Ахмат проводит ещё 2 экскурсии

Все грани древнего региона
По пути я буду рассказывать об этносах, живших на нашей земле в разные эпохи, Великом Шёлковом пути и легендарном Тамерлане, наследие Византии на владениях Аланского государства и христианизации алан за почти сто лет до крещения Киевской Руси. Кроме того, вы услышите факты из мира геологии, узнаете о флоре и фауне предгорий и гор ⛰️ Кавказа и их гармоничной связи с жизнью и бытом горцев. А отдельной темой станет современное развитие туризма и курортно-оздоровительной отрасли в МинВодах и Карачаево-Черкесии.
Мусса Ачитара и Гоначхирском ущелье
Поднявшись на канатной дороге на высоту почти 3200 м., вы откроете пейзажи, вызывающие неземное волнение, и оцените величие гранитных исполинов. Совсем в другом ракурсе эти же зрелищные горы вы увидите, находясь в Гоначхирском ущелье, по дну которого не только протекает чистая бурная река, но и пролегает историческая Военно-Сухумская дорога. Здесь же вы встретите горное озеро Туманлы Кёль с зеркальной поверхностью, шумящие пороги речки Кичи Муруджу, вековые сосны и стройные густо-зелёные пихты в соседстве с великанами-буками в заповедном лесу 🌲.
Прогулка по сказочному лесу
Это отдельная песня. Представьте себе картину, когда на дороге, где вы оставили машину, температура −17 градусов, а в лесу, в пятидесяти метрах от дороги, под сенью нависающего валуна растёт папоротник и вдоль лесного журчащего ручья стелется сочная зелёная травка. А на лесной тропе к красивому водопаду Шумка — россыпи огромных валунов, обросших мхом, и стволы сосен в два обхвата…Это Домбай!
Природно-исторические места Домбая
Дополнительные расходы: канатная дорога — 500-1050 руб., посещение заповедника — 200 руб., проход к водопаду Шумка — 100 руб.