Откройте для себя Домбай — жемчужину Кавказа.
Нас ждет подъем по канатной дороге на высоту свыше 3000 метров, откуда открываются панорамы Домбайской поляны и вид на уникальную гостиницу в виде «тарелки». Мы ощутим чистый горный воздух и увидим всё великолепие гор «на ладони». Также посетим древний Шоанинский храм, таинственные Сырные пещеры и черное озеро Кара-Кёль.
Нас ждет подъем по канатной дороге на высоту свыше 3000 метров, откуда открываются панорамы Домбайской поляны и вид на уникальную гостиницу в виде «тарелки». Мы ощутим чистый горный воздух и увидим всё великолепие гор «на ладони». Также посетим древний Шоанинский храм, таинственные Сырные пещеры и черное озеро Кара-Кёль.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииДомбай - горнолыжный курорт в Карачаево-Черкесии на высоте 1650 м. - 3200 м. Это край синих гор, Домбайскую поляну окружают три ущелья Аманауз, Алибек, Домбай- Ульген высотой 4046 м. его вершина всегда покрыта снегом, живописные виды открываются с хребта Мусса- Ачитара это смотровая площадка на высоте 2400 м. И более эффективные виды вершин Инэ, Домбай- Ульген, Балалакая, Суфруджу и хребет Сулахат, виды не уступают Швейцарским и Французским Альпам. Первый уровень канатки гондольный по восемь человек поднимаемся на высоту 2277 м. с этой точки отлично просматривается Домбайская поляна и мини- гостиница в форме летающей тарелки. Второй уровень на высоте 3008 м. поднимаемся в шестиместном кресельном подъемнике, и третий уровень на высоте 3168 м. - это Домбай на Ваших ладонях, кристально чистый воздух, рай для любителей природы и горнолыжного спорта, в долине красивые ландшафты богатая природа, величественные горы с заснеженными вершинами, быстрые реки, шумные водопады, искрящиеся на солнце ледники, яркое солнце в сочетании с ясным небом открывает взору всё великолепие Северного Кавказа.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гумбаши
- Сырная пещера
- Шоанинский храм
- Озеро Кара-Кёль
- Домбай
- Гора Мусса-Ачитара
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
- Канатная дорога: 2300 руб. /взрослый, 1400 руб. /детский
Где начинаем и завершаем?
Начало: Курортный бульвар, 21
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
31 дек 2024
Хочу поделиться своим опытом работы с турагентством "Фортуна". Я недавно вернулась из поездки, организованной ими, и осталась в полном восторге! С самого первого обращения к менеджеру я ощутила профессионализм и
О
Ольга
21 окт 2024
Хоть и живём рядом с этими красивыми местами, но своим ходом всё никак не могли доехать, поэтому решили обратиться в это тур. агенство о чём мы ни разу не пожалели!!!
Д
Дима
20 окт 2024
Хорошо отдохнул, мест для посещение предоставляют огромное. Обслуживание здесь на высоте, персонал очень добрый. Крайне рекомендую
Е
Елена
4 сен 2024
Хочу выразить благодарность турфирму Фортуна, за прекрасное времяпровождение и экскурсию на Домбай. Экскурсовод Татьяна Александровна, прексрасный человек. Всё рассказала, показала. Увидели замечательные места, красивые виды. Внимательный водитель Леонид, спасибо вам за отдых.
Е
Ева
21 сен 2023
Доброго времени суток. Хочется выразить огромную благодарность за экскурсии на Джилысу и Домбай. Хороший комфортабельный транспорт, опытные водители, грамотные экскурсоводы, организация на высшем уровне. Прекрасно отдохнули, получили массу положительных эмоций.
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии из Кисловодска
Индивидуальная
до 4 чел.
В Домбай из Кисловодска - побывать в горной сказке
Индивидуальная экскурсия по живописной Военно-Сухумской дороге. Увидите средневековые храмы и величественный Эльбрус
Начало: У Вашего отеля
1 дек в 08:00
2 дек в 08:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Домбай - страна синего неба, щедрого солнца и снежных вершин
Посетить знаменитый горный курорт, прокатиться по канатной дороге и заглянуть в Сентинский храм
Начало: По договоренности с туристом
13 дек в 08:00
15 дек в 08:00
16 000 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
В Домбай по Аланскому коридору
Поездка в мини-группе к легендарным горам с заездом на Гумбаши, к Сырным скалам и озеру Кара-Кёль
Начало: От адреса проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
30 ноя в 07:00
3700 ₽ за человека