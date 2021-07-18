Что вас ожидает

Перевал Кум-Баши и древнейшие храмы

Наше автопутешествие начнется с горного серпантина. По пути на вершину вы полюбуетесь живописными пейзажами, а я расскажу о здешних краях и отвечу на ваши вопросы. Первой остановкой станет перевал Кум-Баши, что в переводе значит «Песчаная голова». Вы услышите историю этого места и насладитесь красивейшим видом на Эльбрус. Двигаясь дальше по серпантину, остановимся около редчайших храмов: Синтинского и Шоанинского, возраст которых больше тысячи лет.

Река Уллу-Муруджу и озеро Кара-Кёль

Изучив памятники Домбая, поедем к реке Уллу-Муруджу. Мы остановимся у наиболее узнаваемой реки Северного Кавказа, и я расскажу, какие секреты она хранит. Далее пройдем к озеру Кара-Кёль, где вы узнаете, за что его прозвали «черным». Насладившись природой, поднимемся до конечной точки маршрута — горнолыжного курорта Домбай. Поднявшись на канатной дороге, увидим Домбай с высоты, а после при желании продегустируем блюда местной кухни.

Организационные детали