Индивидуальная
до 3 чел.
Киров: путешествие во времени
Прогулка по старинным улицам Кирова откроет тайны прошлого и удивит необычными арт-объектами. Узнайте, что скрывает город
Начало: На Театральной площади
«Вы пройдёте по старинным улицам Московская, Спасская и Казанская»
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
6500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторические и культурные тайны Кирова
Погрузитесь в историю Кирова, узнайте о его ключевых вехах, прогуляйтесь по старинным улицам и посетите главные святыни города
Начало: От места где вам удобно
«Вы прогуляетесь по старинным улицам и площадям, осмотрите дома и аутентичные дворики старой Вятки, узнаете о роли торгового дома Клобукова в коммерческой истории города»
Сегодня в 10:30
Завтра в 00:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кирова - в купеческий город Слободской: индивидуальная экскурсия
Посетить купеческую столицу Вятки и прикоснуться к её богатой истории
Начало: По договорённости
«Гуляя по тихим улицам, вы увидите древние церкви, купеческие особняки, очаровательных львов и первый в России частный общественный банк»
Завтра в 00:00
11 дек в 00:00
9700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
С гидом-историком - по Спасской улице Кирова
Погрузитесь в историю Кирова, исследуя купеческие усадьбы, гимназии и памятники с профессиональным гидом
Начало: На улице Карла Маркса
11 дек в 10:00
16 дек в 10:00
6750 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья2 декабря 2025Впервые побывала в Кирове в выходные. Очень понравился город: его красивейшие храмы, историческая часть. Андрей - грамотный и знающий историю
- ЯЯна3 августа 2025Мы очень довольны экскурсией, для первого знакомства подходящий маршрут и длительность. Кроме того, заглянули «на задворки», где тоже есть интересные
- ЕЕлена20 июня 2025Очень хорошая экскурсия и прекрасный гид!
- ММихаил14 июня 2025Увлеченный историей и влюбленный в город молодой человек. Маршрут составляет неформально. Ответил на все вопросы, клиентоориентирован
- ЕЕлена28 апреля 2025гуляли в мороз, очень понравилась экскурсия, по самым красивым местам города, это было первое знакомство, думаю обязательно вернемся, гид влюбил в свой небольшой но очень красивый край. спасибо огромное
- ЮЮлия24 марта 2025Потрясающая, увлекательная экскурсия по местам родного города. Как жителю Кирова, мне были интересны различные факты про город, про дома с
- ММарина10 января 2025Очень приятная и легкая экскурсия, гид ответил на все интересующие вопросы. Я рекомендую сходить на данную экскурсию! Большое спасибо!
- ААлександр7 января 2025Приезжая в любой город впервые, важно получить те самые эмоции, которые будут вдохновлять, станут внутренними движетелями для открытия и изучения
- ДДрей6 января 2025Экскурсия прошла на одном дыхании. Пешая прогулка чередовалась с автомобильной. Рассказ был интересный и познавательный. Главный плюс это маленькая группа и возможность задавать вопросы и получать ответы. Спасибо.
- ЮЮлия4 января 2025Спасибо Андрею! За малое время мы увидели лучшие места Кирова!
Город развивается и он прекрасен!
- NNatalia3 января 2025Невероятно приятная прогулка - экскурсия с Андреем! Это тот случай, когда всё было интересно, без лишних нагромождений цифрами, но вполне
- ТТатьяна3 января 2025Интересный маршрут, хороший рассказ гида.
Нам понравилось.
