Гора Кукисвумчорр – экскурсии в Кировске

Найдено 4 экскурсии в категории «Гора Кукисвумчорр» в Кировске, цены от 2000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
В Хибины - на снегоходах
На снегоходах
4 часа
14 отзывов
Индивидуальная
В Хибины - на снегоходах
Погрузитесь в незабываемое приключение на снегоходах по Хибинам. Откройте для себя захватывающие виды и насладитесь обедом в горах
Начало: В районе санатория «Тирвас»
12 дек в 11:00
13 дек в 11:00
14 000 ₽ за человека
Зимние Хибины - на снегоступах
Пешая
На снегоступах
3 часа
21 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Зимние Хибины - на снегоступах
Познакомиться с природными красотами в интерактивном формате - с играми, заданиями, обсуждениями
Начало: У санатория «Тирвас»
2 янв в 10:00
4 янв в 10:00
2000 ₽ за человека
Скрытые места Хибиногорска
На машине
2.5 часа
-
15%
6 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Скрытые места Хибиногорска
Откройте для себя Кировск с новой стороны: горы, озёра и уникальные места ждут вас в индивидуальной экскурсии по скрытым уголкам Хибин
Начало: У места вашего проживания
15 дек в 12:00
16 дек в 12:00
от 6800 ₽8000 ₽ за всё до 7 чел.
По Хибинам с учёным-экологом
Пешая
3 часа
-
20%
14 отзывов
Индивидуальная
По Хибинам с учёным-экологом
Индивидуальная экскурсия по Хибинам с учёным-экологом. Узнайте о растениях, минералах и истории региона в компании самоеда Стёфы
Начало: От места вашего проживания
15 дек в 12:00
16 дек в 12:00
от 7200 ₽9000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    14 октября 2025
    В Хибины - на снегоходах
    В апреле 25 года ездили на данную экскурсию. очень понравилось. все достаточно безопасно. ехали на снегоходе вдвоем с ребенком, обе
    читать дальше

    в восторге. маршрут очень красивый, с остановками и рассказом гида о достопримечательностях. заезжали на обед в мини-отель в горах на берегу реки - потрясающее место!

  • М
    Марина
    1 мая 2025
    В Хибины - на снегоходах
    Была потрясающая экскурсия, и хоть погода немного нас подвела (из-за снегопада на фото не очень видно горы) все равно это
    читать дальше

    был потрясающий опыт - мы получили дозу адреналина, послушали интересные рассказы, вкусно поели, побывали в незабываемых местах. Все сотрудники, которые с нами работали, очень отзывчивые и дружелюбные на всех этапах, мы много общались не только во время экскурсии, но и до, и после. Эта экскурсия была нашей основной целью поездки в Хибины, и мы очень рады, что получилось все осуществить!

  • А
    Андрей
    1 мая 2025
    В Хибины - на снегоходах
    Отличная экскурсия на снегоходах! Протяженность 50 км, до КСП МЧС и обратно, на посту будет вкуснейший домашний обед. Классные впечатления!
  • А
    Анастасия
    24 апреля 2025
    В Хибины - на снегоходах
    Прекрасная прогулка в горы на снегоходах. Все четко организовано, предоставляются плащи, шлемы, обувь - все что нужно чтобы не замерзнуть
    читать дальше

    и комфортно передвигаться на снегоходе в любую погоду, а погода меняется здесь часто. Экскурсия проходит по живописным местам - есть возможность и прокатиться по лесу, по узким тропинкам, а также на открытой местности.
    Хочу выразить отдельную благодарность нашему экскурсоводу Алику - краткий и четкий инструктаж, регулярные остановки, внимание к каждому участнику (нас было всего четверо, каждый на снегоходе), информацию усвоили и справились с управлением все, интересная информация! Нам было очень комфортно!
    Во время поездки был обед, все просто но очень вкусно и своевременно) Основные люда включают оленину.
    Хочу отметить, что техника вся в порядке, руль и сиденье с подогревом, разогнаться, когда предоставляется возможность, можно хорошо, даже немножко погонять)
    Не могу не сказать про дизайн предоставляемых плащей от ветра - такие только тут! красивые, яркие, разные по цветам - фотки получаются на фоне белых полей и гор офигенные! Очень рекомендую всем!

  • А
    Александр
    22 апреля 2025
    В Хибины - на снегоходах
    Крайне доволен поездкой, понравилась сама дорога, вкусный обед и классные виды.
    Маршрут я бы описал - лёгкий, семейный)
  • А
    Антипова
    21 апреля 2025
    В Хибины - на снегоходах
    Очень позитивные впечатления от маршрута
    Невероятный опыт!)
  • А
    Анастасия
    11 апреля 2025
    В Хибины - на снегоходах
    Хотите незабываемых впечатлений? Вам точно нужно на эту экскурсию!
    Доступным и понятным языком объясняют, как управлять снегоходом, что даже если не
    читать дальше

    было опыта - получится.
    Организация супер (все предварительно согласовывается, в т. ч. как вы едете - вдвоём на одном снегоходе или нет).
    Места показывают неописуемые, горы, долина, лес. Инструкторам плюс за профессионализм, приятное общение и рассказы о местах, по которым едем. Кататься по таким местам полнейший улёт.

    Сильно рекомендую👍🏻

  • Е
    Екатерина
    27 марта 2025
    В Хибины - на снегоходах
    Экскурсия на снегоходах произвела сильное впечатление!
    Сначала погода была солнечная и благоприятствовала привыканию к транспорту и рассматриванию гор. А под вечер
    читать дальше

    поднялся ветер и было ощущение тяжёлой экспедиции на дальнем севере 😂
    Снегоходы тоже очень понравились - тяжело, но есть ощущение безопасности.
    Очень круто, что предоставляете одежду. Мы бы так хорошо не оделись, такой экипировки не брали и не готовили. Инструктаж полный, вопросов тоже не возникло. И сама экскурсия отличная, Павел рассказывал о горах и долинах с удовольствием, так как сам там живёт и долго работал в рудниках.
    Спасибо большое! ❤️

  • А
    Анна
    6 марта 2025
    В Хибины - на снегоходах
    Спасибо за полученные эмоции, за впечатляющие виды)
  • О
    Оксана
    23 февраля 2025
    В Хибины - на снегоходах
    Самое лучшее приключение - тур на снегоходах по перевалу Кукисвумчорр, что в переводе с саамского, «горный массив у длинной долины».
    читать дальше

    Организация отличная - нас забрали у отеля, проводили до места сбора. С любовью одели в самые теплые и яркие (что немаловажно для фото) одежды. Краткий инструктаж и потом 4,5 часа в горах Хибин. Нас даже ледяной ветер не испортил настроение, гид Павел был внимателен ко всем и рассказывал много интересного про горы. Потом был вкусный обед, 23 февраля удалось! Спасибо команде!
    Рекомендации: планируйте, что за минут 30-40 надо быть на месте сбора, теплые вещи дадут. Фото и видосы делают только пассажиры, водителям некогда. Длинный путь и надо постоянно держать скорость группы.

  • Е
    Евгений
    10 февраля 2025
    В Хибины - на снегоходах
    Конкретно, на указанную в заголовке экскурсию я не попал, но предложили другой маршрут, с меньшим временем. собственно на эту экскурсию
    читать дальше

    я опоздал, но Оксана предложила эту же экскурсию на другое время, фото с экскурсии ниже. Гид очень тщательно и подробно объяснял как управлять снегоходом. Ну а природа и покатушки удались. Спасибо

  • Л
    Людмила
    4 апреля 2024
    В Хибины - на снегоходах
    Если хотите увидеть красоту зимних гор и освоить вождение снегоходом, то выбирайте это мероприятие. Маршрут продуман, подойдёт даже если Вы
    читать дальше

    никогда не управляли снегоходом. Вначале короткий инструктаж и в путь. Вкусный домашний обед в горах, большой плюс. На маршруте остановки, во время которых можно насладиться красивыми видами и послушать тишину. Спасибо организаторам!

  • А
    Андрей
    16 марта 2024
    В Хибины - на снегоходах
    Это отличная возможность поуправлять снегоходом часа 4, с перерывом на обед. По дороге красивая природа - то горы, то лес. Одеваться строго рекомендую в комбинезон и сапоги, которые предоставляют организаторы, иначе можно замерзнуть.
  • О
    Ольга
    20 февраля 2024
    В Хибины - на снегоходах
    Маршрут сказочной красоты! Интересный рассказ экскурсовода и в целом организация прогулки на высоком уровне. Спасибо за прекрасную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Кировску в категории «Гора Кукисвумчорр»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кировске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. В Хибины - на снегоходах
  2. Зимние Хибины - на снегоступах
  3. Скрытые места Хибиногорска
  4. По Хибинам с учёным-экологом
Какие места ещё посмотреть в Кировске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Таинственный Лес
  3. Снежная деревня
Сколько стоит экскурсия по Кировску в декабре 2025
Сейчас в Кировске в категории "Гора Кукисвумчорр" можно забронировать 4 экскурсии от 2000 до 14 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
