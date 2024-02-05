Т Татьяна Экскурсия в музее мороженого с мастер-классом и дегустацией Интересно рассказывали про историю мороженого, как оно создавалось, кем, из чего его ели, какие виды были, нам понравилось

Ю Юлия Экскурсия по музею карамели «Леденцово» с дегустацией и мастер-классом Рассказ экскурсовода был монотонным, дети заскучали, разбегались по залу

В Вера Иммерсивная экскурсия «Такое разное мороженое» + 5 дегустаций Была только одна дегустация, а не пять! Молочное мороженое с вишнёвым топингом и маракуйей.

Г Галина Экскурсия по музею карамели «Леденцово» с дегустацией и мастер-классом Экскурсия интересная, мастер класс супер, есть фото зоны, но очень мало экспонатов).

И Инна Экскурсия по музею карамели «Леденцово» с дегустацией и мастер-классом Интересная программа и информация, душевно!