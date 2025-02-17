А Анна

Огромное спасибо Сергею, который провел для меня индивидуальную экскурсию по городу. Все прошло превосходно. Информация понятная, интересная🤗 за два часа я узнала много нового о городе, его истории, посмотрели различные достопримечательности. Кто любит историю, однозначно рекомендую данную экскурсию к посещению!!!