Денис проводит ещё 5 экскурсий

Фантастический Домбай Курортный поселок Домбай покорит вас захватывающими дух видами на величественные горы ⛰️ с заснеженными вершинами и ледники, свисающие с мощных глыб массива Джугутурлючат. Кроме того, вы увидите ущелья Алибек, Домбай-Ульген и Аманауз, словно змейки разбегающиеся у самого подножия гор. Подниметесь по канатной дороге на пик Мусса-Ачитара, отдохнете за чашечкой горного глитвейна и рассмотрите с высоты 3200 метров Кавказский хребет и реку Птыш.
Древний Сентинский храм Неподалеку от Домбая расположился Сентинский храм — один из старейших православных храмов страны. Вы узнаете, кто и когда его построил и какие времена тогда переживала Аланская империя. А также оцените старинные фрески на стенах, отыщете каменный мавзолей X века и насладитесь с горы панорамным видом на предгорья Кавказа и долину реки Теберда.
Организационные детали
В стоимость включены профессиональная съемка с дрона (в теплое время года) и свежесваренный кофе в турке
Подъем по канатной дороге оплачивается отдельно — 300 рублей с человека
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, дорогие путешественники! Наша туристическая компания занимается организацией джип-туров по самым живописным местам Северного Кавказа на внедорожниках премиум-сегмента Toyota Land Cruiser. Наши гиды помогут вам ощутить всю красоту Кавказских гор и расскажут множество интересных мифов и легенд.