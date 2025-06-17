Выходные на Соловецких островах: тур для гостей из Санкт-Петербурга
Посетить знаменитую обитель России, прочувствовать атмосферу Севера и отведать морепродуктов
Начало: Кемь, ж/д вокзал, сбор к прибытию поезда № 012Ч (1...
«С более точным расписанием поездов необходимо ознакомиться на сайте rzd»
30 июл в 10:40
6 авг в 10:40
38 300 ₽ за человека
Мини-тур по Соловецким островам: самые интересные локации
Посетить Соловецкий монастырь, подняться на Секирную гору и заглянуть в Ботанический сад
Начало: Кемь, 11:30
«В 16:00 начнётся обзорная экскурсия по знаменитому Соловецкому монастырю»
2 авг в 08:00
9 авг в 08:00
47 950 ₽ за человека
На суровых северных просторах: путешествие по живописным островам Белого моря в мини-группе
Поплавать на сапах среди белух, посетить Соловки и побывать на Секирной горе
Начало: Вокзал г. Кемь, 10:00-11:00
«На самом из них нас ждёт обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю»
30 июл в 10:00
6 авг в 10:00
132 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮрий17 июня 2025Тур "Соловецкая симфония" с 13 по 15 июня 2025. Сбалансированный тур, ничего лишнего. Турфирма "Ауринко", чёткая работа гидов организаторов, хорошая погода. План тура выполнен полностью. Спасибо организаторам.
Ответы на вопросы от путешественников по Кеми в категории «Обзорные»
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Сколько стоит тур в Кеми в июле 2025
Сейчас в Кеми в категории "Обзорные" можно забронировать 3 тура от 38 300 до 132 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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