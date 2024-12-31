Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя Домбай — жемчужину Кавказа.



Нас ждет подъем по канатной дороге на высоту свыше 3000 метров, откуда открываются панорамы Домбайской поляны и вид на уникальную гостиницу в виде «тарелки». Мы ощутим чистый горный воздух и увидим всё великолепие гор «на ладони». Также посетим древний Шоанинский храм, таинственные Сырные пещеры и черное озеро Кара-Кёль. Промокод на 10% 🔥 HOROSHOTAM Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно). Условия: скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте sputnik8

Групповая экскурсия Длитель­ность 12 часов Размер группы 1-10 человек

Описание экскурсии Домбай - горнолыжный курорт в Карачаево-Черкесии на высоте 1650 м. - 3200 м. Это край синих гор, Домбайскую поляну окружают три ущелья Аманауз, Алибек, Домбай- Ульген высотой 4046 м. его вершина всегда покрыта снегом, живописные виды открываются с хребта Мусса- Ачитара это смотровая площадка на высоте 2400 м. И более эффективные виды вершин Инэ, Домбай- Ульген, Балалакая, Суфруджу и хребет Сулахат, виды не уступают Швейцарским и Французским Альпам. Первый уровень канатки гондольный по восемь человек поднимаемся на высоту 2277 м. с этой точки отлично просматривается Домбайская поляна и мини- гостиница в форме летающей тарелки. Второй уровень на высоте 3008 м. поднимаемся в шестиместном кресельном подъемнике, и третий уровень на высоте 3168 м. - это Домбай на Ваших ладонях, кристально чистый воздух, рай для любителей природы и горнолыжного спорта, в долине красивые ландшафты богатая природа, величественные горы с заснеженными вершинами, быстрые реки, шумные водопады, искрящиеся на солнце ледники, яркое солнце в сочетании с ясным небом открывает взору всё великолепие Северного Кавказа.

Что можно увидеть на экскурсии? Перевал Гумбаши

Сырная пещера

Шоанинский храм

Озеро Кара-Кёль

Домбай

