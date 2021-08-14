Через ущелье Адыр-Су — к горе Уллу-Тау, исполняющей желания

Отправиться к границе с Грузией, впечатлиться видами Мать-горы и напиться из Серебряного источника

5
2 отзыва
В этой экскурсии вас ждут самые живописные места Кабардино-Балкарии, а также Волшебная гора, исполняющая желания — настоящее место силы.

Мы проедем ущелья, впечатляющие величием и остротой скал, пересечем Поляну желаний и Каменную реку.

Вы ощутите эмоциональный заряд этих мест и услышите любопытные истории о природных памятниках и регионе.
Через ущелье Адыр-Су — к горе Уллу-Тау, исполняющей желания
Через ущелье Адыр-Су — к горе Уллу-Тау, исполняющей желания
Через ущелье Адыр-Су — к горе Уллу-Тау, исполняющей желания
Через ущелье Адыр-Су — к горе Уллу-Тау, исполняющей желания
Через ущелье Адыр-Су — к горе Уллу-Тау, исполняющей желания
Через ущелье Адыр-Су — к горе Уллу-Тау, исполняющей желания
Через ущелье Адыр-Су — к горе Уллу-Тау, исполняющей желания
Через ущелье Адыр-Су — к горе Уллу-Тау, исполняющей желания

Что вас ожидает

На машине — сквозь ущелья к Мать-горе.

Наш путь лежит по Баксанскому ущелью, а после мы свернём в одно из красивейших мест Кабардино-Балкарии: ущелье Адыр-Су.
Уникальный транспортный подъёмник для автомобиля поможет перебраться через Докторский перевал.
После первого пограничного поста проедем вдоль реки Адыр-Су и увидим гору Уллу-Тау, которую также называют «Мать-гора».

Пешеходная часть маршрута

Дальше в альплагере «Уллу-Тау» вас ждёт несложный трекинг. Минуя второй пограничный пост, вы окажетесь в пограничной зоне с Грузией. Мы пройдем каменную реку, на Поляне желаний вы попросите о заветном у «женского» и «мужского» камней, а ещё утолите жажду у Серебряного источника.

Истории края

По пути вы услышите о том, почему перевал называется «Докторским», узнаете любопытное об альплагерях «Джайлык» и «Уллу-Тау». Я поделюсь легендами этих мест, объясню, как вести себя на Поляне желаний, и раскрою происхождение названия Мать-горы. А еще по пути обязательно будут фотопаузы, чтобы вы смогли запечатлеть красоту этих пейзажей.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: транспортный подъёмник — 1500 руб. за автомобиль, вход в заповедник составляет — 150 руб. /чел., пропуск в приграничную зону — 200 руб. /чел.
  • Обязательно с собой возьмите паспорт, мы дважды будем пересекать границу.
  • Поездки проходят на комфортабельном внедорожнике импортного производства
  • Экскурсия состоится при любой погоде

К сожалению, транспортный подъемник временно не работает, поэтому до альплагеря «Уллу-Тау» (12 км) нужно добраться на подготовленном транспорте. Это оплачивается дополнительно — 6000-7000 руб. туда-обратно.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Андрей
Андрей
Здравствуйте! Меня зовут Андрей, я живу в Кисловодске и с юношеских лет провожу много времени в горах. Экскурсиями профессионально занимаюсь более пяти лет. Всегда с радостью делюсь красотой нашего региона, никогда не ограничиваю путешественников во времени и учитываю все индивидуальные пожелания.
Задать вопрос

2 настоящих отзыва от туристов

С
14 авг 2021
В районе Камвинвод есть много интересных мест, где проводятся разнообразные экскурсии, но эта экскурсия оставляет такие впечатления, которые вряд ли когда-нибудь забудутся. Мы увидели не просто горы, реки, водопады: это была какая-то мистика: не зря окрестности горы Уллу-Тау считаются местом силы! Природа фантастически красивая и величественная, на фоне которой, с одной стороны, чувствуешь себя песчинкой, а, с другой стороны, воздается впечатление, что с тобой высшие силы, которые тебя не бросят. Экскурсия должна понравиться тем, кого не смущает непредсказуемость. Непредсказуемость создают и природные факторы (в т. ч. дождь, который может начаться совершенно неожиданно и так же неожиданно закончиться), и вполне человеческие (очереди на автоподъемнике или на пограничном посту). Но в этом есть особая прелесть: надо позволить ситуации развиваться так, как она развивается, тем более что гид Андрей не позволит никаким внешним факторам испортить впечатление от экскурсии - он прекрасный водитель, замечательный рассказчик и вообще очень хороший человек!
Е
29 июля 2021
Редкая, очень красивая экскурсия! В компании с Андреем время пролетело незаметно, отличный гид! Однозначно эксурсию рекомендую!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детейГоры🏡Выездные#Памятники

Еще несколько похожих предложений в Кисловодске

Уллу-Тау: путешествие к Горе желаний
4
1
12ч
3 000
за 1 чел.
Уллу-Тау: путешествие к Горе желаний
На внедорожнике и пешком отправиться к подножию горы и увидеть пейзажи, от которых захватывает дух
в пятницу и воскресенье в 06:00
Уллу-Тау - место силы Кавказа
10ч
3 000
за 1 чел.
Уллу-Тау - место силы Кавказа
Уллу-Тау или Мать-гора издревле известна своей необычайной энергетикой и красивейшей природой
Ежедневно в 07:00
Джип-тур из Кисловодска «Священная гора Уллу-Тау»
Индивидуальный тур
12ч
12 000
за 1-4 чел.
Джип-тур из Кисловодска «Священная гора Уллу-Тау»
Полюбоваться могучими ущельями и прогуляться к подножию Мать-горы на авто-пешеходной экскурсии
Джилы-Су: горы, водопады и ущелья
4.8
60
10ч
2 000
за 1 чел.
Джилы-Су: горы, водопады и ущелья
Насладиться видами на Эльбрус и Кавказский хребет, принять нарзанные ванны и узнать о местной жизни
ежедневно в 07:00
Перевал Актопрак, озеро Гижгит и Чегемское ущелье
5
1
12ч
3 000
за 1 чел.
Перевал Актопрак, озеро Гижгит и Чегемское ущелье
Вас ждет уникальное путешествие по местам Кабардино-Балкарии! Мы отправимся к озеру Гижгит, проедем...
Ежедневно в 06:00
Медовые водопады, или великолепная пятерка и гора Кольцо
Индивидуальная экскурсия
5
22
5 200
за 1-4 чел.
Медовые водопады, или великолепная пятерка и гора Кольцо
Отправиться за яркими впечатлениями к комплексу сказочных водопадов и услышать легенды горы Кольцо
Плато Бермамыт - лучший вид на Эльбрус
Индивидуальный трансфер
5
5
9 000
за 1-4 чел.
Плато Бермамыт - лучший вид на Эльбрус
Плато Бермамыт славится как одна из лучших точек с видом на Эльбрус, но даже без этого места здесь...
Ежедневно
На плато Бермамыт в мини-группе
5
52
2 000
за 1 чел.
На плато Бермамыт в мини-группе
Совершить путешествие к седому Эльбрусу, впечатлиться видами гор и услышать об истории Кавказа
ежедневно в 07:00
Плато Бермамыт: лучший вид на Эльбрус
Индивидуальная экскурсия
4.8
5
12 000
за 1-6 чел.
Плато Бермамыт: лучший вид на Эльбрус
Посетить знаковую смотровую площадку и услышать о культуре и традициях черкесов
Джип тур Домбай - Земной Рай
12ч
2 800
за 1 чел.
Джип тур Домбай - Земной Рай
Мы приглашаем вас отдохнуть от ваших дел и отправиться на внедорожнике в горный посёлок Домбай
Каждый день в 7:00
Через КМВ к плато Бермамыт
Индивидуальная экскурсия
5
1
9 000
за 1-11 чел.
Через КМВ к плато Бермамыт
Любоваться звездами над Кавказским хребтом и встретить рассвет с видом на Эльбрус
Верхняя Балкария и термальные источники
Индивидуальная экскурсия
12ч
12 000
за 1-8 чел.
Верхняя Балкария и термальные источники
Верхняя Балкария представляет собой удивительное место, которое скрыто от глаз в глубине гор...
Ежедневно

Андрей проводит ещё 1 экскурсию

Знакомьтесь, Кабардино-Балкария!
Индивидуальная экскурсия
5
1
10ч
12 000
за 1-6 чел.
Знакомьтесь, Кабардино-Балкария!
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, село Эльтюбю и Чегемское ущелье на авто-пешеходной экскурсии
У нас ещё много экскурсий 😎 в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Кисловодске
🇷🇺