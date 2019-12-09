8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. В Домбай из Кисловодска — побывать в горной сказке

Погрузиться в мир богатой природы и снежных гор на автомобильной экскурсии по Карачаево-Черкессии

Максим
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Максим – ваш гид
Путь к Домбайской поляне подарит целую лавину впечатлений, которые будут обрушиваться на вас с каждым новым поворотом и очередным фантастическим пейзажем Кавказа.

Вы увидите могучие горы Домбай-Ульген и Мусса-Ачитара, услышите о караванах Шелкового пути и узнаете о спасении зубров в Тебердинском заповеднике.
9000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии8 отзывов
5
В Домбай из Кисловодска — побывать в горной сказке
В Домбай из Кисловодска — побывать в горной сказке

Что вас ожидает

Одна из самых живописных дорог Кавказа
В поездке по старой Военно-Сухумской дороге, которая строилась вдоль Шелкового пути, поговорим о средневековых караванах римских, генуэзских и византийских купцов. О тех временах напоминают и христианские храмы X века. Один из них — Сентинский — вы увидите в Тебердинском ущелье. Смотровая площадка на перевале Гум-Баши станет первой иллюстрацией к статусу дороги, как одной из наиболее впечатляющих в регионе. Вам откроется великолепный вид на горные вершины и легендарный Эльбрус. А затем вы спуститесь в долину крупнейшей реки Северного Кавказа — Кубани.

Гора Домбай-Ульген и Тебердинский заповедник
За Карачаевском начнется подъем вдоль воспетой Юрием Визбором реки Теберды. Вы увидите гору Домбай-Ульген (Ёлген) — самую высокую в Западном Кавказе, от склонов Эльбруса до Черного моря. Проезжая по территории Тебердинского государственного биосферного заповедника, поговорим об исчезнувшем подвиде кавказских зубров, истребленных в начале 20 века. И о мерах по спасению самого вида, занесенного в Красную книгу. А в городе Теберда вы сможете посетить центр заповедника с вольерами, где содержатся величественные животные на грани исчезновения.

Сказочная Домбайская поляна
Наконец, вы доберетесь до поселка Домбай, расположенного на высоте 1600 м. над уровнем моря. Уникальное место, где несколько ущелий Кавказа сходятся в одной точке, образуя Домбайскую поляну. Дальнейший путь — на канатных дорогах к фантастическим обзорным площадкам на склоне горы Мусса-Ачитара, куда каждую зиму устремляются тысячи любителей горнолыжного спорта. Ну а цель нашего маршрута — насладиться видами на Главный Кавказский Водораздельный хребет.

Организационные детали

  • Пообедать можно в одном из многочисленных кафе в поселке или на склоне горы.
  • Необходимо взять с собой теплые вещи, головные уборы, солнцезащитные очки. Погода в горах непредсказуема. В любой момент она может измениться и не всегда в хорошую сторону.
  • Дополнительные расходы — оплата подъема на вершину горы (~ 1000 р/человека) и вход на территорию центральной усадьбы заповедника (100 р/человека).
В Домбай из Кисловодска — побывать в горной сказке
В Домбай из Кисловодска — побывать в горной сказке
В Домбай из Кисловодска — побывать в горной сказке
В Домбай из Кисловодска — побывать в горной сказке
В Домбай из Кисловодска — побывать в горной сказке
В Домбай из Кисловодска — побывать в горной сказке
В Домбай из Кисловодска — побывать в горной сказке
В Домбай из Кисловодска — побывать в горной сказке
В Домбай из Кисловодска — побывать в горной сказке
В Домбай из Кисловодска — побывать в горной сказке
В Домбай из Кисловодска — побывать в горной сказке
В Домбай из Кисловодска — побывать в горной сказке
В Домбай из Кисловодска — побывать в горной сказке
В Домбай из Кисловодска — побывать в горной сказке
В Домбай из Кисловодска — побывать в горной сказке
В Домбай из Кисловодска — побывать в горной сказке
В Домбай из Кисловодска — побывать в горной сказке
В Домбай из Кисловодска — побывать в горной сказке

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Максим
Максим
В регионе Кавказских Минеральных Вод живу более 10 лет. И столько же времени — профессиональный гид. Я работаю на большинстве экскурсионных маршрутов, но мне хочется познакомить наших гостей с малоизвестными уголками Кавказа.
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 декабря 2019
Максим прекрасный гид.Знает всё об этом крае.Рассказывает очень интересно.Сама порезка восхитительная,проходит по живописным местам.Всем советую побывать в этих красивых местах.
Ирина
1 ноября 2019
Путешествие В Домбай одно из самых красивых и запоминающихся! Потрясающие пейзажи и захватывающие панорамы! Обязательно поднимайтесь на высоту и вы получите незабываемые впечатления! Максим замечательный рассказчик и интересный собеседник. Уезжаем с желанием вернуться!
21 октября 2019
"Горная сказка" - именно сказка этим все сказано.
Ещё были на плато Бермамыт, не менее впечатляющее место, в котором чувствуешь покой и умиротворение.
Максим очень интересный и тактичный человек, замечательный рассказчик и отличный водитель.
Если доведётся ещё побывать в КМВ, то в программу посещения обязательно включим экскурсии Максима.
23 сентября 2019
Очень понравилась экскурсия! Максим - отличный рассказчик! Видно, что он фанат своего дела и действительно старается сделать экскурсию интересной для своих гостей, а не тупо отрабатывает деньги.
+ Аккуратное вождение, что важно при поездке в горы, где зачастую нет нормальных дорог.
23 августа 2019
Путешествие с Максимом было очень комфортным - удивительной красоты дорога, увлекательный рассказ самого Максима, прекрасная погода - все сошлось в одном месте. Лишний раз убедились, что экскурсии с большим количеством народа не могут подарить такие полноценные ощущения, как индивидуальные, когда гид слышит каждый ваш вопрос, обстоятельно на него отвечает и всегда идет навстречу вашим желаниям. Смело рекомендую Максима другим путешественникам!
23 июля 2019
Экскурсия прошла замечательно, не смотря на погоду. Гид Максим подъехал заранее. Как и договаривались. Всю дорогу рассказывал о местных достопримечательностях (и о том о чём спрашивали). Очень приятный человек, разбирается во многих аспектах. Порекомендовал кафе. Собирались ещё в одну поездку, но помешала погода. Пока добирались домой по нашей просьбе останавливался на трассе для покупки фруктов. Про саму экскурсию не расскажешь - это надо видеть. Тимофей и Наталья 22 июля 2019. Рекомендуем.
10 июля 2019
Очень увлекательно, красивейшие места, незабываемые впечатления! Максиму огромное спасибо. Очень интересно рассказывает, даёт развёрнутые ответы. Было интересно и взрослым и детям! Также замечу, что Максим аккуратный водитель, было очень комфортно.
4 июля 2019
Добрый день! В мае с семьёй, я, жена и двое детей 3 и 7 лет, посетили Домбай. Это был первый опыт, когда мы были на экскурсии с персональным гидом. Максим, оказался очень интересным рассказчиком и преподносил исторический материал в легкой и доступной форме для простого обывателя. Во время путешествия , Максим чутко и спокойно реагировал на изменение обстоятельств ( уснули дети, кому-то стало плохо или просто кто-то заснул, или нужно остановиться) и быстро подстраивался под ситуацию, меняя план экскурсии. Путешествие доставило массу впечатлений и хорошее впечатление о гиде. Хорошее решение для семей с детьми, когда трудно подстроиться под стандартную программу экскурсии. Максиму 5 баллов. При случаи, будем рады посетить новые места в сопровождении прекрасного гида.

Максим проводит ещё 5 экскурсий

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