Небольшие группы в Домбай – экскурсии в Кисловодске

Найдено 3 экскурсии в категории «Небольшие группы в Домбай» в Кисловодске, цены от 3 700 ₽, скидки до 18%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм, Гум-Баши
Джиппинг
339 отзывов
12 часов
Групповая
до 18 чел.
Групповая экскурсия в Домбай: Шоанинский храм и Сырные пещеры
Приключение в Домбай: сырные пещеры и Шоанинский храм ждут вас в увлекательной экскурсии по горам
Начало: Накануне поездки отправьте ваш адрес в вотсап/смс
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
8 авг в 07:30
3 700 за человека
Домбай - сказка в горах Кавказа
скидка
18%
166 отзывов
12 часов
Групповая
до 16 чел.
Домбай из Кисловодска: впечатляющее путешествие по горам Кавказа
Погрузитесь в атмосферу кавказской сказки во время поездки в Домбай. Вас ждут снежные вершины, древние храмы и захватывающие виды
Начало: Место проживания в пределах г. Кисловодск
Расписание: ежедневно
Завтра в 07:00
8 авг в 07:00
от 45203 706 за человека
Фототур в сокровище Северного Кавказа - Домбай
Джиппинг
12 часов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фототур в сокровище Северного Кавказа - Домбай
Начало: Обсуждается перед бронированием
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
28 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    27 июля 2024
    Домбай - сказка в горах Кавказа
    Алексей - один из лучших гидов, которые у нас были. Экскурсия очень понравилась своим маршрутом и информацией об этом чудесном крае.
  • Л
    Людмила
    27 июля 2024
    Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм, Гум-Баши
    Экскурсия понравилась, прекрасные виды, опытный водитель, очень вкусная еда. Рассказ на маршруте я бы подредактировала в сторону стройности и логичности информации. В целом, впечатление отличное, особая благодарность Владимиру за пунктуальность и дружелюбие
  • Е
    Елена
    26 июля 2024
    Домбай - сказка в горах Кавказа
    Очень информативный рассказ гида, Алексея, живо, образно, ни разу не скучали, потрясающий Домбай, и все остальные места, такие виды, храм
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    в горах просто изумляет. Во всем остальном Алексей чуть не предугадывал наши желания, во всем старался идти навстречу, все было супер и плюсы маленькой группы, то, что была возможность варьировать по времени, мало народу - меньше каких-то накладок и вопросов, и все решалось без ущерба для остальных. Спасибо Алексею. Рекомендую! Отличный профессионал и шикарная поездка.

  • Н
    Наталья
    26 июля 2024
    Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм, Гум-Баши
    Ездили сегодня (25.07.2024г.) на Домбай! Водитель и гид был по имени Одиссей, прекрасный водитель, возил туристов на комфортабельном транспорте! Очень
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    ответственный и внимательный, отличный гид, увлекательно все рассказывал, учитывал интересы туристов. В машине для каждого туриста оказалась бутылочка с водой и даже предложили «Колу» 😀. Поездкой остались очень довольны, особенно поразили живописные виды Домбая. Спасибо огромное Одиссею за отлично проведенное время. Рекомендуем!!!!

  • А
    Анна
    23 июля 2024
    Домбай - сказка в горах Кавказа
    Невероятной красоты виды, только положительные впечатления, не сиотря на дождливую погоду. Хочется выразить благодарность гиду Марии. Очень познавательная экскурсия.

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Небольшие группы в Домбай»

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  3. Фототур в сокровище Северного Кавказа - Домбай
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
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  2. Самое главное
  3. Плато Бермамыт
  4. Долина Нарзанов
  5. Медовые водопады
  6. Гижгит
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Приэльбрусье
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в августе 2024
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