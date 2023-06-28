Денис проводит ещё 5 экскурсий

Расположенный в живописной и таинственной Карачаево-Черкесии, Домбай запомнится вам ледниками, горами, ущельями и потрясающими видами. Мы покажем лучшие панорамы этих сказочных мест и расскажем, как образовалась Домбайская долина, как живут в ней люди и какие тайны хранит древний Сентинский храм.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Фантастический Домбай

Курортный поселок Домбай покорит вас захватывающими дух видами на величественные горы с заснеженными вершинами и ледники, свисающие с мощных глыб массива Джугутурлючат. Кроме того, вы увидите ущелья Алибек, Домбай-Ульген и Аманауз, словно змейки разбегающиеся у самого подножия гор. Подниметесь по канатной дороге на пик Мусса-Ачитара, отдохнете за чашечкой горного глитвейна и рассмотрите с высоты 3200 метров Кавказский хребет и реку Птыш.

Древний Сентинский храм

Неподалеку от Домбая расположился Сентинский храм — один из старейших православных храмов страны. Вы узнаете, кто и когда его построил и какие времена тогда переживала Аланская империя. А также оцените старинные фрески на стенах, отыщете каменный мавзолей X века и насладитесь с горы панорамным видом на предгорья Кавказа и долину реки Теберда.

Организационные детали