12 часов
Групповая
до 18 чел.
Групповая экскурсия в Домбай: Шоанинский храм и Сырные пещеры
Приключение в Домбай: сырные пещеры и Шоанинский храм ждут вас в увлекательной экскурсии по горам
Начало: Накануне поездки отправьте ваш адрес в вотсап/смс
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
8 авг в 07:30
3 700₽ за человека
скидка
18%
12 часов
Групповая
до 16 чел.
Домбай из Кисловодска: впечатляющее путешествие по горам Кавказа
Погрузитесь в атмосферу кавказской сказки во время поездки в Домбай. Вас ждут снежные вершины, древние храмы и захватывающие виды
Начало: Место проживания в пределах г. Кисловодск
Расписание: ежедневно
Завтра в 07:00
8 авг в 07:00
от 45203 706₽ за человека
12 часов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фототур в сокровище Северного Кавказа - Домбай
Начало: Обсуждается перед бронированием
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
28 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна27 июля 2024Алексей - один из лучших гидов, которые у нас были. Экскурсия очень понравилась своим маршрутом и информацией об этом чудесном крае.
- ЛЛюдмила27 июля 2024Экскурсия понравилась, прекрасные виды, опытный водитель, очень вкусная еда. Рассказ на маршруте я бы подредактировала в сторону стройности и логичности информации. В целом, впечатление отличное, особая благодарность Владимиру за пунктуальность и дружелюбие
- ЕЕлена26 июля 2024Очень информативный рассказ гида, Алексея, живо, образно, ни разу не скучали, потрясающий Домбай, и все остальные места, такие виды, храм
- ННаталья26 июля 2024Ездили сегодня (25.07.2024г.) на Домбай! Водитель и гид был по имени Одиссей, прекрасный водитель, возил туристов на комфортабельном транспорте! Очень
- ААнна23 июля 2024Невероятной красоты виды, только положительные впечатления, не сиотря на дождливую погоду. Хочется выразить благодарность гиду Марии. Очень познавательная экскурсия.
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Небольшие группы в Домбай»
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