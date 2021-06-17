Плато Бермамыт является уникальным местом, с которого открывается замечательная панорама Кавказского хребта. В хорошую погоду видимость позволяет увидеть как Казбек, так и вершины Домбая и Архыза. Вершина плато Бермамыт является замечательным панорамным пунктом, откуда открывается редкий вид на гигантский массив Эльбруса с расстояния примерно в 30 километров. Здесь, на высоте 2’592 метра над уровнем моря, рассвет начинается рано, с первыми лучами солнца открывается взору двуглавый, одетый в снежную шапку, красавец Эльбрус.

- гора Баран:

В самом начале нашего путешествия мы остановимся на горе под названием Баран, с которой открывается прекрасный вид на кисловодскую котловину и окрестности города. Гора Баран является высшей и одновременно самой южной точкой Ставропольского края. В зимнее время на склоне действует маленький лыжный курорт. Именно с этой точки мы впервые за поездку можем увидеть Эльбрус. По этой же дороге можно добраться и до Джилы-Су.

- плато Бермамыт:

Дорога на плато проходит по южным окрестностям города-курорта Кисловодска, мимо посёлка Кичи-Балык (с карач. -балк. «маленькая рыбка») и далее по плоскогорью. Поездка на плато Бермамыт является сезонной, так как здесь нет ни асфальта, ни цивилизации в целом. Плато Бермамыт называют «Русским Гранд Каньоном» из-за сходства с реальным Гранд Каньоном, находящемся в штате Аризона, США. Это место ежегодно притягивает тысячи туристов своей уникальностью и, конечно же, видами, о которых в своё время говорили, к примеру, Антон Павлович Чехов и Михаил Юрьевич Лермонтов (который, кстати, даже написал картину, когда находился на плато). Эта поездка является чуть ли не эталоном для фотосессий: можно сфотографироваться как в море цветов, так и на фоне Кавказского хребта. На плато есть специально сделанный для фотосессий мостик, с которого получаются потрясающие снимки. Путь до плато не короток — около 50 километров, а поездка всегда оставляет массу радостных впечатлений!

- закат на плато Бермамыт:

Закат на плато — это отдельное творение природы, которое каждый должен увидеть хотя бы раз в жизни. Поверьте, в Вашей памяти это останется надолго!