06.2026
|22.06.2026
|18 600
|18 300
|18 400
|13 500
|2 500
|17.07.2026
|20.07.2026
|18 600
|18 300
|18 400
|13 500
|2 500
|14.08.2026
|17.08.2026
|18 600
|18 300
|18 400
|13 500
|2 500
|11.09.2026
|14.09.2026
|18 600
|18 300
|18 400
|13 500
|2 500
|09.10.2026
|12.10.2026
|18 600
|18 300
|18 400
|13 500
|2 500
|06.11.2026
|09.11.2026
|18 600
|18 300
|18 400
|13 500
|2 500
Аквапарк 4 часа + океанариум:
|Дата
|Дата возврата
|Взрослый
|Дети 3-12
|Дети 13-17/пенсионер/студент
|Дети 0-2
|Экскурсия в Дворец впечатлений (доп. плата)
|19.06.2026
|22.06.2026
|19 700
|19 200
|19 500
|13 500
|2 500
|17.07.2026
|20.07.2026
|19 700
|19 200
|19 500
|13 500
|2 500
|14.08.2026
|17.08.2026
|19 700
|19 200
|19 500
|13 500
|2 500
|11.09.2026
|14.09.2026
|19 700
|19 200
|19 500
|13 500
|2 500
|09.10.2026
|12.10.2026
|19 700
|19 200
|19 500
|13 500
|2 500
|06.11.2026
|09.11.2026
|19 700
|19 200
|19 500
|13 500
|2 500
Аквапарк 6 часов:
|Дата
|Дата возврата
|Взрослый
|Дети 5-12
|Пенсионер/студент/дети 13-17
|Дети 0-4 или ниже 120 см
|Экскурсия в Дворец впечатлений (доп. плата)
|19.06.2026
|22.06.2026
|19 100
|18 800
|18 900
|13 500
|2 500
|17.07.2026
|20.07.2026
|19 100
|18 800
|18 900
|13 500
|2 500
|14.08.2026
|17.08.2026
|19 100
|18 800
|18 900
|13 500
|2 500
|11.09.2026
|14.09.2026
|19 100
|18 800
|18 900
|13 500
|2 500
|09.10.2026
|12.10.2026
|19 100
|18 800
|18 900
|13 500
|2 500
|06.11.2026
|09.11.2026
|19 100
|18 800
|18 900
|13 500
|2 500
Аквапарк 6 часов + океанариум:
|Дата
|Дата возврата
|Взрослый
|Дети 3-12
|Дети 13-17/пенсионер/студент
|Дети 0-2
|19.06.2026
|22.06.2026
|20 200
|19 700
|20 000
|13 500
|17.07.2026
|20.07.2026
|20 200
|19 700
|20 000
|13 500
|14.08.2026
|17.08.2026
|20 200
|19 700
|20 000
|13 500
|11.09.2026
|14.09.2026
|20 200
|19 700
|20 000
|13 400
|09.10.2026
|12.10.2026
|20 200
|19 700
|20 000
|13 500
|06.11.2026
|09.11.2026
|20 200
|19 700
|20 000
|13 500
Аквапарк безлимит:
|Дата
|Дата возврата
|Взрослый
|Дети 5-12
|Пенсионер/студент/дети 13-17
|Дети 0-4 или ниже 120 см
|19.06.2026
|22.06.2026
|20 600
|20 300
|20 400
|14 700
|17.07.2026
|20.07.2026
|20 600
|20 300
|20 400
|14 700
|14.08.2026
|17.08.2026
|20 600
|20 300
|20 400
|14 700
|11.09.2026
|14.09.2026
|20 600
|20 300
|20 400
|14 700
|09.10.2026
|12.10.2026
|20 600
|20 300
|20 400
|14 700
|06.11.2026
|09.11.2026
|20 600
|20 300
|20 400
|14 700
Доплата за одноместное размещение: 2750 руб.
Скидка для туристов из Удмуртии: 1 000 руб.
Скидка на последний ряд: 300 руб.
Важно! Цены являются динамическими и могут изменяться в зависимости от спроса, сезона и других факторов.
Название гостиницы будет известно ближе к дате начала тура.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Автобусный проезд на комфортабельном автобусе туристического класса
- Страховка по проезду в автобусе
- Сопровождение из Перми
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Питание, указанное в прогграмме (1 завтрак и 2 обеда)
- Проживание в номере с удобствами
- Входные билеты по программе
- Мастер-класс по каллиграфии
- Этнопрограмма в музее по открытым небом Татар Авылы
- Входной билет в аквапарк по выбранному тарифу (при приобретении)
Что не входит в цену
- Авиа - ж/д билеты до Перми и обратно
- Доп. экскурсия «Огни Казани» 2000 руб
- Питание, не указанное в программе (ужины)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис.
- Пенсионное удостоверение, студенческий билет.
- Детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.
Для автобуса:
- удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
- питьевая вода, перекус;
- портативную зарядку, кабель для зарядки телефона;
- аптечку для личного применения;
- плед;
- подушечку для головы.
Для экскурсий:
- удобную одежду и обувь по погоде;
- зонт или дождевик на случай осадков;
- рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров и т. д;
- фотоаппарат;
- питьевая вода,перекус;
- портативную зарядку;
- аптечку для личного применения.
Для купания:
- полотенце;
- купальный костюм;
- сланцы;
- шапочка для плавания;
- принадлежности для душа.
Обратите внимание! В соответствии с действующим законодательством для перевозки детей в автобусе необходимо использовать соответствующее удерживающее устройство — бустер. В случае остановки автобуса сотрудниками ГИБДД ответственность за соблюдение требований по безопасной перевозке несут родители или сопровождающие лица ребенка. Просим обеспечить наличие и использование бустера для всех детей в возрасте до 5 лет включительно. В случае оформления административного штрафа за нарушение требований по перевозке детей, его оплату будут нести родители или сопровождающие лица ребенка.
*В автобусе предусмотрены USB-розетки для подзарядки устройств. Однако туроператор не гарантирует их исправную работу, поэтому рекомендуем иметь при себе портативный зарядник (power bank) для удобства во время поездки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки в туре?
Скидка для туристов из Удмуртии: 1 000 руб.
Скидка на последний ряд: 300 руб.
Какие остановки проезжает автобус в первый день в Пермском крае и в Удмуртии?
22.00 – г. Пермь, ул. Ленина, 53, ДрамТеатр со стороны ул. Петропавловская
22.10 – ост. Сосновый бор (по ул. Якутская)
22.15 – м-н Закамск, ост. Лядова
22.40 – г. Краснокамск, ост. Фабрика Гознак
22.45 – ост. Отворот на Майский
23.00 – Нытвенский отворот
23.05 – Григорьевский отворот
23.10 – отворот Кудымкар/Карагай
23.30 – Очерский отворот (АЗС "Лукойл")
23.50 – Большая Соснова, кафе "Казачья Застава"
Посадка на следующий день:
00.40 – Большая Соснова, кафе "Гавань"
01.25 (УДМ) - г. Воткинск, остановка "Центр"
01.30 (УДМ) - г. Воткинск, кафе "555", ул. Азина, 208
01.40 (УДМ) – г. Воткинск, на трассе, кафе "У моста"
02.25 (УДМ) – г. Ижевск, ТЦ Малахит, ул. Удмуртская, 273
02.40 (УДМ) - г. Ижевск, ТЦ Европа, ул. имени Вадима Сивкова, 150
03.55 (УДМ) – г. Можга, ул. имени Ф. Я. Фалалеева, 10, кафе "Турист"
Какую важную информацию нужно знать?
Кол-во мест в Дворец впечатлений ограничено.
Океанариум работает до 20.00.
Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.
Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания. Запланируйте деньги на такси в случае раннего или позднего прибытия.
Просим обязательно сообщать туроператору о наличии хронических заболеваний, особенностях здоровья и других обстоятельствах, которые могут повлиять на путешествие. Это необходимо для обеспечения безопасности и комфорта во время тура всей группы.
Обратите внимание! В случае наличия у туристов каких-либо ограничений или особых требований к питанию, мы не можем обеспечить их учет, поскольку данная услуга предоставляется в рамках группового тура. Турист может полностью отказаться от питания в момент бронирования с получением перерасчета стоимости. В случае отказа от части питания перерасчет не производится. Турист может приобрести питание на месте (при возможности) или взять с собой.
Если турист хочет сэкономить на туре, то можно без доплат за 1-номестное размещение оформить подселение с другим туристом. Стоимость для него будет, как на 1 чел. при 2-хместном размещении. Женское подселение мы оформляем всегда, когда в туре едет сопровождающая. А мужское - не со 100% гарантией, так как его сложнее найти. За неделю до выезда мы сообщим Вам, нашлось ли подселение туристу, или ему придется доплатить за 1-номестный номер.
Оператор оставляет за собой право заменить гостиницу на аналогичную либо выше уровнем.
Все пожелания по размещению (вид из окна, этаж, расположение номеров и др.) учитываются при бронировании, но не гарантируются и зависят от возможностей гостиницы на момент заселения.