Чегемские водопады, Голубое озеро, Черекская теснина, Верхняя Балкария за 12 часов

Чегемские водопады, Голубое озеро, Черекская теснина, Верхняя Балкария за 12 часов
Чегемские водопады, Голубое озеро, Черекская теснина, Верхняя Балкария за 12 часов
Чегемские водопады, Голубое озеро, Черекская теснина, Верхняя Балкария за 12 часов
Чегемские водопады, Голубое озеро, Черекская теснина, Верхняя Балкария за 12 часов
Чегемские водопады, Голубое озеро, Черекская теснина, Верхняя Балкария за 12 часов
Чегемские водопады, Голубое озеро, Черекская теснина, Верхняя Балкария за 12 часов
Чегемские водопады, Голубое озеро, Черекская теснина, Верхняя Балкария за 12 часов

Что вас ожидает 🤩

  • Чегемские водопады
  • Черекская теснина
  • Голубое озеро
  • Село Верхняя Балкарии
  • Источники Аушигера
На территории Кабардино-Балкарии, недалеко от столичного Нальчика, находятся изумительные по красоте и живописности места, посетить которые нужно обязательно, независимо от времени года: удивительные Чегемские водопады, голубое озеро Церик-Кёль, перехватывающая дыхание Черекская теснина. И как не побывать в горном селе Верхняя Балкария – уникальном месте, отделенном от внешнего мира? А на обратном пути непременно нужно искупаться в Аушигерских термальных источниках.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги проффесионального гида с многолетним опытом
  • Транспортное обслуживание
Что не входит
  • Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 300р/чел)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Колоннада у входа в Курортный парк г. Кисловодск
Завершение: Кисловодск, по договоренности
Когда и сколько длится
Когда: В любой день, в любое время
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • 1. Не забудьте взять паспорт и свидетельство о рождения для детей, а также медицинский полис
  • 2. Мы будем много ходить, наденьте удобную одежду и обувь
  • 3. Возьмите с собой защиту от солнца и теплую одежду (погода в горах непредсказуемая!)
  • 3. На маршруте соблюдайте технику безопасности, не прыгайте в обрывы, не становитесь на камни не внушающие Вам доверия, и не пытайтесь искупаться в бурных горных реках.
  • 4. Возьмите с собой еду и воду, если вы не собираетесь посещать кафе, а в некоторых районах их просто нет
  • 5. Если хотите набрать минеральную или ледниковую воду — не забудьте взять с собой бутылку.
  • 6. Не опаздывайте, пожалуйста.
  • 7. Народы Кавказа относятся к туристам очень доброжелательно и гостеприимно, так же как и мы с уважением относимся к чужим обычаям и традициям.
  • 8. Транспорт подбирается, исходя из количества человек в группе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

В любой день, в любое время

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