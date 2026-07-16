В этой экскурсии вас ждут самые живописные места Кабардино-Балкарии, а также Волшебная гора, исполняющая желания — настоящее место силы. Мы проедем ущелья, впечатляющие величием и остротой скал, пересечем Поляну желаний и Каменную реку. Вы ощутите эмоциональный заряд этих мест и услышите любопытные истории о природных памятниках и регионе.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

На машине — сквозь ущелья к Мать-горе!

Наш путь лежит по Баксанскому ущелью, а после мы свернём в одно из красивейших мест Кабардино-Балкарии: ущелье Адыр-Су.

Уникальный транспортный подъёмник для автомобиля поможет перебраться через Докторский перевал.

После первого пограничного поста проедем вдоль реки Адыр-Су и увидим гору Уллу-Тау, которую также называют «Мать-гора».

Пешеходная часть маршрута

Дальше в альплагере «Уллу-Тау» вас ждёт несложный трекинг. Минуя второй пограничный пост, вы окажетесь в пограничной зоне с Грузией. Мы пройдем каменную реку, на Поляне желаний вы попросите о заветном у «женского» и «мужского» камней, а ещё утолите жажду у Серебряного источника.

Истории края

По пути вы услышите о том, почему перевал называется «Докторским», узнаете любопытное об альплагерях «Джайлык» и «Уллу-Тау». Я поделюсь легендами этих мест, объясню, как вести себя на Поляне желаний, и раскрою происхождение названия Мать-горы. А еще по пути обязательно будут фотопаузы, чтобы вы смогли запечатлеть красоту этих пейзажей!

Организационные детали