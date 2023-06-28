Денис проводит ещё 5 экскурсий

Курортный поселок Домбай покорит вас захватывающими дух видами на величественные горы с заснеженными вершинами и ледники, свисающие с мощных глыб массива Джугутурлючат. Кроме того, вы увидите ущелья Алибек, Домбай-Ульген и Аманауз, словно змейки разбегающиеся у самого подножия гор. Подниметесь по канатной дороге на пик Мусса-Ачитара, отдохнете за чашечкой горного глитвейна и рассмотрите с высоты 3200 метров Кавказский хребет и реку Птыш.
Древний Сентинский храм
Неподалеку от Домбая расположился Сентинский храм — один из старейших православных храмов страны. Вы узнаете, кто и когда его построил и какие времена тогда переживала Аланская империя. А также оцените старинные фрески на стенах, отыщете каменный мавзолей X века и насладитесь с горы панорамным видом на предгорья Кавказа и долину реки Теберда.
Организационные детали
В стоимость включен свежесваренный кофе в турке
Подъем по канатной дороге оплачивается отдельно — от 800 руб. до 2000 руб. /стандартный билет и от 600 руб. до 1500 руб. /льготный билет (зависит от выбранного тарифа)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3750 туристов
Наша команда занимается организацией джип-туров по самым живописным местам Северного Кавказа на внедорожниках премиум-сегмента Toyota Land Cruiser. Мы поможем вам ощутить всю красоту Кавказских гор и расскажем множество интересных мифов и легенд.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Игорь
С давних пор практикую только индивидуальные экскурсии. В этом плане небольшая фирма Дениса - идеальный вариант. Трижды воспользовался её услугами: посетил долину Азау, Домбай и Джилы-Су. Во всех случаях водителем был Владимир. Отличный водитель, интересный собеседник и внимательный сопровождающий. Кстати, и кофе он делает отлично. Спасибо.
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Е
Екатерина
Замечательно провели время. Было интересно! Ездила с 3 детьми, 5,8 и 12 лет. Комфортно, безопасно, интересно. Всех удалось заинтересовать. Наш гид Денис был внимателен и с большой ответственностью относился к тому, что везет детей. Рекомендую.
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А
Анна
Домбай одно из красивейших мест, поездка доставила море эмоций!!! Поездка началась утром на комфортном автомобиле с приятным водителе-гидом, Денис много рассказывал о местных традициях, было очень интересно и старался показать читать дальшеуменьшить
как можно больше красоты своего края. Канатка Домбая вызвала у нас дикий восторг, а выпить глинтвейн на высоте 3000 метров с шикарными видами, это полный восторг, а храм 11 века на горе, тоже очень интересное и красивое место, посетили тибердинский заповедник с красивейшей природой, леса, реки, озера….. И еще по нашей просьбе Денис завез нас в тибердинский зоопарк, тоже очень интересное место, успели попасть на выступление местных мишек))) Дениса, однозначно, рекомендую, нигде не торопил, все показал!
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А
Алексей
Великолепная экскурсия вместе с гидом Денисом на прекрасном Лэнд Крузере! Все программа была выполнена безукоризненно, точно и в срок несмотря на непростые погодные условия. Замечательные были остановки у горной реки с читать дальшеуменьшить
кофе и сухофруктами, привал на перевале) Гум-Баши, волнительный и запоминающийся подъём по грунтовке к древнему сентинскому храму, от стен которого прекрасный вид на окрестности Теберды. Вполне достаточно времени на подъёмники. Денис давал обязательную информацию, а также рассказывал много интересного о современной жизни в Кисловодске, Карачаево-Черкесии и, вообще на Кавказе. Внедорожник шел как пушинка! Очень советую данную авторскую экскурсию вместе с Денисом, в памяти останется на всю жизнь!!!
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С
Светлана
Денис провёл для нас две выездные экскурсии в горы (Домбай и Джилы-Су). Впечатления невероятные!!! Красота, мощь и энергия гор поражают!!!! И хотя маршруты длительные и не простые, поездка была максимально читать дальшеуменьшить
комфортной за счёт автомобиля и конечно нашего гида - Дениса!!! Денис очень комфортный гид (образованный, спокойный, вежливый). Знает историю края. Делится множеством интересных деталей, относительно культуры, местных обычаев и условий жизни на Кавказе. Мы благодарны Денису за прекрасно проведённые два дня и с удовольствием будем его рекомендовать своим знакомым. Спасибо!!!
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Елена
Вячеслав - наш гид и наш супер-Водитель! Нет слов, чтобы высказать как все сложилось превосходно: отличная машина, интеллигентность, начитанность, чувство юмора Вячеслава, погода и отличная экскурсия, - все это наше впечатление от дня. Мы все назвали сегодняшнюю поездку на Домбай самой лучшей из всех экскурсий в Кисловодске! Спасибо - Денису(он руководитель и прекрасный организатор нашей экскурсии)! Рекомендуем всем на все 100%!
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