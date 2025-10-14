Индивидуальная
В Хибины - на снегоходах
Погрузитесь в незабываемое приключение на снегоходах по Хибинам. Откройте для себя захватывающие виды и насладитесь обедом в горах
Начало: В районе санатория «Тирвас»
12 дек в 11:00
13 дек в 11:00
14 000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Зимние Хибины - на снегоступах
Познакомиться с природными красотами в интерактивном формате - с играми, заданиями, обсуждениями
Начало: У санатория «Тирвас»
2 янв в 10:00
4 янв в 10:00
2000 ₽ за человека
-
15%
Индивидуальная
до 7 чел.
Скрытые места Хибиногорска
Откройте для себя Кировск с новой стороны: горы, озёра и уникальные места ждут вас в индивидуальной экскурсии по скрытым уголкам Хибин
Начало: У места вашего проживания
15 дек в 12:00
16 дек в 12:00
от 6800 ₽
8000 ₽ за всё до 7 чел.
-
20%
Индивидуальная
По Хибинам с учёным-экологом
Индивидуальная экскурсия по Хибинам с учёным-экологом. Узнайте о растениях, минералах и истории региона в компании самоеда Стёфы
Начало: От места вашего проживания
15 дек в 12:00
16 дек в 12:00
от 7200 ₽
9000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария14 октября 2025В апреле 25 года ездили на данную экскурсию. очень понравилось. все достаточно безопасно. ехали на снегоходе вдвоем с ребенком, обе
- ММарина1 мая 2025Была потрясающая экскурсия, и хоть погода немного нас подвела (из-за снегопада на фото не очень видно горы) все равно это
- ААндрей1 мая 2025Отличная экскурсия на снегоходах! Протяженность 50 км, до КСП МЧС и обратно, на посту будет вкуснейший домашний обед. Классные впечатления!
- ААнастасия24 апреля 2025Прекрасная прогулка в горы на снегоходах. Все четко организовано, предоставляются плащи, шлемы, обувь - все что нужно чтобы не замерзнуть
- ААлександр22 апреля 2025Крайне доволен поездкой, понравилась сама дорога, вкусный обед и классные виды.
Маршрут я бы описал - лёгкий, семейный)
- ААнтипова21 апреля 2025Очень позитивные впечатления от маршрута
Невероятный опыт!)
- ААнастасия11 апреля 2025Хотите незабываемых впечатлений? Вам точно нужно на эту экскурсию!
Доступным и понятным языком объясняют, как управлять снегоходом, что даже если не
- ЕЕкатерина27 марта 2025Экскурсия на снегоходах произвела сильное впечатление!
Сначала погода была солнечная и благоприятствовала привыканию к транспорту и рассматриванию гор. А под вечер
- ААнна6 марта 2025Спасибо за полученные эмоции, за впечатляющие виды)
- ООксана23 февраля 2025Самое лучшее приключение - тур на снегоходах по перевалу Кукисвумчорр, что в переводе с саамского, «горный массив у длинной долины».
- ЕЕвгений10 февраля 2025Конкретно, на указанную в заголовке экскурсию я не попал, но предложили другой маршрут, с меньшим временем. собственно на эту экскурсию
- ЛЛюдмила4 апреля 2024Если хотите увидеть красоту зимних гор и освоить вождение снегоходом, то выбирайте это мероприятие. Маршрут продуман, подойдёт даже если Вы
- ААндрей16 марта 2024Это отличная возможность поуправлять снегоходом часа 4, с перерывом на обед. По дороге красивая природа - то горы, то лес. Одеваться строго рекомендую в комбинезон и сапоги, которые предоставляют организаторы, иначе можно замерзнуть.
- ООльга20 февраля 2024Маршрут сказочной красоты! Интересный рассказ экскурсовода и в целом организация прогулки на высоком уровне. Спасибо за прекрасную экскурсию!
