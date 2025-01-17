Найдено 3 тура в категории « Выездные » в Кеми, цены от 40 500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году

Ответы на вопросы от путешественников по Кеми в категории «Выездные»

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Туры по окрестностям Кеми и местам России в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль