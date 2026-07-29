Наша команда покажет вам удивительный уголок западного Кавказа – Домбай. Об этом горнолыжном курорте знает практически каждый, но мы проведём вас по тем местам, о которых вы и не догадывались. Путешествие будет наполнено красивейшими пейзажами — обещаем!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Перевал Кум-Баши и древнейшие храмы

Наше автопутешествие начнётся с горного серпантина. По пути на вершину вы полюбуетесь живописными пейзажами. Первой остановкой станет перевал Кум-Баши, что в переводе значит «Песчаная голова». Здесь вы насладитесь красивейшим видом на Эльбрус и сможете посетить Сырные пещеры. Двигаясь дальше по серпантину, остановимся около древнего Шоанинского храма, возраст которого больше тысячи лет.

Река Уллу-Муруджу и озеро Кара-Кёль

Изучив памятники Домбая, поедем к реке Уллу-Муруджу. Мы остановимся у наиболее узнаваемой реки Северного Кавказа. Далее пройдём к озеру Кара-Кёль. Насладившись природой, поднимемся до конечной точки маршрута — горнолыжного курорта Домбай. Поднявшись на канатной дороге, увидим Домбай с высоты, а после при желании продегустируем блюда местной кухни.

Организационные детали

С вами будет один из гидов нашей команды

Поездка проходит на внедорожнике или минивэне.

По запросу поездку можно провести индивидуально. Подробности уточняйте в переписке.

Дополнительные расходы:

Подъём на канатной дороге в Домбае — 2900 ₽ за чел.

Проезд в ущелье Гоначхир к озеру Туманлы-Кёль — 200 ₽ за чел. (по желанию)

Подъём к Шоанинскому храму — 200 ₽ за чел. (по желанию)

Сувенирная продукция

Питание и напитки в кафе

Что надеть и взять с собой?