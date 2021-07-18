Нестандартный тур в сказочный Домбай

Узнать знаменитый горнолыжный курорт с другой стороны и насладиться природой Кавказа

5
1 отзыв
Покажу вам удивительный уголок западного Кавказа – Домбай.

Об этом горнолыжном курорте знает практически каждый, но я проведу вас по тем местам, о которых вы и не догадывались.

Наша экскурсия будет наполнена красивейшими пейзажами, а также историческими деталями о храмах и местности.
Нестандартный тур в сказочный Домбай
Нестандартный тур в сказочный Домбай
Нестандартный тур в сказочный Домбай
Нестандартный тур в сказочный Домбай
Нестандартный тур в сказочный Домбай

Что вас ожидает

Перевал Кум-Баши и древнейшие храмы

Наше автопутешествие начнется с горного серпантина. По пути на вершину вы полюбуетесь живописными пейзажами, а я расскажу о здешних краях и отвечу на ваши вопросы. Первой остановкой станет перевал Кум-Баши, что в переводе значит «Песчаная голова». Вы услышите историю этого места и насладитесь красивейшим видом на Эльбрус. Двигаясь дальше по серпантину, остановимся около редчайших храмов: Синтинского и Шоанинского, возраст которых больше тысячи лет.

Река Уллу-Муруджу и озеро Кара-Кёль

Изучив памятники Домбая, поедем к реке Уллу-Муруджу. Мы остановимся у наиболее узнаваемой реки Северного Кавказа, и я расскажу, какие секреты она хранит. Далее пройдем к озеру Кара-Кёль, где вы узнаете, за что его прозвали «черным». Насладившись природой, поднимемся до конечной точки маршрута — горнолыжного курорта Домбай. Поднявшись на канатной дороге, увидим Домбай с высоты, а после при желании продегустируем блюда местной кухни.

Организационные детали

  • Трансфер включен в стоимость
  • Отдельно оплачивается билет на канатную дорогу — 1350 руб. /чел.
  • Обед в ресторане оплачивается отдельно (можно взять перекус с собой)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Алексей
Алексей
Здравствуйте! Меня зовут Алексей, и я представляю команду профессиональных гидов в Кисловодске и городах Кавказских Минеральных Вод. Наш профессиональный опыт — более 12 лет! Мы покажем вам Северный Кавказ во всей красе и всё расскажем об этих местах!
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1 реальный отзыв

о
18 июля 2021
Алексей, спасибо за экскурсию и приятное общение! Масса разнообразной информации вперемежку с шутками воспринимается значительно легче! 😉 Очень красивая поездка несмотря на испортившуюся погоду и дождь.

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