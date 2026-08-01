Найдено 3 тура в категории « Аквапарки » в Казани, цены от 8700 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На автобусе 3 дня Казанские выходные. Тур в аквапарк, океанариум и термы Начало: Пермь «Приглашаем в поездку в один из самых крупных аквапарков в мире – казанскую «Ривеьеру»» от 8700 ₽ за человека На автобусе 4 дня В сердце Татарстана: этнокультурная Казань с посещением аквапарка Начало: Пермь «Вас ждут этнопрограмма с мастер-классом, знакомство с исламским наследием, яркие развлечения в аквапарке и Дворце Впечатлений» от 13 500 ₽ за человека На автобусе 3 дня Казанские осенне-зимние выходные. Тур в аквапарк, океанариум и термы Начало: Пермь «Сразу после обзорной экскурсии и обеда вас ждёт свобода выбора: гулять по Старо-татарской слободе до вечера, нырнуть в океанариум с акулами или покорить аквапарк с безлимитным драйвом — варианты на любой вкус» от 8700 ₽ за человека Все туры Казани

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