Айс-флоатинг - это уникальная возможность испытать купание в ледяной воде Белого моря в гидрокостюме. Участники остаются сухими и в тепле, наслаждаясь безопасным и увлекательным опытом.После погружения путешественники отправляются на прогулку

к Волосяной сопке, где открываются захватывающие виды на Кандалакшский заповедник. Завершает день ужин в атмосферном ресторане с блюдами из местной рыбы и дичи. Программа подходит для всех, кто хочет испытать нечто новое и незабываемое

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Описание экскурсии

Путевые заметки

После небольшого автообзора Кировска мы отправимся путешествовать по Заполярью. По дороге вы узнаете интересные факты о Кольском полуострове, освоении региона и жизни на Севере.

Купание во льдах

Через 1 час 40 мин мы приедем в Кандалакшу — самый южный город полуострова, расположенный на берегу Белого моря. Залив зимой замерзает, но мы знаем секретное место, где есть открытая вода круглый год. Здесь вы сможете попробовать айсфлоатинг (30-40 мин). Арктическое купание очень популярно в Финляндии и только начинает набирать обороты в России.

Всё это обычно сопровождается смехом и дефиле тюленеобразных ныряльщиков. Вы получите массу положительных впечатлений. А если захотите — фотограф сделает для вас фото с дрона.

Прогулка к Волосяной сопке

Выпив по чашечке кофе и немного подкрепившись, поедем к месту старта пешей прогулки на одну из топовых локаций региона — сопку Волосяная (высота 450 м, 3 км в одну сторону). Подъём под силу даже детям.

Экотропа начинается в волшебном северном лесу, где виды будут меняться каждые 100 м. В итоге вы окажетесь на обзорной точке, с которой вам откроется живописный вид на острова Кандалакшского заповедника, заснеженную тундру и Кандалакшу.

Продолжительность прогулки 2-3 часа в зависимости от того, насколько сильно вы любите фотографироваться. А красивых кадров можно сделать много, поверьте)

Ужин в ресторане

После активного дня мы поужинаем в самом атмосферном заведении города, которое находится прямо на берегу моря. Здесь вы сможете насладиться блюдами из местной рыбы, попробовать морепродукты из Белого и Баренцева морей, оленину и лосятину, а также десерты с северной ягодой.

Кому подойдёт программа

Путешественникам старше 8 лет (рост выше 140 см) и имеющим начальный уровень физической подготовки. Если в вашей компании будут малыши или те, кто совсем не любит ходить пешком, программу можно скорректировать: убрать прогулку на сопку, посетить музей-заповедник или краеведческий музей.

Организационные детали