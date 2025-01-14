«Мы плывём на льдине, как на бригантине» - айсфлоатинг в Белом море

Окунитесь в мир арктических приключений! Купание во льдах, прогулка к Волосяной сопке и вкусный ужин в Кандалакше ждут вас
Айс-флоатинг - это уникальная возможность испытать купание в ледяной воде Белого моря в гидрокостюме. Участники остаются сухими и в тепле, наслаждаясь безопасным и увлекательным опытом.

После погружения путешественники отправляются на прогулку
читать дальше

к Волосяной сопке, где открываются захватывающие виды на Кандалакшский заповедник. Завершает день ужин в атмосферном ресторане с блюдами из местной рыбы и дичи. Программа подходит для всех, кто хочет испытать нечто новое и незабываемое

5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • ❄️ Безопасное купание в гидрокостюме
  • 🌲 Прогулка к Волосяной сопке
  • 🍽️ Ужин в ресторане на берегу
  • 📸 Возможность фотосессии с дрона
  • 🚗 Удобный трансфер и гид
«Мы плывём на льдине, как на бригантине» - айсфлоатинг в Белом море
«Мы плывём на льдине, как на бригантине» - айсфлоатинг в Белом море
«Мы плывём на льдине, как на бригантине» - айсфлоатинг в Белом море
Ближайшие даты:
30
янв31
янв1
фев2
фев3
фев4
фев5
фев
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Волосяная сопка
  • Кандалакшский заповедник

Описание экскурсии

Путевые заметки

После небольшого автообзора Кировска мы отправимся путешествовать по Заполярью. По дороге вы узнаете интересные факты о Кольском полуострове, освоении региона и жизни на Севере.

Купание во льдах

Через 1 час 40 мин мы приедем в Кандалакшу — самый южный город полуострова, расположенный на берегу Белого моря. Залив зимой замерзает, но мы знаем секретное место, где есть открытая вода круглый год. Здесь вы сможете попробовать айсфлоатинг (30-40 мин). Арктическое купание очень популярно в Финляндии и только начинает набирать обороты в России.

Всё это обычно сопровождается смехом и дефиле тюленеобразных ныряльщиков. Вы получите массу положительных впечатлений. А если захотите — фотограф сделает для вас фото с дрона.

Прогулка к Волосяной сопке

Выпив по чашечке кофе и немного подкрепившись, поедем к месту старта пешей прогулки на одну из топовых локаций региона — сопку Волосяная (высота 450 м, 3 км в одну сторону). Подъём под силу даже детям.

Экотропа начинается в волшебном северном лесу, где виды будут меняться каждые 100 м. В итоге вы окажетесь на обзорной точке, с которой вам откроется живописный вид на острова Кандалакшского заповедника, заснеженную тундру и Кандалакшу.

Продолжительность прогулки 2-3 часа в зависимости от того, насколько сильно вы любите фотографироваться. А красивых кадров можно сделать много, поверьте)

Ужин в ресторане

После активного дня мы поужинаем в самом атмосферном заведении города, которое находится прямо на берегу моря. Здесь вы сможете насладиться блюдами из местной рыбы, попробовать морепродукты из Белого и Баренцева морей, оленину и лосятину, а также десерты с северной ягодой.

Кому подойдёт программа

Путешественникам старше 8 лет (рост выше 140 см) и имеющим начальный уровень физической подготовки. Если в вашей компании будут малыши или те, кто совсем не любит ходить пешком, программу можно скорректировать: убрать прогулку на сопку, посетить музей-заповедник или краеведческий музей.

Организационные детали

  • В стоимость входит:
    — трансфер из вашего отеля в Кировске или Апатитах и обратно. Поездка обычно проходит на автомобиле Suzuki Grand Vitara, Opel Astra, Toyota Hilux или Lada Largu
    — услуги гида и водного инструктора
    — аренда гидрокостюмов
    — горячий чай, сладости
    — аренда снегоступов и палок
  • Дополнительный расходы:
    — сытный арктический перекус — два кармашка с олениной, картошкой, брусничным соусом и форелью с/с + сливочный соус — 490 ₽ за порцию
    — ужин в ресторане по меню
    — по желанию услуги фотографа во время айсфлоатинга (фотосессия с дрона) — 700 ₽ с человека
  • В зависимости от погоды на воде могут быть отдельные льдины. Но мы не можем дать гарантию, что они всегда будут
  • В случае штормового предупреждения поездка может быть отменена
  • Экскурсию можно провести большего количества участников. Доплата за 3-его и 4-ого человека — 6000 руб. /чел. Цену для больших групп уточняйте, пожалуйста, в переписке
  • Сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
А
14 янв 2025
Плавала 8.01. с двумя детьми 16 и 18 лет. Впечатления самые замечательные, восторг! Организация и безопасность на высшем уровне!
Отдельно хочу отметить фотографа, фото и видео материал шикарный!
РЕКОМЕНДУЮ!
Плавала 8.01. с двумя детьми 16 и 18 лет. Впечатления самые замечательные, восторг! Организация и безопасность на высшем уровне!
Я
13 янв 2025
Все супер! Плавание организовано на отличном уровне, восторг!
Поход в горы великолепен! Огромная благодарность гиду Екатерине и организатору Ольге!
Однозначно рекомендуем!
Б
8 янв 2025
Спасибо огромное всей команде за незабываемые впечатления!!! Все прекрасно организовано, продумано до мелочей, ты просто расслабляешься, наслаждаешься необычными эмоциями и ни о чем больше не думаешь! Отдельно спасибо экскурсоводу Максиму, очень приятный и интеллигентный человек, интересный и умный собеседник! Спасибо! Всем будем рекомендовать! Успехов! Процветания!
Д
31 дек 2024
Экскурсия была шикарная! Катя - наш гид - внимательная, приятная девушка, отлично провела экскурсию. Было комфортно и интересно, Катя отвечала на все наши вопросы. Айсфлоатинг оставил приятные и положительные эмоции.
читать дальше

Инструктора отличные, прекрасно знают свое дело. Я боялась спускаться в воду, но меня сопровождали и следили за состоянием. Поход на гору на снегоступах в лес тоже был потрясающим. Получили массу впечатлений! Ольга всегда была на связи и оперативно решала все наши вопросы. Благодарим от души за отличный день! 🤗♥️

Экскурсия была шикарная! Катя - наш гид - внимательная, приятная девушка, отлично провела экскурсию. Было комфортноЭкскурсия была шикарная! Катя - наш гид - внимательная, приятная девушка, отлично провела экскурсию. Было комфортноЭкскурсия была шикарная! Катя - наш гид - внимательная, приятная девушка, отлично провела экскурсию. Было комфортноЭкскурсия была шикарная! Катя - наш гид - внимательная, приятная девушка, отлично провела экскурсию. Было комфортно

Похожие экскурсии из Кировска

Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
На машине
9 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
Погрузитесь в атмосферу Севера, посетив уникальные места Кольского полуострова. Вас ждут водопады, древние капища и потрясающие виды Белого моря
Начало: В Кировске или Апатитах
31 янв в 08:00
1 фев в 08:00
25 000 за всё до 4 чел.
Скрытые места Хибиногорска
На машине
скидка
20%
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Скрытые места Хибиногорска
Откройте для себя Кировск с новой стороны: горы, озёра и уникальные места ждут вас в индивидуальной экскурсии по скрытым уголкам Хибин
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 90007200 за всё до 2 чел.
Космическое приключение: айсфлоатинг на Белом море (из Кировска)
На машине
2 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Космическое приключение: айс-флоатинг
Зимний айс-флоатинг на Белом море подарит незабываемые эмоции! Наденьте костюм и дрейфуйте среди льдов, наслаждаясь природой и спокойствием
Начало: У вашего отеля
31 янв в 08:00
20 фев в 08:00
от 32 000 за всё до 2 чел.