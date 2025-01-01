Выходные на Соловецких островах: тур для гостей из Санкт-Петербурга
Посетить знаменитую обитель России, прочувствовать атмосферу Севера и отведать морепродуктов
Начало: Кемь, ж/д вокзал, сбор к прибытию поезда № 012Ч (1...
3 июн в 08:00
10 июн в 08:00
39 900 ₽ за человека
Перезагрузка на Соловках: тур для гостей из Москвы
Погрузиться в атмосферу Севера на Соловецком архипелаге и узнать об истории мест и жизни монахов
Начало: Кемь, ж/д вокзал, сбор к прибытию поездов №092, №0...
2 июн в 21:00
9 июн в 21:00
43 300 ₽ за человека
Соловки: красота северной природы, история и духовное наследие
Прокатиться на моторной лодке, посетить Соловецкий монастырь и продегустировать беломорские мидии
Начало: Ж/д вокзал г. Кемь, 10:40
2 июл в 10:30
9 июл в 10:30
45 400 ₽ за человека
