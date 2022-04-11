Во время поездки мы посетим настоящий древний храм, мистическую и полную тайн реку Уллу-Муруджу и сам посёлок Домбай, а также сможем прокатиться на канатной дороге, чтобы взглянуть на Домбай с высоты настоящей вершины!
Важная информация:
С собой нужно иметь: солнцезащитные очки, питание и напитки (по желанию) дождевик, паспорт и наличные деньги. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Транспорт
Что не входит
Билет на канатную дорогу в пос. Домбай — 1 600 руб. /чел.
Билет в Тебердинский заповедник — 200 руб. /чел
Место начала и завершения?
ваше место проживания в Кисловодске
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, четверг, суббота и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
С собой нужно иметь: солнцезащитные очки
Питание и напитки (по желанию) дождевик
Паспорт и наличные деньги. Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вторник, четверг, суббота и воскресенье в 07:00
Кирилл — ваш гид в Кисловодске
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