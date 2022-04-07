На территории Кабардино-Балкарии, недалеко от столичного Нальчика, находятся изумительные по красоте и живописности места, посетить которые нужно обязательно, независимо от времени года: удивительные Чегемские водопады, голубое озеро Церик-Кёль, перехватывающая дыхание Черекская теснина. И как не побывать в горном селе Верхняя Балкария – уникальном месте, отделенном от внешнего мира? А на обратном пути непременно нужно искупаться в Аушигерских термальных источниках.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги проффесионального гида с многолетним опытом
Транспортное обслуживание
Что не входит
Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 300р/чел)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Колоннада у входа в Курортный парк г. Кисловодск
Завершение: Кисловодск, по договоренности
Когда и сколько длится
Когда: В любой день, в любое время
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
1. Не забудьте взять паспорт и свидетельство о рождения для детей, а также медицинский полис
2. Мы будем много ходить, наденьте удобную одежду и обувь
3. Возьмите с собой защиту от солнца и теплую одежду (погода в горах непредсказуемая!)
3. На маршруте соблюдайте технику безопасности, не прыгайте в обрывы, не становитесь на камни не внушающие Вам доверия, и не пытайтесь искупаться в бурных горных реках.
4. Возьмите с собой еду и воду, если вы не собираетесь посещать кафе, а в некоторых районах их просто нет
5. Если хотите набрать минеральную или ледниковую воду — не забудьте взять с собой бутылку.
6. Не опаздывайте, пожалуйста.
7. Народы Кавказа относятся к туристам очень доброжелательно и гостеприимно, так же как и мы с уважением относимся к чужим обычаям и традициям.
8. Транспорт подбирается, исходя из количества человек в группе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
В любой день, в любое время
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