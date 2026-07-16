8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для посещения Домбая - с июня по сентябрь. В это время года погода наиболее благоприятна для прогулок и осмотра достопримечательностей. Летние месяцы позволят насладиться всеми прелестями горных пейзажей и уникальной природой Кавказа.

биосферного заповедника, поговорим об исчезнувшем подвиде кавказских зубров, истребленных в начале 20 века. И о мерах по спасению самого вида, занесенного в Красную книгу. А в городе Теберда вы сможете посетить центр заповедника с вольерами, где содержатся величественные животные на грани исчезновения. Наконец, вы доберетесь до поселка Домбай, расположенного на высоте 1600 м. над уровнем моря. Уникальное место, где несколько ущелий Кавказа сходятся в одной точке, образуя Домбайскую поляну. Дальнейший путь - на канатных дорогах к фантастическим обзорным площадкам на склоне горы Мусса-Ачитара, куда каждую зиму устремляются тысячи любителей горнолыжного спорта. Ну а цель нашего маршрута - насладиться видами на Главный Кавказский Водораздельный хребет

Описание экскурсии

Одна из самых живописных дорог Кавказа

В поездке по старой Военно-Сухумской дороге, которая строилась вдоль Шелкового пути, поговорим о средневековых караванах римских, генуэзских и византийских купцов. О тех временах напоминают и христианские храмы X века. Один из них — Сентинский — вы увидите в Тебердинском ущелье. Смотровая площадка на перевале Гум-Баши станет первой иллюстрацией к статусу дороги, как одной из наиболее впечатляющих в регионе. Вам откроется великолепный вид на горные вершины и легендарный Эльбрус. А затем вы спуститесь в долину крупнейшей реки Северного Кавказа — Кубани.

Гора Домбай-Ульген и Тебердинский заповедник

За Карачаевском начнется подъем вдоль воспетой Юрием Визбором реки Теберды. Вы увидите гору Домбай-Ульген (Ёлген) — самую высокую в Западном Кавказе, от склонов Эльбруса до Черного моря. Проезжая по территории Тебердинского государственного биосферного заповедника, поговорим об исчезнувшем подвиде кавказских зубров, истребленных в начале 20 века. И о мерах по спасению самого вида, занесенного в Красную книгу. А в городе Теберда вы сможете посетить центр заповедника с вольерами, где содержатся величественные животные на грани исчезновения.

Сказочная Домбайская поляна

Наконец, вы доберетесь до поселка Домбай, расположенного на высоте 1600 м. над уровнем моря. Уникальное место, где несколько ущелий Кавказа сходятся в одной точке, образуя Домбайскую поляну. Дальнейший путь — на канатных дорогах к фантастическим обзорным площадкам на склоне горы Мусса-Ачитара, куда каждую зиму устремляются тысячи любителей горнолыжного спорта. Ну а цель нашего маршрута — насладиться видами на Главный Кавказский Водораздельный хребет.

Организационные детали