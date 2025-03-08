Мои заказы

Найдено 5 экскурсий в категории «Нескучные экскурсии» в Кирове, цены от 3800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Первая встреча с Кировом
На машине
2.5 часа
96 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторические и культурные тайны Кирова
Погрузитесь в историю Кирова, узнайте о его ключевых вехах, прогуляйтесь по старинным улицам и посетите главные святыни города
Начало: От места где вам удобно
Сегодня в 10:30
Завтра в 00:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Киров: от истоков до возмужания
Пешая
2 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Киров: от истоков до возмужания
Узнайте историю Кирова с древних времен до наших дней. Пешеходная экскурсия по старинным домам, храмам и набережной Вятки
13 дек в 13:00
14 дек в 09:00
3800 ₽ за всё до 5 чел.
Душевная фотоэкскурсия по центру Вятки
Пешая
2 часа
5 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фото-прогулка по историческим и красивым уголкам Кирова
Начнём с Александровского сада, пройдём по набережной Грина, увидим Успенский собор и закончим на живописном холме. Узнайте историю города и получите до 50 фото
Начало: В Александровском саду
Завтра в 00:00
11 дек в 00:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Кирова - в купеческий город Слободской
На машине
5.5 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кирова - в купеческий город Слободской: индивидуальная экскурсия
Посетить купеческую столицу Вятки и прикоснуться к её богатой истории
Начало: По договорённости
Завтра в 00:00
11 дек в 00:00
9700 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие из Кирова к Тёплому озеру
На машине
6.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Кирова к Тёплому озеру
Полюбоваться застывшими во льду вятскими пейзажами и вечно живым озером
Начало: В удобном для вас месте
Завтра в 00:00
11 дек в 00:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    8 марта 2025
    Путешествие из Кирова к Тёплому озеру
    Путешествие с комфортом по живописной дороге.

    Потрясающей красоты природа.
    Чудесное озеро, невероятно прозрачная вода, цветные пятна на дне выглядят космически 😍

    Очень рекомендую экскурсию, воодушевиться видами, послушать тишину, надышаться чистым воздухом.
