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в горах просто изумляет. Во всем остальном Алексей чуть не предугадывал наши желания, во всем старался идти навстречу, все было супер и плюсы маленькой группы, то, что была возможность варьировать по времени, мало народу - меньше каких-то накладок и вопросов, и все решалось без ущерба для остальных. Спасибо Алексею. Рекомендую! Отличный профессионал и шикарная поездка.