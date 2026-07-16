Вы ощутите эмоциональный заряд этих мест и услышите любопытные истории о природных памятниках и регионе.
Описание экскурсии
На машине — сквозь ущелья к Мать-горе!
Наш путь лежит по Баксанскому ущелью, а после мы свернём в одно из красивейших мест Кабардино-Балкарии: ущелье Адыр-Су.
Уникальный транспортный подъёмник для автомобиля поможет перебраться через Докторский перевал.
После первого пограничного поста проедем вдоль реки Адыр-Су и увидим гору Уллу-Тау, которую также называют «Мать-гора».
Пешеходная часть маршрута
Дальше в альплагере «Уллу-Тау» вас ждёт несложный трекинг. Минуя второй пограничный пост, вы окажетесь в пограничной зоне с Грузией. Мы пройдем каменную реку, на Поляне желаний вы попросите о заветном у «женского» и «мужского» камней, а ещё утолите жажду у Серебряного источника.
Истории края
По пути вы услышите о том, почему перевал называется «Докторским», узнаете любопытное об альплагерях «Джайлык» и «Уллу-Тау». Я поделюсь легендами этих мест, объясню, как вести себя на Поляне желаний, и раскрою происхождение названия Мать-горы. А еще по пути обязательно будут фотопаузы, чтобы вы смогли запечатлеть красоту этих пейзажей!
Организационные детали
- Дополнительные расходы: транспортный подъёмник — 2000 ₽ за автомобиль, вход в заповедник составляет — 200 ₽ за чел.
- Поездки проходят на комфортабельном внедорожнике иностранного производства
- Экскурсия состоится при любой погоде