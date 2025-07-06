Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
Погрузитесь в мир Хибин, где горные пейзажи и озёра завораживают. Независимо от возраста, вы сможете насладиться красотой природы
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 10:00
16 июл в 10:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В Хибины из Кировска на внедорожниках
Откройте для себя сердце Хибин на внедорожниках, наслаждаясь живописными видами и легендами. Прогулки, водопады и пикник у подножия гор ждут вас
Начало: По договоренности в г. Кировск
17 июл в 18:00
25 июл в 14:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Куэльпорр - сердце Хибин
Отправляйтесь в путешествие по Хибинам! Вас ждут водопады, горные озёра и захватывающие виды. Минимальные пешие переходы, подходит для всех возрастов
Начало: Кировск
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
16 июл в 10:00
5000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей6 июля 2025Искренне благодарим Оксану от всей нашей семьи. Прекрасный гид, знающий, остроумный, энергичный и очень внимательный. Наше путешествие проходило при не
- ВВиктория5 июля 2025Отличная экскурсия. С погодой не повезло. Максим великолепен! Большое спасибо
- ААнастасия30 июня 2025Мы впервые оказались на Кольском и после сегодняшнего путешествия с Оксаной в Хибины пребываем в полном шоке от увиденной красоты.
- ММарина30 июня 2025Это великолепная экскурсия. Очень интересно и познавательно. Природа, нет слов, чтобы описать всю красоту этих мест. Гид Николай рассказал много интересного, огромное ему спасибо за увлекательные беседы. Обязательно еще вернемся сюда.
- ААртем20 июня 2025Хотим выразить огромную благодарность Ольге за такое изумительное путешествие! Что-то невероятное! Очень красивые места, которые нужно обязательно увидеть самому. Много
- ЕЕлена21 сентября 2024Куэльпорр - сердце ХибинСпасибо большое гиду Юрию, очень хорошо все рассказал и показал, было весело и душевно ☺️
- ООльга27 августа 2024"Вот эти Хибинские горы Останутся в сердце моем." (с) Восторг! Хибины - это любовь на всю жизнь. Оксана помогла познакомиться
- ННаталья1 августа 2024Куэльпорр - сердце ХибинВсё очень понравилось. Виды великолепные! Водитель всё по делу рассказывал. Останавливались на озёрах, смотровых площадках, у водопадов. Погода была пасмурная,
- ААнна21 июля 2024Куэльпорр - сердце ХибинВсё идеально:)
Ответы на вопросы от путешественников по Кировску в категории «Водопад Красивый»
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