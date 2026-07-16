8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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В Домбай из Кисловодска - побывать в горной сказке

Индивидуальная экскурсия по живописной Военно-Сухумской дороге. Увидите средневековые храмы и величественный Эльбрус
За Карачаевском начнется подъем вдоль воспетой Юрием Визбором реки Теберды.

Вы увидите гору Домбай-Ульген (Ёлген) - самую высокую в Западном Кавказе, от склонов Эльбруса до Черного моря.

Проезжая по территории Тебердинского государственного
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биосферного заповедника, поговорим об исчезнувшем подвиде кавказских зубров, истребленных в начале 20 века. И о мерах по спасению самого вида, занесенного в Красную книгу.

А в городе Теберда вы сможете посетить центр заповедника с вольерами, где содержатся величественные животные на грани исчезновения. Наконец, вы доберетесь до поселка Домбай, расположенного на высоте 1600 м. над уровнем моря. Уникальное место, где несколько ущелий Кавказа сходятся в одной точке, образуя Домбайскую поляну.

Дальнейший путь - на канатных дорогах к фантастическим обзорным площадкам на склоне горы Мусса-Ачитара, куда каждую зиму устремляются тысячи любителей горнолыжного спорта. Ну а цель нашего маршрута - насладиться видами на Главный Кавказский Водораздельный хребет

5
55 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Удивительные виды на Кавказские горы
  • 🏛 История Шелкового пути
  • 🦌 Спасение зубров в Тебердинском заповеднике
  • 🚡 Канатные дороги и обзорные площадки
  • 🏞 Уникальная Домбайская поляна

Лучшее время для посещения

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Лучшие месяцы для посещения Домбая - с июня по сентябрь. В это время года погода наиболее благоприятна для прогулок и осмотра достопримечательностей. Летние месяцы позволят насладиться всеми прелестями горных пейзажей и уникальной природой Кавказа.
Сейчас август — это идеальное время.
В Домбай из Кисловодска - побывать в горной сказке
В Домбай из Кисловодска - побывать в горной сказке
В Домбай из Кисловодска - побывать в горной сказке

Что можно увидеть

  • Сентинский храм
  • Тебердинский заповедник
  • Домбайская поляна
  • Гум-Баши
  • Эльбрус

Описание экскурсии

Одна из самых живописных дорог Кавказа

В поездке по старой Военно-Сухумской дороге, которая строилась вдоль Шелкового пути, поговорим о средневековых караванах римских, генуэзских и византийских купцов. О тех временах напоминают и христианские храмы X века. Один из них — Сентинский — вы увидите в Тебердинском ущелье. Смотровая площадка на перевале Гум-Баши станет первой иллюстрацией к статусу дороги, как одной из наиболее впечатляющих в регионе. Вам откроется великолепный вид на горные вершины и легендарный Эльбрус. А затем вы спуститесь в долину крупнейшей реки Северного Кавказа — Кубани.

Гора Домбай-Ульген и Тебердинский заповедник

За Карачаевском начнется подъем вдоль воспетой Юрием Визбором реки Теберды. Вы увидите гору Домбай-Ульген (Ёлген) — самую высокую в Западном Кавказе, от склонов Эльбруса до Черного моря. Проезжая по территории Тебердинского государственного биосферного заповедника, поговорим об исчезнувшем подвиде кавказских зубров, истребленных в начале 20 века. И о мерах по спасению самого вида, занесенного в Красную книгу. А в городе Теберда вы сможете посетить центр заповедника с вольерами, где содержатся величественные животные на грани исчезновения.

Сказочная Домбайская поляна

Наконец, вы доберетесь до поселка Домбай, расположенного на высоте 1600 м. над уровнем моря. Уникальное место, где несколько ущелий Кавказа сходятся в одной точке, образуя Домбайскую поляну. Дальнейший путь — на канатных дорогах к фантастическим обзорным площадкам на склоне горы Мусса-Ачитара, куда каждую зиму устремляются тысячи любителей горнолыжного спорта. Ну а цель нашего маршрута — насладиться видами на Главный Кавказский Водораздельный хребет.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы — оплата подъема на вершину горы (от 900 руб. до 2000 руб. /стандартный билет и от 700 руб. до 1700 руб. /льготный билет, зависит от выбранного тарифа) и вход на территорию центральной усадьбы заповедника (100 р/человека)
  • Пообедать можно в одном из многочисленных кафе в поселке или на склоне горы
  • Необходимо взять с собой теплые вещи, головные уборы, солнцезащитные очки. Погода в горах непредсказуема. В любой момент она может измениться и не всегда в хорошую сторону.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1371 туриста
В регионе Кавказских Минеральных Вод живу более 10 лет. И столько же времени — профессиональный гид. Я работаю на большинстве экскурсионных маршрутов, но мне хочется познакомить наших гостей с малоизвестными уголками Кавказа.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
55
4
3
2
1
А
Дата посещения: 16 июл 2026
Все прошло отлично. Очень довольны поездкой. Сама природа это просто вздохнуть и забыть выдохнуть. Хороший автомобиль. комфортный.
Максим как гид замечательный. Все по графику.
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Н
Замечательная поездка! Красивые места, интересные рассказы, подъем на Домбай! Реально побывали в «горной сказке»)) Приехать в Кисловодск и не побывать в таком волшебном месте на мой взгляд- «преступление»))
Замечательная поездка! Красивые места, интересные рассказы, подъем на Домбай! Реально побывали в «горной сказке»)) Приехать в
Замечательная поездка! Красивые места, интересные рассказы, подъем на Домбай! Реально побывали в «горной сказке»)) Приехать в
Замечательная поездка! Красивые места, интересные рассказы, подъем на Домбай! Реально побывали в «горной сказке»)) Приехать в
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И
Чудесная экскурсия! По дороге в Домбай останавливались на смотровой площадке перевала Гумбаши и наслаждались сказочным, величественным Эльбрусом. Вдоль всего пути живописные виды. В Домбае поднялись на два уровня канатной дороги,
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виды на горы потрясающие. Ощущение как в сказочном мире, вокруг горы, горы!, а ты практически у самых вершин. Экскурсовод Максим отличный рассказчик, слушать одно удовольствие: эрудиция, грамотная речь, корректность, интересная информация, без проблем отвечает на вопросы любопытных экскурсантов, даже если эти вопросы отходят от темы экскурсии, глубокие познания об истории края и России. 9 часов экскурсии пролетели легко и интересно! Максим очень аккуратный водитель на комфортабельном автомобиле. Следующая экскурсия обязательно только с Максимом!

Чудесная экскурсия! По дороге в Домбай останавливались на смотровой площадке перевала Гумбаши и наслаждались сказочным, величественным
Чудесная экскурсия! По дороге в Домбай останавливались на смотровой площадке перевала Гумбаши и наслаждались сказочным, величественным
Чудесная экскурсия! По дороге в Домбай останавливались на смотровой площадке перевала Гумбаши и наслаждались сказочным, величественным
Чудесная экскурсия! По дороге в Домбай останавливались на смотровой площадке перевала Гумбаши и наслаждались сказочным, величественным
Чудесная экскурсия! По дороге в Домбай останавливались на смотровой площадке перевала Гумбаши и наслаждались сказочным, величественным
Чудесная экскурсия! По дороге в Домбай останавливались на смотровой площадке перевала Гумбаши и наслаждались сказочным, величественным
Чудесная экскурсия! По дороге в Домбай останавливались на смотровой площадке перевала Гумбаши и наслаждались сказочным, величественным
Чудесная экскурсия! По дороге в Домбай останавливались на смотровой площадке перевала Гумбаши и наслаждались сказочным, величественным+2
Чудесная экскурсия! По дороге в Домбай останавливались на смотровой площадке перевала Гумбаши и наслаждались сказочным, величественным
Чудесная экскурсия! По дороге в Домбай останавливались на смотровой площадке перевала Гумбаши и наслаждались сказочным, величественным
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Александра
Это была наша вторая поездка с Максимом, для нас было важно, что он возит туристов сам, на не является представителем команды гидов, когда это лотерея, кто тебе попадется. Мы еще
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в прошлую поездку оценили безопасность вождения, эрудированность и пунктуальность Максима. Сама экскурсия была отличной, нам повезло с погодой, дорога была отличная, людей было не очень много. Сменяющаяся за окном машины картинка была чуть ли не интереснее, чем пункт назначения. Хотя интересно было все! Красота и величие гор поражает. На месте дается свободное время, можно подняться на несколько уровней высоты на подъемнике (первый уровень - гондола, остальные кресельные), есть небольшой рынок с местными сувенирами и разные кафешки, нам понравилось то, которое на втором уровне около форельного прудика с комплексными обедами с ухой из свежей форели, хычинами и горным чаем. Всем рекомендую эту экскурсию!

Это была наша вторая поездка с Максимом, для нас было важно, что он возит туристов сам,
Это была наша вторая поездка с Максимом, для нас было важно, что он возит туристов сам,
Это была наша вторая поездка с Максимом, для нас было важно, что он возит туристов сам,
Это была наша вторая поездка с Максимом, для нас было важно, что он возит туристов сам,
Это была наша вторая поездка с Максимом, для нас было важно, что он возит туристов сам,
Это была наша вторая поездка с Максимом, для нас было важно, что он возит туристов сам,
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Марина
Это была наша первая экскурсия из двух, что мы заказали у Максима. Всё безумно понравилось: необыкновенно живописная дорога, потрясающие пейзажи Карачаево-Черкесии, кафе с вкусными хычинами по дороге. Сам Домбай впечатляет,
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канатная дорога отличная, альпийские луга с разнообразными растениями, прекрасные виды с разных точек и уровней. Максим замечательный рассказчик, спокойный, позитивный, внимательный, отличный водитель, с ним очень комфортно находиться рядом на длительной экскурсии. В общем, впечатления остались самые лучшие!

Это была наша первая экскурсия из двух, что мы заказали у Максима. Всё безумно понравилось: необыкновенно
Это была наша первая экскурсия из двух, что мы заказали у Максима. Всё безумно понравилось: необыкновенно
Это была наша первая экскурсия из двух, что мы заказали у Максима. Всё безумно понравилось: необыкновенно
Это была наша первая экскурсия из двух, что мы заказали у Максима. Всё безумно понравилось: необыкновенно
Это была наша первая экскурсия из двух, что мы заказали у Максима. Всё безумно понравилось: необыкновенно
Это была наша первая экскурсия из двух, что мы заказали у Максима. Всё безумно понравилось: необыкновенно
Это была наша первая экскурсия из двух, что мы заказали у Максима. Всё безумно понравилось: необыкновенно
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Елена
Выезжали из Кисловодска в 7:00, первое благодарное впечатление от поездки это знакомство с организатором-гидом Максимом! Эрудированность, воспитание и комфортная манера вождения меня впечатлили сразу. Так как я была с маленькой
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дочерью, обо всех дорожных покрытиях были предупреждены, бустер для перевозки детей тоже предусмотрен. Есть сумка холодильник. По желанию можно с фотографом заказать проф фото на протяжении всей поездки (но это заранее). Проезжая путь до Домбая были невероятно увлечены рассказами Максима о проезжающих мимо поселениях, горах, реках, погоде, исторических моментах, городах, все локации, которые посещали были восхитительны. С прибытием на Домбай, Максим помог сориентироваться в поселке и местными услугами горно-лыжного курорта. После канатки, рекомендую спуститься вниз поселка и если проголодались покушать в кафе У Зали, хычины балкарские, подача отменная, горный чай, набор вкусных салатов, горячих блюд и вин (но мы предпочти горный чай с добавкой)). На обратной дороге из Домбая шёл дождь, но об этом мы были предупреждены. Накануне мы созванивались с Максимом, и выбрали удобное время отъезда для того, чтобы увидеть горы до дождя. Вообщем все было спланировано и ожидаемо по погоде,за исключением впечатлений, которые ощутили в экскурсии! Рекомендую прислушаться, и удачи вам с погодой. Если что, обращайтесь к Максиму ☀️🗻👍

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