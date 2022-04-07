На территории Кабардино-Балкарии, недалеко от столичного Нальчика, находятся изумительные по красоте и живописности места, посетить которые нужно обязательно, независимо от времени года: удивительные Чегемские водопады, голубое озеро Церик-Кёль, перехватывающая дыхание Черекская теснина. И как не побывать в горном селе Верхняя Балкария – уникальном месте, отделенном от внешнего мира? А на обратном пути непременно нужно искупаться в Аушигерских термальных источниках.