Денис проводит ещё 5 экскурсий

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Домбай — страна синего неба, щедрого солнца и снежных вершин

Посетить знаменитый горный курорт, прокатиться по канатной дороге и заглянуть в Сентинский храм

Денис
Денис – экскурсионное агентство из Кисловодска
Расположенный в живописной и таинственной Карачаево-Черкесии, Домбай запомнится вам ледниками, горами, ущельями и потрясающими видами.

Мы покажем лучшие панорамы этих сказочных мест и расскажем, как образовалась Домбайская долина, как живут в ней люди и какие тайны хранит древний Сентинский храм.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 10 000 ₽ за экскурсию

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Домбай — страна синего неба, щедрого солнца и снежных вершин
Домбай — страна синего неба, щедрого солнца и снежных вершин

Что вас ожидает

Фантастический Домбай
Курортный поселок Домбай покорит вас захватывающими дух видами на величественные горы ⛰️ с заснеженными вершинами и ледники, свисающие с мощных глыб массива Джугутурлючат. Кроме того, вы увидите ущелья Алибек, Домбай-Ульген и Аманауз, словно змейки разбегающиеся у самого подножия гор. Подниметесь по канатной дороге на пик Мусса-Ачитара, отдохнете за чашечкой горного глитвейна и рассмотрите с высоты 3200 метров Кавказский хребет и реку Птыш.

Древний Сентинский храм
Неподалеку от Домбая расположился Сентинский храм — один из старейших православных храмов страны. Вы узнаете, кто и когда его построил и какие времена тогда переживала Аланская империя. А также оцените старинные фрески на стенах, отыщете каменный мавзолей X века и насладитесь с горы панорамным видом на предгорья Кавказа и долину реки Теберда.

Организационные детали

  • В стоимость включены профессиональная съемка с дрона (в теплое время года) и свежесваренный кофе в турке
  • Подъем по канатной дороге оплачивается отдельно — 300 рублей с человека
Домбай — страна синего неба, щедрого солнца и снежных вершин
Домбай — страна синего неба, щедрого солнца и снежных вершин
Домбай — страна синего неба, щедрого солнца и снежных вершин
Домбай — страна синего неба, щедрого солнца и снежных вершин
Домбай — страна синего неба, щедрого солнца и снежных вершин
Домбай — страна синего неба, щедрого солнца и снежных вершин

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Денис
Денис
Здравствуйте, дорогие путешественники! Наша туристическая компания занимается организацией джип-туров по самым живописным местам Северного Кавказа на внедорожниках премиум-сегмента Toyota Land Cruiser. Наши гиды помогут вам ощутить всю красоту Кавказских гор и расскажут множество интересных мифов и легенд.
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Денис проводит ещё 5 экскурсий

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