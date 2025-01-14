После погружения путешественники отправляются на прогулку
5 причин купить эту экскурсию
- ❄️ Безопасное купание в гидрокостюме
- 🌲 Прогулка к Волосяной сопке
- 🍽️ Ужин в ресторане на берегу
- 📸 Возможность фотосессии с дрона
- 🚗 Удобный трансфер и гид
Что можно увидеть
- Волосяная сопка
- Кандалакшский заповедник
Описание экскурсии
Путевые заметки
После небольшого автообзора Кировска мы отправимся путешествовать по Заполярью. По дороге вы узнаете интересные факты о Кольском полуострове, освоении региона и жизни на Севере.
Купание во льдах
Через 1 час 40 мин мы приедем в Кандалакшу — самый южный город полуострова, расположенный на берегу Белого моря. Залив зимой замерзает, но мы знаем секретное место, где есть открытая вода круглый год. Здесь вы сможете попробовать айсфлоатинг (30-40 мин). Арктическое купание очень популярно в Финляндии и только начинает набирать обороты в России.
Всё это обычно сопровождается смехом и дефиле тюленеобразных ныряльщиков. Вы получите массу положительных впечатлений. А если захотите — фотограф сделает для вас фото с дрона.
Прогулка к Волосяной сопке
Выпив по чашечке кофе и немного подкрепившись, поедем к месту старта пешей прогулки на одну из топовых локаций региона — сопку Волосяная (высота 450 м, 3 км в одну сторону). Подъём под силу даже детям.
Экотропа начинается в волшебном северном лесу, где виды будут меняться каждые 100 м. В итоге вы окажетесь на обзорной точке, с которой вам откроется живописный вид на острова Кандалакшского заповедника, заснеженную тундру и Кандалакшу.
Продолжительность прогулки 2-3 часа в зависимости от того, насколько сильно вы любите фотографироваться. А красивых кадров можно сделать много, поверьте)
Ужин в ресторане
После активного дня мы поужинаем в самом атмосферном заведении города, которое находится прямо на берегу моря. Здесь вы сможете насладиться блюдами из местной рыбы, попробовать морепродукты из Белого и Баренцева морей, оленину и лосятину, а также десерты с северной ягодой.
Кому подойдёт программа
Путешественникам старше 8 лет (рост выше 140 см) и имеющим начальный уровень физической подготовки. Если в вашей компании будут малыши или те, кто совсем не любит ходить пешком, программу можно скорректировать: убрать прогулку на сопку, посетить музей-заповедник или краеведческий музей.
Организационные детали
- В стоимость входит:
— трансфер из вашего отеля в Кировске или Апатитах и обратно. Поездка обычно проходит на автомобиле Suzuki Grand Vitara, Opel Astra, Toyota Hilux или Lada Largu
— услуги гида и водного инструктора
— аренда гидрокостюмов
— горячий чай, сладости
— аренда снегоступов и палок
- Дополнительный расходы:
— сытный арктический перекус — два кармашка с олениной, картошкой, брусничным соусом и форелью с/с + сливочный соус — 490 ₽ за порцию
— ужин в ресторане по меню
— по желанию услуги фотографа во время айсфлоатинга (фотосессия с дрона) — 700 ₽ с человека
- В зависимости от погоды на воде могут быть отдельные льдины. Но мы не можем дать гарантию, что они всегда будут
- В случае штормового предупреждения поездка может быть отменена
- Экскурсию можно провести большего количества участников. Доплата за 3-его и 4-ого человека — 6000 руб. /чел. Цену для больших групп уточняйте, пожалуйста, в переписке
- Сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Отдельно хочу отметить фотографа, фото и видео материал шикарный!
РЕКОМЕНДУЮ!
Поход в горы великолепен! Огромная благодарность гиду Екатерине и организатору Ольге!
Однозначно рекомендуем!