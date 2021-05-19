Полезная информация о Кемерово
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Кемерово
Популярные экскурсии в Кемерово
3700
₽
за чел.
Представьте, что вокруг вы видите не обычный промышленный город, а материальное воплощение коммунистической мечты. Каждое здание рассказывает о непрос...
2000
₽
за чел.
Пешая экскурсия по историческому центру Кемерово. Здесь и город-сад, и город всеобщего равенства, и имперская провинция. Узнаете, что такое kuzbasing,...
4.9
8 отзывов
1500
₽
за чел.
Найти интересное и удивительное за фасадом главных улиц и достопримечательностей