Ахмат проводит ещё 2 экскурсии

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«Домбайский вальс»: увидеть и влюбиться!

Раскрыть все грани древнего региона и поразиться гармонии его нерукотворных красот с бурной историей

Ахмат
Ахмат – Гид из Кисловодска
В знаменитом курорте, воспетом Ю.

Визбором, вы увидите дивные пейзажи и осознаете культурное богатство края, слушая о древних этносах, наследии Византии, Шелковом пути и Тамерлане.

Посетите могучие водопады, ущелья, перевал с лучшим видом на Эльбрус и места силы.

А еще побываете в гостях у сказки, устроившись у горного озера на пеньках с ароматным чаем.
Задать вопросОбычно отвечает за 17 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 10 000 ₽ за экскурсию

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«Домбайский вальс»: увидеть и влюбиться!
«Домбайский вальс»: увидеть и влюбиться!

Что вас ожидает

Все грани древнего региона
По пути я буду рассказывать об этносах, живших на нашей земле в разные эпохи, Великом Шёлковом пути и легендарном Тамерлане, наследие Византии на владениях Аланского государства и христианизации алан за почти сто лет до крещения Киевской Руси. Кроме того, вы услышите факты из мира геологии, узнаете о флоре и фауне предгорий и гор ⛰️ Кавказа и их гармоничной связи с жизнью и бытом горцев. А отдельной темой станет современное развитие туризма и курортно-оздоровительной отрасли в МинВодах и Карачаево-Черкесии.

Мусса Ачитара и Гоначхирском ущелье
Поднявшись на канатной дороге на высоту почти 3200 м., вы откроете пейзажи, вызывающие неземное волнение, и оцените величие гранитных исполинов. Совсем в другом ракурсе эти же зрелищные горы вы увидите, находясь в Гоначхирском ущелье, по дну которого не только протекает чистая бурная река, но и пролегает историческая Военно-Сухумская дорога. Здесь же вы встретите горное озеро Туманлы Кёль с зеркальной поверхностью, шумящие пороги речки Кичи Муруджу, вековые сосны и стройные густо-зелёные пихты в соседстве с великанами-буками в заповедном лесу 🌲.

Прогулка по сказочному лесу
Это отдельная песня. Представьте себе картину, когда на дороге, где вы оставили машину, температура −17 градусов, а в лесу, в пятидесяти метрах от дороги, под сенью нависающего валуна растёт папоротник и вдоль лесного журчащего ручья стелется сочная зелёная травка. А на лесной тропе к красивому водопаду Шумка — россыпи огромных валунов, обросших мхом, и стволы сосен в два обхвата…Это Домбай!

Природно-исторические места Домбая

  • В ущелье Гум-Ёзен и на перевале Гум-Баши вы обнаружите не только места природной экзотики, но и объекты, хранящие память о дружбе алан с гуннами. С верхней точки перевала откроется одна из лучших панорам Эльбруса, Малого хребта и западной части Главного хребта.
  • В окрестностях Карачаевска перед вами предстанет готовая декорация для съёмок фильмов об освоении Дикого Запада: гармоничное сочетание лесов, полян и серых гранитных скал вокруг небольшого городка.
  • В Нижней Теберде вы познакомитесь со знаменитым Сентинским храмом, возведённом православными аланами в 9 веке, и женским монастырём конца 19-го начала 20 веков. Это не только историко-религиозные памятники, но и поистине места силы.
  • В курортной Теберде надышитесь чудесным хвойным воздухом.
  • А также навестите водопад Алибек — пожалуй, самый яркий объект Домбая, открывающий со своим «кормильцем» Алибекским ледником таинство рождения завораживающего зрелища.

Организационные детали

Дополнительные расходы: канатная дорога — 500-1050 руб., посещение заповедника — 200 руб., проход к водопаду Шумка — 100 руб.

Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
«Домбайский вальс»: увидеть и влюбиться!
«Домбайский вальс»: увидеть и влюбиться!
«Домбайский вальс»: увидеть и влюбиться!
«Домбайский вальс»: увидеть и влюбиться!
«Домбайский вальс»: увидеть и влюбиться!
«Домбайский вальс»: увидеть и влюбиться!
«Домбайский вальс»: увидеть и влюбиться!
«Домбайский вальс»: увидеть и влюбиться!
«Домбайский вальс»: увидеть и влюбиться!
«Домбайский вальс»: увидеть и влюбиться!
«Домбайский вальс»: увидеть и влюбиться!
«Домбайский вальс»: увидеть и влюбиться!
«Домбайский вальс»: увидеть и влюбиться!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ахмат
Ахмат
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Ахмат, я пилот гражданской авиации и большой любитель внедорожной езды на автомобилях со специальной подготовкой. На таких авто провожу экскурсии по горам, к подножью Эльбруса, термальным, минеральным источникам и горным плато. По местам с асфальтированной дорогой вожу на Шкоде Рапид, это быстро и комфортно. С радостью покажу вам наши замечательные края и расскажу о них самое интересное. До встречи!
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