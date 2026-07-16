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Через ущелье Адыр-Су - к горе Уллу-Тау, исполняющей желания

Отправиться к границе с Грузией, впечатлиться видами Мать-горы и напиться из Серебряного источника
В этой экскурсии вас ждут самые живописные места Кабардино-Балкарии, а также Волшебная гора, исполняющая желания — настоящее место силы. Мы проедем ущелья, впечатляющие величием и остротой скал, пересечем Поляну желаний и Каменную реку.

Вы ощутите эмоциональный заряд этих мест и услышите любопытные истории о природных памятниках и регионе.
5
6 отзывов
Через ущелье Адыр-Су - к горе Уллу-Тау, исполняющей желания
Через ущелье Адыр-Су - к горе Уллу-Тау, исполняющей желания
Через ущелье Адыр-Су - к горе Уллу-Тау, исполняющей желания

Описание экскурсии

На машине — сквозь ущелья к Мать-горе!

Наш путь лежит по Баксанскому ущелью, а после мы свернём в одно из красивейших мест Кабардино-Балкарии: ущелье Адыр-Су.
Уникальный транспортный подъёмник для автомобиля поможет перебраться через Докторский перевал.
После первого пограничного поста проедем вдоль реки Адыр-Су и увидим гору Уллу-Тау, которую также называют «Мать-гора».

Пешеходная часть маршрута

Дальше в альплагере «Уллу-Тау» вас ждёт несложный трекинг. Минуя второй пограничный пост, вы окажетесь в пограничной зоне с Грузией. Мы пройдем каменную реку, на Поляне желаний вы попросите о заветном у «женского» и «мужского» камней, а ещё утолите жажду у Серебряного источника.

Истории края

По пути вы услышите о том, почему перевал называется «Докторским», узнаете любопытное об альплагерях «Джайлык» и «Уллу-Тау». Я поделюсь легендами этих мест, объясню, как вести себя на Поляне желаний, и раскрою происхождение названия Мать-горы. А еще по пути обязательно будут фотопаузы, чтобы вы смогли запечатлеть красоту этих пейзажей!

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: транспортный подъёмник — 2000 ₽ за автомобиль, вход в заповедник составляет — 200 ₽ за чел.
  • Поездки проходят на комфортабельном внедорожнике иностранного производства
  • Экскурсия состоится при любой погоде

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 252 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Андрей, я живу в Кисловодске и с юношеских лет провожу много времени в горах. Экскурсиями профессионально занимаюсь более пяти лет. Всегда с радостью делюсь красотой нашего региона, никогда не ограничиваю путешественников во времени и учитываю все индивидуальные пожелания.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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М
Очень интересный маршрут, красивейшие виды и локации. Андрей - очень интересный рассказчик, узнали с семьёй много нового об этом регионе, с удовольствием приедем ещё!
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Евгения
Отличная экскурсия! Андрей хороший гид и аккуратный водитель, поездка прошла интересно и комфортно!
Отличная экскурсия! Андрей хороший гид и аккуратный водитель, поездка прошла интересно и комфортно!
Отличная экскурсия! Андрей хороший гид и аккуратный водитель, поездка прошла интересно и комфортно!
Отличная экскурсия! Андрей хороший гид и аккуратный водитель, поездка прошла интересно и комфортно!
Отличная экскурсия! Андрей хороший гид и аккуратный водитель, поездка прошла интересно и комфортно!
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С
В районе Камвинвод есть много интересных мест, где проводятся разнообразные экскурсии, но эта экскурсия оставляет такие впечатления, которые вряд ли когда-нибудь забудутся. Мы увидели не просто горы, реки, водопады: это
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была какая-то мистика: не зря окрестности горы Уллу-Тау считаются местом силы! Природа фантастически красивая и величественная, на фоне которой, с одной стороны, чувствуешь себя песчинкой, а, с другой стороны, воздается впечатление, что с тобой высшие силы, которые тебя не бросят. Экскурсия должна понравиться тем, кого не смущает непредсказуемость. Непредсказуемость создают и природные факторы (в т. ч. дождь, который может начаться совершенно неожиданно и так же неожиданно закончиться), и вполне человеческие (очереди на автоподъемнике или на пограничном посту). Но в этом есть особая прелесть: надо позволить ситуации развиваться так, как она развивается, тем более что гид Андрей не позволит никаким внешним факторам испортить впечатление от экскурсии - он прекрасный водитель, замечательный рассказчик и вообще очень хороший человек!

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Д
Поездка к Уллу-Тау с Андреем произвела отличное впечатление- Андрей очень приятный интеллигентный собеседник и рассказчик, машина в идеальном состоянии. В дороге дополнительно предлагаются вода и конфеты). Само место, безусловно, очень живописно и интересно, как и дорога к нему.
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А
С удовольствием прокатились с Андреем. Прикольное чувство юмора и манера доведения информации очень понравились. Большая удобная машина и отличное вождение.
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Е
Редкая, очень красивая экскурсия! В компании с Андреем время пролетело незаметно, отличный гид! Однозначно эксурсию рекомендую!
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