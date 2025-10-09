Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборОбзорная прогулка от Вятки до Кирова
Погрузитесь в историю Кирова, узнайте о его прошлом и настоящем, прогуляйтесь по знаковым местам и насладитесь видами, которые запомнятся надолго
Начало: Театральная площадь, у входа в драмтеатр
Завтра в 13:00
12 окт в 07:00
4800 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Вятка православная
Прогулка по Кирову с посещением двух монастырей. Узнайте о богатой истории Вятки, насладитесь видами набережной и откройте для себя уникальные храмовые росписи
Начало: У Преображенского женского монастыря
Завтра в 13:00
12 окт в 09:00
4800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
С гидом-историком - по Спасской улице Кирова
Погрузитесь в историю Кирова, исследуя купеческие усадьбы, гимназии и памятники с профессиональным гидом
Начало: На улице Карла Маркса
11 окт в 15:00
12 окт в 10:00
6750 ₽ за всё до 10 чел.
