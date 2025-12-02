читать дальше

интересной историей. О! В нашем городе очень много домов со своей замечательной историей. Они сохранились по наше время и продолжают жить. Андрей, рассказчик, рассказал интересные истории про выдающихся людей, которые внесли свой вклад в историю нашего города. Прошлись по различным дворам и закоулкам, в которые сами бы никогда не зашли и не увидели, как в одном из дворов стоит боеголовка ракеты. Потрясающий маршрут, потрясающий гид, мы получили массу удовольствий. С нами были детки 8-12 лет, им очень всё понравилось, и они нисколько не устали, хотя весь маршрут был пешим. Всех больше им запомнилась история про людоедов и понравился вид на город, который открывается около восстановленной арки Вятского кремля.



Рекомендую данную экскурсию не только гостям нашего города, но и самим жителям, так как уверена, что и они узнают много интересного о родном городе и о людях, некогда проживающих в нем.