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Местное время в Кемерово
01:3447
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаКемерово
По-английскиKemerovo
Столица регионаКемерово является столицей региона
Население города477 090 чел.
АэропортКемерово KEJ
Часовой поясAsia/Novokuznetsk
Средняя высота135 м. от уровня моря

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Кемерово

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