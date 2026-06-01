2 день

Экскурсия в этнографическом музее «Татар Авылы». Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля. Экскурсия по музею исламской культуры

Остановка в пути на завтрак (за доп. плату).

09:00-11:00 Экскурсия в этнографическом музее "Татар Авылы":

встреча с гармонью и татарскими национальными танцами;

экскурсия по этнографическому музею Татар Авылы под открытым небом;

мастер-класс по приготовлению кыстыбыя с чаепитием.

В процессе экскурсии вы посетите действующую мельницу, татарскую крестьянскую избу, дома кузнеца и гончара, баню по-черному, дом Бабы-Яги и дом Шурале (татарский леший). А также посещение зоодвора.

На мастер-классе вы приготовите старинное татарское блюдо — Кыстыбый (сложенные пополам лепешки из пресного теста с начинкой из картофельного пюре). Он проходит в доме для гостей с настоящей татарской печью.

Следуя указаниям ведущего, вы узнаете секрет вкусного пышного национального теста, самостоятельно раскатаете и выпечете в деревенской печи на дровах лепешки и наполните их начинкой. После чего испробуете угощение за чаепитием.

Обратите внимание! Группа делится на 2 части — первая идет на экскурсию, вторая на мастер-класс, потом меняются.

11:30-12:30 Переезд до Казани.

12:30-13:30 Обед в кафе.

13:30-16:00 Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля. Это увлекательное путешествие, которое познакомит вас с уникальной атмосферой города, где история и современность гармонично переплетаются. Здесь переплетаются русская и татарская культуры, что придает ему особый шарм.

16:00-18:00 Экскурсия по музею исламской культуры с мастер-классом по каллиграфии. Экскурсия в музей исламской культуры предлагает общее представление об исламе как мировой религии и рассказывает о его значении в истории и культуре татарского народа.

Экспозиция отражает уникальный вклад татар и особенности мусульманских традиций народов Поволжья, раскрывая богатство и многообразие исламского наследия в регионе.

Обратите внимание! Группа делится на 2 части — первая идет на экскурсию, вторая на мастер-класс, потом меняются.

19:30 Заселение в гостиницу.

Доп. экскурсия “Огни Казани”. Вечерняя экскурсия превращает город в сказку: старинные здания оживают под мягким светом подсветки, раскрывая новые краски и тайны.

Каждая улица дышит историей, а сияние фасадов наполняет прогулку теплом и вдохновением. Стоимость — 2000 руб. (экскурсия состоится при наборе от 10 чел. В случае, если группа не наберется, за несколько дней до тура мы сделаем перерасчет заявки, возвратим денежные средства).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160