Домбай - авторский тур в горную сказку

Домбай - сказочный уголок Западного Кавказа, который некоторые даже сравнивают со швейцарскими Альпами

Мини-группа
Домбай — сказочный уголок Западного Кавказа, который некоторые даже сравнивают со швейцарскими Альпами.

Сам Домбай окружён величественными снежными пиками и густыми лесами — сказка, не иначе.
Домбай - авторский тур в горную сказку
Домбай - авторский тур в горную сказку
Домбай - авторский тур в горную сказку
Домбай - авторский тур в горную сказку
Домбай - авторский тур в горную сказку
Домбай - авторский тур в горную сказку

Что вас ожидает 🤩

  • Перевал Гум-Баши
  • Древний Шоанинский храм
  • Теберда
  • Домбай
  • Река Уллу-Муруджу
  • Озеро Кара-Кёль

Что вас ожидает:

    Идеальное место для любителей отдыха в горах
    Во время поездки мы посетим настоящий древний храм, мистическую и полную тайн реку Уллу-Муруджу и сам посёлок Домбай, а также сможем прокатиться на канатной дороге, чтобы взглянуть на Домбай с высоты настоящей вершины!

    Важная информация:

    • С собой нужно иметь: солнцезащитные очки, питание и напитки (по желанию) дождевик, паспорт и наличные деньги. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    • Транспорт
    Что не входит
    • Билет на канатную дорогу в пос. Домбай — 1 600 руб. /чел.
    • Билет в Тебердинский заповедник — 200 руб. /чел
    Место начала и завершения?
    ваше место проживания в Кисловодске
    Когда и сколько длится
    Когда: Вторник, четверг, суббота и воскресенье в 07:00
    Экскурсия длится около 12 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
    Важная информация
    • С собой нужно иметь: солнцезащитные очки
    • Питание и напитки (по желанию) дождевик
    • Паспорт и наличные деньги. Пожалуйста
    • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Вторник, четверг, суббота и воскресенье в 07:00

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