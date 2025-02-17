2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Кемерово
Погрузитесь в атмосферу Кемерово, где история и современность сплетаются в уникальный культурный ландшафт
Завтра в 10:00
8 мар в 10:00
5000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
Погрузитесь в историю Кемерово, города, который мог стать городом-садом. Узнайте, как архитектура отражает советские мечты и надежды
Начало: Недалеко от площади Советов
11 мая в 09:00
18 мая в 09:00
4800₽ за всё до 7 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Перестройка в Шалготарьяне
Шалготарьян в Кемерово - это история и архитектура, которые открывают новые грани советско-венгерских отношений. Уникальный опыт для всех
Начало: На Ленинградском проспекте
10 мар в 09:00
17 мар в 09:00
5600₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Кемерово: молодой, промышленный, сибирский
Погрузитесь в историю Кемерово, узнав о его развитии от села до промышленного центра. Откройте тайны старого города и его кварталов
Завтра в 16:00
8 мар в 11:30
3500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна17 февраля 2025Огромное спасибо Сергею, который провел для меня индивидуальную экскурсию по городу. Все прошло превосходно. Информация понятная, интересная🤗 за два часа я узнала много нового о городе, его истории, посмотрели различные достопримечательности. Кто любит историю, однозначно рекомендую данную экскурсию к посещению!!!
- ААлексей30 января 2025Огромная благодарность экскурсоводу Сергею за отлично спланированный маршрут, интереснейший материал, энергичность его подачи. Благодаря ему мы узнали множество интересных фактов,
Ответы на вопросы от путешественников по Кемерово в категории «Летние»
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