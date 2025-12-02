Мои заказы

Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Кирова

Найдено 4 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Кирове, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Киров: путешествие во времени
На машине
2.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Киров: путешествие во времени
Прогулка по старинным улицам Кирова откроет тайны прошлого и удивит необычными арт-объектами. Узнайте, что скрывает город
Начало: На Театральной площади
«Вы пройдёте по старинным улицам Московская, Спасская и Казанская»
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
6500 ₽ за всё до 3 чел.
Первая встреча с Кировом
На машине
2.5 часа
96 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторические и культурные тайны Кирова
Погрузитесь в историю Кирова, узнайте о его ключевых вехах, прогуляйтесь по старинным улицам и посетите главные святыни города
Начало: От места где вам удобно
«Вы прогуляетесь по старинным улицам и площадям, осмотрите дома и аутентичные дворики старой Вятки, узнаете о роли торгового дома Клобукова в коммерческой истории города»
Сегодня в 10:30
Завтра в 00:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Кирова - в купеческий город Слободской
На машине
5.5 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кирова - в купеческий город Слободской: индивидуальная экскурсия
Посетить купеческую столицу Вятки и прикоснуться к её богатой истории
Начало: По договорённости
«Гуляя по тихим улицам, вы увидите древние церкви, купеческие особняки, очаровательных львов и первый в России частный общественный банк»
Завтра в 00:00
11 дек в 00:00
9700 ₽ за всё до 4 чел.
С гидом-историком - по Спасской улице Кирова
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
С гидом-историком - по Спасской улице Кирова
Погрузитесь в историю Кирова, исследуя купеческие усадьбы, гимназии и памятники с профессиональным гидом
Начало: На улице Карла Маркса
11 дек в 10:00
16 дек в 10:00
6750 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    2 декабря 2025
    Киров: путешествие во времени
    Впервые побывала в Кирове в выходные. Очень понравился город: его красивейшие храмы, историческая часть. Андрей - грамотный и знающий историю
    читать дальше

    своего города гид. Просто заслушивалась его рассказами об известных личностях, о событиях прошлого и настоящего.
    Андрей, большое спасибо за увлекательную экскурсию!
    Люди в Кирове открытые к общению, вежливые, внимательные!
    И культурная жизнь в городе КИПИТ!

  • Я
    Яна
    3 августа 2025
    Киров: путешествие во времени
    Мы очень довольны экскурсией, для первого знакомства подходящий маршрут и длительность. Кроме того, заглянули «на задворки», где тоже есть интересные
    читать дальше

    объекты. Андрей хороший рассказчик, все интересно, и просто пообщаться тоже было приятно. Дал нам рекомендации, где пообедать и что еще посмотреть. Большое спасибо.

  • Е
    Елена
    20 июня 2025
    Киров: путешествие во времени
    Очень хорошая экскурсия и прекрасный гид!
  • М
    Михаил
    14 июня 2025
    Киров: путешествие во времени
    Увлеченный историей и влюбленный в город молодой человек. Маршрут составляет неформально. Ответил на все вопросы, клиентоориентирован
  • Е
    Елена
    28 апреля 2025
    Киров: путешествие во времени
    гуляли в мороз, очень понравилась экскурсия, по самым красивым местам города, это было первое знакомство, думаю обязательно вернемся, гид влюбил в свой небольшой но очень красивый край. спасибо огромное
  • Ю
    Юлия
    24 марта 2025
    Киров: путешествие во времени
    Потрясающая, увлекательная экскурсия по местам родного города. Как жителю Кирова, мне были интересны различные факты про город, про дома с
    читать дальше

    интересной историей. О! В нашем городе очень много домов со своей замечательной историей. Они сохранились по наше время и продолжают жить. Андрей, рассказчик, рассказал интересные истории про выдающихся людей, которые внесли свой вклад в историю нашего города. Прошлись по различным дворам и закоулкам, в которые сами бы никогда не зашли и не увидели, как в одном из дворов стоит боеголовка ракеты. Потрясающий маршрут, потрясающий гид, мы получили массу удовольствий. С нами были детки 8-12 лет, им очень всё понравилось, и они нисколько не устали, хотя весь маршрут был пешим. Всех больше им запомнилась история про людоедов и понравился вид на город, который открывается около восстановленной арки Вятского кремля.

    Рекомендую данную экскурсию не только гостям нашего города, но и самим жителям, так как уверена, что и они узнают много интересного о родном городе и о людях, некогда проживающих в нем.

  • М
    Марина
    10 января 2025
    Киров: путешествие во времени
    Очень приятная и легкая экскурсия, гид ответил на все интересующие вопросы. Я рекомендую сходить на данную экскурсию! Большое спасибо!
  • А
    Александр
    7 января 2025
    Киров: путешествие во времени
    Приезжая в любой город впервые, важно получить те самые эмоции, которые будут вдохновлять, станут внутренними движетелями для открытия и изучения
    читать дальше

    нового, запечатлятся в памяти под жирным знаком"+". В новогодние праздники мы побывали в Кирове впервые, манили многочисленные передачи по TV, Киров - новогодняя столица России! Поездка получилась спонтанной, и понимая ажиотаж на гостиницы и гидов, на индивидуальный подход не надеялись. И ура, наша заявка на тур с гидом, была принята Андреем. При плотном трафике туристов, мы, наверное, завершали его рабочий день. Экскурсия была вечерняя, несмотря на морозец, праздничные огоньки согревали, а интересные факты о городе от гида Андрея создавали уютную дружескую атмосферу.
    Преимущества экскурсии с гидом:
    Получаешь экспертную информацию/фактологию, а не выдержки из интернета;
    Гид экономит ваше время на самострятельный поиск информации;
    Живое общение с возможностью задать вопросы всегда интереснее, чем аудиогид.
    Что в итоге? Мы под впечатлением, настроение на max, получили достаточно информации о городе и его жителях, истории, культуре, архитектуре, кухне…. Заглянули туда, где не каждый кировчанин бывал…
    И если тебе хочется приехать в город снова и делиться впечатлениями, значит экскурсия удалась!
    До новых встреч!
    Александр, Людмила, Михаил. г. Самара

  • Д
    Дрей
    6 января 2025
    Киров: путешествие во времени
    Экскурсия прошла на одном дыхании. Пешая прогулка чередовалась с автомобильной. Рассказ был интересный и познавательный. Главный плюс это маленькая группа и возможность задавать вопросы и получать ответы. Спасибо.
  • Ю
    Юлия
    4 января 2025
    Киров: путешествие во времени
    Спасибо Андрею! За малое время мы увидели лучшие места Кирова!
    Город развивается и он прекрасен!
  • N
    Natalia
    3 января 2025
    Киров: путешествие во времени
    Невероятно приятная прогулка - экскурсия с Андреем! Это тот случай, когда всё было интересно, без лишних нагромождений цифрами, но вполне
    читать дальше

    достаточно и фактической информации, и сказок с легендами.
    Путешествуем мы много, и по России, и заграницей, и, если честно, от Кирова особой исторической или архитектурной интересности не ожидали. А зря! Андрей увлек своими знаниями о городе, преподнес город с разных ракурсов, и Киров нам очень понравился.
    Кроме этого, Андрей легко нашел общий язык с детьми - подростками, задавал им вопросы, общался с ними на особые для них темы, дал нам несколько рекомендаций по музеям, где им будет интересно.
    Время экскурсии пролетело незаметно, передвигались в приятном темпе, много увидели, много узнали! Андрею - большое спасибо!

  • Т
    Татьяна
    3 января 2025
    Киров: путешествие во времени
    Интересный маршрут, хороший рассказ гида.
    Нам понравилось.

