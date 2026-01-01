Перезагрузка на Соловках: тур для гостей из Москвы
Погрузиться в атмосферу Севера на Соловецком архипелаге и узнать об истории мест и жизни монахов
Начало: Кемь, ж/д вокзал, сбор к прибытию поездов №092, №0...
3 июн в 08:00
10 июн в 08:00
44 300 ₽ за человека
Выходные на Соловецких островах: тур для гостей из Санкт-Петербурга
Посетить знаменитую обитель России и прочувствовать атмосферу Севера
Начало: Кемь, ж/д вокзал, сбор к прибытию поезда № 012Ч (1...
3 сен в 08:00
10 сен в 08:00
41 900 ₽ за человека
Карельские путешествия. Тур в Калевалу
Начало: Республика Карелия, Кемское городское поселение, К...
19 янв в 10:00
23 янв в 10:00
от 47 000 ₽ за человека
Северный прорыв. Снегоходный тур в Калевале
Начало: Республика Карелия, Кемское городское поселение, К...
19 фев в 10:00
26 фев в 10:00
от 46 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кеми в категории «Городские карты»
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