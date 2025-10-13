Ахмат проводит ещё 2 экскурсии

Лучшее время для посещения - с июня по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и пейзажи особенно живописны. В мае и октябре также можно насладиться красотой, но стоит учесть возможные дожди. Зимой и весной доступ к некоторым местам может быть ограничен, но виды на заснеженные вершины впечатляют.

В Кисловодске вас ждет экскурсия, полная удивительных открытий. Увидите пейзажи Домбая, услышите о древних этносах и наследии Византии. Величественные водопады и перевалы с видами на Эльбрус подарят незабываемые впечатления. Прогулка по сказочному лесу и чай у горного озера создадут атмосферу настоящей сказки. Погрузитесь в мир истории и природы, почувствуйте гармонию и силу этих мест

Описание экскурсии

Все грани древнего региона

По пути я буду рассказывать об этносах, живших на нашей земле в разные эпохи, Великом Шёлковом пути и легендарном Тамерлане, наследиие Византии на владениях Аланского государства и христианизации алан за почти сто лет до крещения Киевской Руси. Кроме того, вы услышите факты из мира геологии, узнаете о флоре и фауне предгорий и гор Кавказа и их гармоничной связи с жизнью и бытом горцев. А отдельной темой станет современное развитие туризма и курортно-оздоровительной отрасли в МинВодах и Карачаево-Черкесии.

Мусса Ачитара и Гоначхирское ущелье

Поднявшись на канатной дороге на высоту почти 3200 м., вы откроете пейзажи, вызывающие неземное волнение, и оцените величие гранитных исполинов. Совсем в другом ракурсе эти же зрелищные горы вы увидите, находясь в Гоначхирском ущелье, по дну которого не только протекает чистая бурная река, но и пролегает историческая Военно-Сухумская дорога. Здесь же вы встретите горное озеро Туманлы Кёль с зеркальной поверхностью, шумящие пороги речки Кичи Муруджу, вековые сосны и стройные густо-зелёные пихты в соседстве с великанами-буками в заповедном лесу.

Прогулка по сказочному лесу

Это отдельная песня. Представьте себе картину, когда на дороге, где вы оставили машину, температура −17 градусов, а в лесу, в пятидесяти метрах от дороги, под сенью нависающего валуна растёт папоротник и вдоль лесного журчащего ручья стелется сочная зелёная травка. А на лесной тропе к красивому водопаду Шумка — россыпи огромных валунов, обросших мхом, и стволы сосен в два обхвата… Это Домбай!

Природно-исторические места Домбая

В ущелье Гум-Ёзен и на перевале Гум-Баши вы обнаружите не только места природной экзотики, но и объекты, хранящие память о дружбе алан с гуннами. С верхней точки перевала откроется одна из лучших панорам Эльбруса, Малого хребта и западной части Главного хребта .

и на вы обнаружите не только места природной экзотики, но и объекты, хранящие память о дружбе алан с гуннами. С верхней точки перевала откроется одна из лучших панорам и западной части . В окрестностях Карачаевска перед вами предстанет готовая декорация для съёмок фильмов об освоении Дикого Запада: гармоничное сочетание лесов, полян и серых гранитных скал вокруг небольшого городка.

перед вами предстанет готовая декорация для съёмок фильмов об освоении Дикого Запада: гармоничное сочетание лесов, полян и серых гранитных скал вокруг небольшого городка. В Нижней Теберде вы познакомитесь со знаменитым Сентинским храмом , возведённом православными аланами в 9 веке, и женским монастырём конца 19-го начала 20 веков. Это не только историко-религиозные памятники, но и поистине места силы.

вы познакомитесь со знаменитым , возведённом православными аланами в 9 веке, и женским монастырём конца 19-го начала 20 веков. Это не только историко-религиозные памятники, но и поистине места силы. В курортной Теберде надышитесь чудесным хвойным воздухом.

надышитесь чудесным хвойным воздухом. А также навестите водопад Алибек — пожалуй, самый яркий объект Домбая, открывающий со своим «кормильцем», Алибекским ледником, таинство рождения завораживающего зрелища.

Организационные детали

Дополнительные расходы: канатная дорога — от 900 руб. до 2000 руб. /стандартный билет и от 700 руб. до 1700 руб. /льготный билет (зависит от выбранного тарифа), посещение заповедника — 200 руб., проход к водопаду Шумка — 100 руб.