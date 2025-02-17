Экскурсии проходящие только летом в Кемерово

Найдено 4 экскурсии в категории «Летние» в Кемерово, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Знакомьтесь, Кемерово
На машине
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Кемерово
Погрузитесь в атмосферу Кемерово, где история и современность сплетаются в уникальный культурный ландшафт
Завтра в 10:00
8 мар в 10:00
5000 за всё до 4 чел.
Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
Пешая
17 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
Погрузитесь в историю Кемерово, города, который мог стать городом-садом. Узнайте, как архитектура отражает советские мечты и надежды
Начало: Недалеко от площади Советов
11 мая в 09:00
18 мая в 09:00
4800 за всё до 7 чел.
Перестройка в Шалготарьяне
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Перестройка в Шалготарьяне
Шалготарьян в Кемерово - это история и архитектура, которые открывают новые грани советско-венгерских отношений. Уникальный опыт для всех
Начало: На Ленинградском проспекте
10 мар в 09:00
17 мар в 09:00
5600 за всё до 10 чел.
Кемерово: молодой, промышленный, сибирский
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Кемерово: молодой, промышленный, сибирский
Погрузитесь в историю Кемерово, узнав о его развитии от села до промышленного центра. Откройте тайны старого города и его кварталов
Завтра в 16:00
8 мар в 11:30
3500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    17 февраля 2025
    Знакомьтесь, Кемерово
    Огромное спасибо Сергею, который провел для меня индивидуальную экскурсию по городу. Все прошло превосходно. Информация понятная, интересная🤗 за два часа я узнала много нового о городе, его истории, посмотрели различные достопримечательности. Кто любит историю, однозначно рекомендую данную экскурсию к посещению!!!
    Огромное спасибо Сергею, который провел для меня индивидуальную экскурсию по городу. Все прошло превосходно. Информация понятная
  • А
    Алексей
    30 января 2025
    Знакомьтесь, Кемерово
    Огромная благодарность экскурсоводу Сергею за отлично спланированный маршрут, интереснейший материал, энергичность его подачи. Благодаря ему мы узнали множество интересных фактов,
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    очень любопытных мест, получили огромное количество рекомендаций для самостоятельного ознакомления с Кемерово. Замечательно, когда встречаются люди, влюбленные в свой город и свою работу! Именно таким человеком нам показался Сергей! Здоровья Вам, Сергей, процветания и успехов!

Ответы на вопросы от путешественников по Кемерово в категории «Летние»

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Сколько стоит экскурсия по Кемерово в марте 2025
Сейчас в Кемерово в категории "Летние" можно забронировать 4 экскурсии от 3500 до 5600. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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