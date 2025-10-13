Ахмат проводит ещё 2 экскурсии

Откройте для себя красоту Домбая: водопады, ущелья и виды на Эльбрус. Уникальные истории и культурное наследие ждут вас
В Кисловодске вас ждет экскурсия, полная удивительных открытий. Увидите пейзажи Домбая, услышите о древних этносах и наследии Византии. Величественные водопады и перевалы с видами на Эльбрус подарят незабываемые впечатления. Прогулка по сказочному лесу и чай у горного озера создадут атмосферу настоящей сказки. Погрузитесь в мир истории и природы, почувствуйте гармонию и силу этих мест
Лучшее время для посещения - с июня по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и пейзажи особенно живописны. В мае и октябре также можно насладиться красотой, но стоит учесть возможные дожди. Зимой и весной доступ к некоторым местам может быть ограничен, но виды на заснеженные вершины впечатляют.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Эльбрус
Гоначхирское ущелье
Сентинский храм
Водопад Алибек
Описание экскурсии
Все грани древнего региона
По пути я буду рассказывать об этносах, живших на нашей земле в разные эпохи, Великом Шёлковом пути и легендарном Тамерлане, наследиие Византии на владениях Аланского государства и христианизации алан за почти сто лет до крещения Киевской Руси. Кроме того, вы услышите факты из мира геологии, узнаете о флоре и фауне предгорий и гор Кавказа и их гармоничной связи с жизнью и бытом горцев. А отдельной темой станет современное развитие туризма и курортно-оздоровительной отрасли в МинВодах и Карачаево-Черкесии.
Мусса Ачитара и Гоначхирское ущелье
Поднявшись на канатной дороге на высоту почти 3200 м., вы откроете пейзажи, вызывающие неземное волнение, и оцените величие гранитных исполинов. Совсем в другом ракурсе эти же зрелищные горы вы увидите, находясь в Гоначхирском ущелье, по дну которого не только протекает чистая бурная река, но и пролегает историческая Военно-Сухумская дорога. Здесь же вы встретите горное озеро Туманлы Кёль с зеркальной поверхностью, шумящие пороги речки Кичи Муруджу, вековые сосны и стройные густо-зелёные пихты в соседстве с великанами-буками в заповедном лесу.
Прогулка по сказочному лесу
Это отдельная песня. Представьте себе картину, когда на дороге, где вы оставили машину, температура −17 градусов, а в лесу, в пятидесяти метрах от дороги, под сенью нависающего валуна растёт папоротник и вдоль лесного журчащего ручья стелется сочная зелёная травка. А на лесной тропе к красивому водопаду Шумка — россыпи огромных валунов, обросших мхом, и стволы сосен в два обхвата… Это Домбай!
Природно-исторические места Домбая
В ущелье Гум-Ёзен и на перевале Гум-Баши вы обнаружите не только места природной экзотики, но и объекты, хранящие память о дружбе алан с гуннами. С верхней точки перевала откроется одна из лучших панорам Эльбруса, Малого хребта и западной части Главного хребта.
В окрестностях Карачаевска перед вами предстанет готовая декорация для съёмок фильмов об освоении Дикого Запада: гармоничное сочетание лесов, полян и серых гранитных скал вокруг небольшого городка.
В Нижней Теберде вы познакомитесь со знаменитым Сентинским храмом, возведённом православными аланами в 9 веке, и женским монастырём конца 19-го начала 20 веков. Это не только историко-религиозные памятники, но и поистине места силы.
В курортной Теберде надышитесь чудесным хвойным воздухом.
А также навестите водопад Алибек — пожалуй, самый яркий объект Домбая, открывающий со своим «кормильцем», Алибекским ледником, таинство рождения завораживающего зрелища.
Организационные детали
Дополнительные расходы: канатная дорога — от 900 руб. до 2000 руб. /стандартный билет и от 700 руб. до 1700 руб. /льготный билет (зависит от выбранного тарифа), посещение заповедника — 200 руб., проход к водопаду Шумка — 100 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмат — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 6 часов 50 минут
Провёл экскурсии для 690 туристов
Меня зовут Ахмат, я пилот гражданской авиации и большой любитель внедорожной езды на автомобилях со специальной подготовкой. На таких авто провожу поездки по горам, к подножию Эльбруса, термальным минеральным источникам и горным плато. Покажу вам наши замечательные края и расскажу о них самое интересное.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Дмитрий
Потрясающая поездка. Хочу порекомендовать всем совершить её именно в компании с гидом Ахматом. Трудно себе представить, но вас будет сопровождать и рассказывать обо всех местах высокоинтеллектуальный, эрудированный, с богатым жизненным читать дальшеуменьшить
опытом человек, абсолютно влюбленный в свой край и в свою работу. Будет показывать вам такие места о которых не знают другие гиды, рассказывать интереснейшие истории края и своего народа, а также угощать кофе с вкусняшками) Кроме того, уровень комфорта на автомобиле Lexus не сопоставим с УАЗ Патриот, который предоставляют в основном другие гиды. В общем мы остались очень довольны и обязательно будем ещё обращаться к Ахмату.
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Лариса
Гид Николай — отличный специалист. Даёт много полезной информации ёмко и по существу, без лишних отступлений. Это моя первая поездка, где я буквально по ходу экскурсии делала закладки в телефоне, чтобы потом подробнее изучить то, о чём он рассказывал — столько нового и действительно интересного узнала.
Однозначно рекомендую Николая на 100%!
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Светлана
Познакомились с Домбаем и немного с Тебердинским нацпарком. За время поездки мы получили общее представление о прошлом и настоящем этих мест и незабываемые впечатления от увиденных природных красот. Хочется обязательно вернуться в читать дальшеуменьшить
Теберду и Домбай еще раз, чтобы получше все изучить и рассмотреть. Руслан отличный водитель и приятный собеседник. Всю дорогу развлекал детей, что для нас было важно, т. к. поездка долгая. Делал остановки, чтобы попить нарзан, а также перекусить. На обед Руслан отвез нас в отличный ресторан с вкусной едой и красивым видом.
+1
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Елена
Прекрасная поездка! Море впечатлений и эмоций. Ахмат потрясающий организатор! Очень интересный рассказчик. Кроме природных красот мы смогли прикоснуться к истории и традициям народа Карачаево-Черкессии. Путешествие с Ахматом (а это именно читать дальшеуменьшить
путешествие, а не поездка) не только интересно и познавательно, но и проходит комфортно, с чувством абсолютной безопасности. И ещё очень вкусно! Ахмат угощал нас вкуснейшим травяным чаем и правильными хычинами. Чай был настолько вкусным, что муж, всегда настроенный скептически к подобным напиткам, настоял на покупке сбора и теперь пьет дома кавказский напиток)). Надеюсь вернуться в эти места. Счастье в горах - это я точно знаю)). И это не влюбленность)) - это любовь навсегда! Рекомендую путешествия с Ахматом!
+2
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Марина
На экскурсии были компанией. Все в восторге! Ахмат - интересный рассказчик и опытный водитель. Увидели много красивейших, незабываемых мест. Большое спасибо!
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Елена
Название экскурсии действительно оправдывает себя… Увидели Домбай и влюбились. Испытали весь спектр положительных эмоций. Красота гор завораживает. Весь маршрут был очень интересным. Однозначно рекомендую всем
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