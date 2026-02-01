Снежный драйв в Калевале. Рождественский тур в Карелию
Начало: Республика Карелия, Кемское городское поселение, К...
3 янв в 10:00
от 85 000 ₽ за человека
Соловки: красота северной природы, история и духовное наследие
Прокатиться на моторной лодке, посетить Соловецкий монастырь и продегустировать беломорские мидии
Начало: Ж/д вокзал г. Кемь, 10:40
2 июл в 10:30
9 июл в 10:30
45 400 ₽ за человека
Карельские путешествия. Тур в Калевалу
Начало: Республика Карелия, Кемское городское поселение, К...
7 фев в 10:00
14 фев в 10:00
от 47 000 ₽ за человека
