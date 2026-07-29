Наша команда покажет вам удивительный уголок западного Кавказа – Домбай.
Об этом горнолыжном курорте знает практически каждый, но мы проведём вас по тем местам, о которых вы и не догадывались. Путешествие будет наполнено красивейшими пейзажами — обещаем!
Об этом горнолыжном курорте знает практически каждый, но мы проведём вас по тем местам, о которых вы и не догадывались. Путешествие будет наполнено красивейшими пейзажами — обещаем!
Описание экскурсии
Перевал Кум-Баши и древнейшие храмы
Наше автопутешествие начнётся с горного серпантина. По пути на вершину вы полюбуетесь живописными пейзажами. Первой остановкой станет перевал Кум-Баши, что в переводе значит «Песчаная голова». Здесь вы насладитесь красивейшим видом на Эльбрус и сможете посетить Сырные пещеры. Двигаясь дальше по серпантину, остановимся около древнего Шоанинского храма, возраст которого больше тысячи лет.
Река Уллу-Муруджу и озеро Кара-Кёль
Изучив памятники Домбая, поедем к реке Уллу-Муруджу. Мы остановимся у наиболее узнаваемой реки Северного Кавказа. Далее пройдём к озеру Кара-Кёль. Насладившись природой, поднимемся до конечной точки маршрута — горнолыжного курорта Домбай. Поднявшись на канатной дороге, увидим Домбай с высоты, а после при желании продегустируем блюда местной кухни.
Организационные детали
- С вами будет один из гидов нашей команды
- Поездка проходит на внедорожнике или минивэне.
- По запросу поездку можно провести индивидуально. Подробности уточняйте в переписке.
Дополнительные расходы:
- Подъём на канатной дороге в Домбае — 2900 ₽ за чел.
- Проезд в ущелье Гоначхир к озеру Туманлы-Кёль — 200 ₽ за чел. (по желанию)
- Подъём к Шоанинскому храму — 200 ₽ за чел. (по желанию)
- Сувенирная продукция
- Питание и напитки в кафе
Что надеть и взять с собой?
- Форма одежды — по сезону, желательно многослойная: куртка (или ветровка/пуховик), кофта, футболка, штаны/джинсы, удобная закрытая обувь
- Рекомендуем взять с собой питьевую воду, перекус, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, дождевик, наличные деньги
в будние дни в 06:30, в субботу и воскресенье в 06:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего места проживания в пределах города Кисловодска
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 06:30, в субботу и воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7442 туристов
Я представляю команду проводников в Кисловодске и городах Кавказских Минеральных Вод. Мы работаем с 2013 года. Покажем вам Северный Кавказ во всей красе!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 130 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В поездке нашим гидом был Алексей.
Замечательный и аккуратный водитель. За время всей поездки не было ни одной ситуации бударажещей нервы.
Очень интересный рассказчик. Алексей во время поездки рассказывал много интересного не
Замечательный и аккуратный водитель. За время всей поездки не было ни одной ситуации бударажещей нервы.
Очень интересный рассказчик. Алексей во время поездки рассказывал много интересного не
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Отдельное спасибо гиду Алексею за юмор, интересные и познавательные истории,а так же способность поддержать любую тему беседы! Всё супер! 👍
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А
Поездка была 2 января. Все очень понравилось!! Отдельное спасибо нашему водителю Денису за веселую поездку и его колоссальное терпение. К сожалению, ввиду погодных условий (очень заснеженная дорога) и местами медлительность группы и большого количества людей, тайминг пошел немного не по плану, однако, все успели посмотреть, пусть и в ограниченном времени. Поездкой остались очень довольны!!
+1
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Очень приятно проведенное время. Без спешки и нервов. Прекрасная экскурсия и хороший гид-водитель Сергей. Домбай прекрасен!!!!
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В
Очень интересная поездка, по пути встречались невероятные, захватывающие виды. Организация поездки и подъема на канатной дороге - без долгих ожиданий в очередях, быстро и комфортнр. По пути гид Алексей рассказывал много интересных историй, доехали с комфортом. Отдельная благодарность за внимание и помощь участнику поездки с затруднениями в ходьбе.
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Л
Поездка с Алексеем прямо в ♥️😁 Домбай покорил своим гостеприимством⛰️ Организация поездки на высшем уровне. Рекомендую 👍
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