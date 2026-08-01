Казанские выходные. Тур в аквапарк, океанариум и термы
Начало: Пермь
«Приглашаем в поездку в один из самых крупных аквапарков в мире – казанскую «Ривеьеру»»
7 авг в 10:00
28 авг в 10:00
от 8700 ₽ за человека
В сердце Татарстана: этнокультурная Казань с посещением аквапарка
Начало: Пермь
«Вас ждут этнопрограмма с мастер-классом, знакомство с исламским наследием, яркие развлечения в аквапарке и Дворце Впечатлений»
14 авг в 10:00
11 сен в 10:00
от 13 500 ₽ за человека
Казанские осенне-зимние выходные. Тур в аквапарк, океанариум и термы
Начало: Пермь
«Сразу после обзорной экскурсии и обеда вас ждёт свобода выбора: гулять по Старо-татарской слободе до вечера, нырнуть в океанариум с акулами или покорить аквапарк с безлимитным драйвом — варианты на любой вкус»
23 окт в 10:00
20 ноя в 10:00
от 8700 ₽ за человека
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