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Мы не могли представить себе, насколько величественными и неповторимыми могут быть Хибины! Несмотря на то, что погода была не самой простой для путешествий, ветер, облака, около 6-8 градусов и периодически накрапывающий дождь, даже в такую погоду мы были в полном восторге от увиденного. Оксана на высоко профессиональном уровне провела нам экскурсию по руслу реки мимо озер с чистейшей зелено-синей водой и языков не растаявшего снега, по ущелью в окружении гор слева и справа, до самого красивого места маршрута, водопада. Мы увидели арбузный снег (он действительно пахнет арбузом!), просветили ультрафиолетом камешки, собранные прямо под ногами, напились иван-чаю, погладили добрейшую собаку на станции спасателей и покачались на качелях, но лучше один раз все это увидеть, чем сто раз услышать;) Хочется от всей души поблагодарить Оксану за то, что она нам показала эту красоту, о которой мы даже не догадывались. Мы не только рекомендуем экскурсию к посещению, но и постараемся вернуться сами вновь!