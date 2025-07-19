Е Елена Влюбиться в Киров за 2 часа Дата посещения: 19 июля 2025 Дарья, вы молодец! Очень живо и интересно. Однозначно рекомендую.

М Михаил Влюбиться в Киров за 2 часа Великолепная экскурсия с замечательным гидом! Дарья невероятно тепло и интерсно рассказала о городе. Показала много необычного, чего не узнаешь из сайтов о достопримечательностях города. Очень рекомендую!

З Зотова Влюбиться в Киров за 2 часа Добрый день. Были на экскурсии 7 сентября, которую нам провела Дарья. Все очень понравилось, 2 часа пролетели как один миг. На все наши дополнительные вопросы у Даши были очень развернутые ответы. Мы очень рады, что есть такие профессиональные молодые экскурсоводы!!!

Т Татьяна Влюбиться в Киров за 2 часа читать дальше прямо как для хороших друзей. У неё прекрасный голос и богатый словарный запас - она рассказывает настолько красиво и интересно, что слушаешь, затаив дыхание. Очень-очень советую! ❤️ Мы с подругой действительно влюбились в Киров за два часа! 😁 Наш экскурсовод Дарья провела такой уютный и интересный маршрут,

Г Граб Влюбиться в Киров за 2 часа Приезжали из Нижнего погулять, взяли экскурсию с Дарьей, всё понравилось, гуляли неспеша по старому городу, рассказ был интересный и всем рекомендую посмотреть город с помощью Дарьи

S Skrepka77@yandex.ru Влюбиться в Киров за 2 часа Информационно, доступно! 2 часа пролетели незаметно. Однозначно рекомендуем!!!!

Н Наталья Влюбиться в Киров за 2 часа Экскурсия очень понравилась. Весело, бодро, объёмно) Дарья, спасибо

Ю Юлия Влюбиться в Киров за 2 часа читать дальше рассказчик. Экскурсия проходила в довольно быстром темпе, информации много, но она подана очень грамотно и интересно. Вопросов у нас обычно по ходу экскурсий возникает много, но Дарья на все вопросы отвечала очень любезно и грамотно. В конце экскурсии Дарья сообщила, что она не профессиональный гид, чем очень нас удивила. Это была одна из лучших экскурсий, которые мы прослушали от гидов Tripster. Однозначно рекомендуем. Влюбились в Вятку мы ещё до экскурсии с Дарьей, но однозначно наши чувства после экскурсии только окрепли. Дарья - прекрасный

О Ольга Влюбиться в Киров за 2 часа Маршрут экскурсии и рассказ о местах, которые мы посетили позволил за 2 часа узнать много интересного о городе.

Экскурсия затрагивает важные исторические и просто интересные факты из жизни города и края.

Дарья ответила на все вопросы.

Спасибо за экскурсию!

Т Татьяна Влюбиться в Киров за 2 часа читать дальше и гости из Подмосковья. И всем нам было безумно интересно слушать Дарью. Она рассказывала захватывающие истории, делилась интересными фактами и легендами о достопримечательностях нашего красивого города.

Время пролетело незаметно) Погода была чудесная, настроение у всех отличное, в общем, все сложилось идеально. Хочу от всей души порекомендовать Дарью как гида! Она действительно увлечена своим делом и умеет заразить этой любовью к городу и его истории.

Дарья, спасибо Вам большое за прекрасную экскурсию! С нетерпением ждем новых маршрутов и интересных рассказов) Хочу поделиться своими впечатлениями об экскурсии, которую провела для нас Дарья. У нас собралась отличная компания: местные жители из Кирова

А Анастасия Влюбиться в Киров за 2 часа Отличная экскурсия. Все очень понравилось, время пролетело незаметно, было очень интересно и познавательно. Спасибо большое Дарье за экскурсию!

М Мария Влюбиться в Киров за 2 часа читать дальше городе, в котором я гостья, кратко узнать его историю и обозначить для себя наиболее интересные места, которые я бы хотела посетить в оставшиеся дни. С Дарьей время экскурсии пролетело незаметно. Информация была рассказана просто и интересно. Дарья показала историческую часть Кирова, рассказала историю зданий города, его жителей в комфортном варианте прогулки по городу. Экскурсия мне понравилась и как будто хотелось узнать еще больше информации, если бы время экскурсии было длиннее. Спасибо за впечатления! В своём соло-путешествии в Киров в первый день поездки решила взять эту экскурсию, чтобы у меня сложилось общее впечатление о

Т Татьяна Влюбиться в Киров за 2 часа Дарья прекрасный экскурсовод. Два часа в непогоду прошли на одном дыхании. Всем рекомендуем.

А Ася Влюбиться в Киров за 2 часа Мне очень понравилась экскурсия с Дарьей. Даша - очень милая, приятная девушка, интересный рассказчик!

2 часа с ней пролетели незаметно)) сама экскурсия оказалось очень познавательной для меня. Я в Кирове была впервые и узнала очень много интересного)

100%ный рекомендасьон!

Е Екатерина Влюбиться в Киров за 2 часа Отличная экскурсия. Подойдет тем кто в городе первый раз и тем кто уже был.

Маршрут составлен хорошо. Темы разнообразные. В зимнее время просьба для улучшения придумать 10 минут на перерыв для чаепития. Нам повезло у нас он был)

Все здорово спасибо!

L Leonid Влюбиться в Киров за 2 часа Дарья -молодец!

Прекрасная экскурсия в свободном формате.

С отступлениями, шутками и обсуждениями.

Два часа пролетели незаметно!

Е Елена Влюбиться в Киров за 2 часа Экскурсия понравилась, материал подавался профессионально, с хорошим соотношением серьезного материала и уместного легкого юмора, удачно подобраны объекты для показа. Дарья умеет корректно общаться с экскурсантами, четко выдерживает график экскурсии, ориентируется в материале. Очень рекомендуем!

N Nataliya Влюбиться в Киров за 2 часа читать дальше Материал оказался интересен и взрослым и подросткам, экскурсия достаточно динамичная, поэтому замерзнуть не успели. Действительно, город очень понравился и захотелось вернуться в Киров еще раз летом, чтобы заглянуть в храмы и музеи о которых был рассказ, но посетить которые не удалось из-за краткосрочного пребывания в Кирове. Были в Кирове большой компанией-9 человек разного возраста от 12 до 73лет, заказали экскурсию у Дарьи и остались очень довольны.

А Арина Влюбиться в Киров за 2 часа читать дальше который становится симпатичным и понятным за эти два часа. Я бы только порекомендовала делать какую нибудь остановку на чай в середине экскурсии:)) Отличная экскурсия. Дарья очень приятная девушка и хороший рассказчик: нет лишних, перегруженных фактами историй. Скорее это интересный рассказ о городе,