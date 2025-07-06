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Водопад Красивый – экскурсии в Кировске

Найдено 3 экскурсии в категории «Водопад Красивый» в Кировске, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
На машине
5 часов
33 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
Погрузитесь в мир Хибин, где горные пейзажи и озёра завораживают. Независимо от возраста, вы сможете насладиться красотой природы
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 10:00
16 июл в 10:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
В Хибины из Кировска на внедорожниках
На машине
Джиппинг
5 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
В Хибины из Кировска на внедорожниках
Откройте для себя сердце Хибин на внедорожниках, наслаждаясь живописными видами и легендами. Прогулки, водопады и пикник у подножия гор ждут вас
Начало: По договоренности в г. Кировск
17 июл в 18:00
25 июл в 14:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Куэльпорр - сердце Хибин
5 часов
15 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Куэльпорр - сердце Хибин
Отправляйтесь в путешествие по Хибинам! Вас ждут водопады, горные озёра и захватывающие виды. Минимальные пешие переходы, подходит для всех возрастов
Начало: Кировск
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
16 июл в 10:00
5000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    6 июля 2025
    В Хибины из Кировска на внедорожниках
    Искренне благодарим Оксану от всей нашей семьи. Прекрасный гид, знающий, остроумный, энергичный и очень внимательный. Наше путешествие проходило при не
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    самых благоприятных погодных условиях, но дискомфорта мы не испытали. Очень интересный и содержательный рассказ, отличный маршрут с продуманными остановками во время которых удалось сделать отличные снимки. Оксана проявила о нас настоящую заботу, напоив горячим чаем с вкусняшками и даже подарила на память необычные хибинские камушки и магнит! Мы в восторге и всем рекомендуем, не пожалеете! С благодарностью, Мясниковы из Санкт-Петербурга

  • В
    Виктория
    5 июля 2025
    Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
    Отличная экскурсия. С погодой не повезло. Максим великолепен! Большое спасибо
  • А
    Анастасия
    30 июня 2025
    В Хибины из Кировска на внедорожниках
    Мы впервые оказались на Кольском и после сегодняшнего путешествия с Оксаной в Хибины пребываем в полном шоке от увиденной красоты.
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    Мы не могли представить себе, насколько величественными и неповторимыми могут быть Хибины! Несмотря на то, что погода была не самой простой для путешествий, ветер, облака, около 6-8 градусов и периодически накрапывающий дождь, даже в такую погоду мы были в полном восторге от увиденного. Оксана на высоко профессиональном уровне провела нам экскурсию по руслу реки мимо озер с чистейшей зелено-синей водой и языков не растаявшего снега, по ущелью в окружении гор слева и справа, до самого красивого места маршрута, водопада. Мы увидели арбузный снег (он действительно пахнет арбузом!), просветили ультрафиолетом камешки, собранные прямо под ногами, напились иван-чаю, погладили добрейшую собаку на станции спасателей и покачались на качелях, но лучше один раз все это увидеть, чем сто раз услышать;) Хочется от всей души поблагодарить Оксану за то, что она нам показала эту красоту, о которой мы даже не догадывались. Мы не только рекомендуем экскурсию к посещению, но и постараемся вернуться сами вновь!

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  • М
    Марина
    30 июня 2025
    Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
    Это великолепная экскурсия. Очень интересно и познавательно. Природа, нет слов, чтобы описать всю красоту этих мест. Гид Николай рассказал много интересного, огромное ему спасибо за увлекательные беседы. Обязательно еще вернемся сюда.
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  • А
    Артем
    20 июня 2025
    Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
    Хотим выразить огромную благодарность Ольге за такое изумительное путешествие! Что-то невероятное! Очень красивые места, которые нужно обязательно увидеть самому. Много
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    интересного узнали о городе,о Хибинах. Уже порекомендовали своим знакомым,которые тоже собираются ехать в отпуск на Север. Спасибо! Было очень интересно и незабываемо!

  • Е
    Елена
    21 сентября 2024
    Куэльпорр - сердце Хибин
    Спасибо большое гиду Юрию, очень хорошо все рассказал и показал, было весело и душевно ☺️
  • О
    Ольга
    27 августа 2024
    В Хибины из Кировска на внедорожниках
    "Вот эти Хибинские горы Останутся в сердце моем." (с) Восторг! Хибины - это любовь на всю жизнь. Оксана помогла познакомиться
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    с ними, хороший водитель, опытный турист, человек, который любит свой край. Нам с сыном (12 лет) всё понравилось - и маршрут, и гид, и бесконечная красота Хибин. Рекомендую от всей души эту экскурсию.

  • Н
    Наталья
    1 августа 2024
    Куэльпорр - сердце Хибин
    Всё очень понравилось. Виды великолепные! Водитель всё по делу рассказывал. Останавливались на озёрах, смотровых площадках, у водопадов. Погода была пасмурная,
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    но это даже лучше - горы в облаках и тумане, фотки получились отличные. Очень советую! Пешком дотуда далековато, но на машине самое то.

  • А
    Анна
    21 июля 2024
    Куэльпорр - сердце Хибин
    Всё идеально:)

Ответы на вопросы от путешественников по Кировску в категории «Водопад Красивый»

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  1. Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
  2. В Хибины из Кировска на внедорожниках
  3. Куэльпорр - сердце Хибин
Сколько стоит экскурсия по Кировску в июле 2025
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