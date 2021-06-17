Индивидуальная экскурсия на плато Бермамыт (день / закат / рассвет)

Плато Бермамыт - одно из самых живописных мест в окрестностях Кисловодска

5
1 отзыв
Плато Бермамыт — одно из самых живописных мест в окрестностях Кисловодска. Отсюда открываются головокружительные виды на горные вершины и белоснежный Эльбрус.

Приглашаем вас отправиться сюда, чтобы насладиться панорамами Кавказских гор, особенно прекрасными на рассвете.
Индивидуальная экскурсия на плато Бермамыт (день / закат / рассвет)
Индивидуальная экскурсия на плато Бермамыт (день / закат / рассвет)
Индивидуальная экскурсия на плато Бермамыт (день / закат / рассвет)
Индивидуальная экскурсия на плато Бермамыт (день / закат / рассвет)
Индивидуальная экскурсия на плато Бермамыт (день / закат / рассвет)
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Гора Баран
  • Плато Бермамыт
  • «Русский Гранд Каньон»
  • Каменный «мост в небо»
  • Скалы-монахи и фотосессия в цветочных полянах
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Плато Бермамыт является уникальным местом, с которого открывается замечательная панорама Кавказского хребта. В хорошую погоду видимость позволяет увидеть как Казбек, так и вершины Домбая и Архыза. Вершина плато Бермамыт является замечательным панорамным пунктом, откуда открывается редкий вид на гигантский массив Эльбруса с расстояния примерно в 30 километров. Здесь, на высоте 2’592 метра над уровнем моря, рассвет начинается рано, с первыми лучами солнца открывается взору двуглавый, одетый в снежную шапку, красавец Эльбрус.

- гора Баран:

В самом начале нашего путешествия мы остановимся на горе под названием Баран, с которой открывается прекрасный вид на кисловодскую котловину и окрестности города. Гора Баран является высшей и одновременно самой южной точкой Ставропольского края. В зимнее время на склоне действует маленький лыжный курорт. Именно с этой точки мы впервые за поездку можем увидеть Эльбрус. По этой же дороге можно добраться и до Джилы-Су.

- плато Бермамыт:

Дорога на плато проходит по южным окрестностям города-курорта Кисловодска, мимо посёлка Кичи-Балык (с карач. -балк. «маленькая рыбка») и далее по плоскогорью. Поездка на плато Бермамыт является сезонной, так как здесь нет ни асфальта, ни цивилизации в целом. Плато Бермамыт называют «Русским Гранд Каньоном» из-за сходства с реальным Гранд Каньоном, находящемся в штате Аризона, США. Это место ежегодно притягивает тысячи туристов своей уникальностью и, конечно же, видами, о которых в своё время говорили, к примеру, Антон Павлович Чехов и Михаил Юрьевич Лермонтов (который, кстати, даже написал картину, когда находился на плато). Эта поездка является чуть ли не эталоном для фотосессий: можно сфотографироваться как в море цветов, так и на фоне Кавказского хребта. На плато есть специально сделанный для фотосессий мостик, с которого получаются потрясающие снимки. Путь до плато не короток — около 50 километров, а поездка всегда оставляет массу радостных впечатлений!

- закат на плато Бермамыт:

Закат на плато — это отдельное творение природы, которое каждый должен увидеть хотя бы раз в жизни. Поверьте, в Вашей памяти это останется надолго!

ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание и напитки
  • Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Кисловодск, Колоннада, пр. Мира,1
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • С собой на экскурсию нужно взять:
  • Питьевая вода (хотя бы в одну сторону)
  • Питание (по желанию)
  • Солнцезащитные очки
  • Дождевик
  • Наличные деньги
  • Паспорт
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
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1
Д
17 июня 2021
Красивые виды. Очень повезло с погодой: были на плато около 9:30 и над Эльбрусом не было ни облачка. К 12 стала собираться облачность и над горой и над плато. Красивые отвесные скалы, на одной из них устроено кафе, где можно перекусить с видом на пятитысячник.

Но надо понимать, что это горы и погода может отличаться от городской и быстро меняться.

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