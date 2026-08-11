Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Плато Бермамыт среди других смотровых площадок словно театральный партер: именно здесь вы увидите представление Кавказских гор с лучших ракурсов. Пейзажи Березовской балки и Пастбищного хребта станут декорациями к историям о средневековых торговых караванах и путешествиях знаменитых людей. А в антракте я угощу вас ароматным свежезаваренным чаем.

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Описание экскурсии

«Звёздный» маршрут Северного Кавказа

Дорога к плато Бермамыт станет отдельным джип-приключением. Маршрут проведёт вас вдоль Пастбищного хребта и чарующих панорам субальпийских лугов. Наши опытные гиды-водители, мастерски управляя своими внедорожниками, доставят вас на лучшую смотровую площадку с видом на главную вершину Европы — Эльбрус!

Бермамыт: билет в горную сказку

2592 метров над уровнем моря — на такой высоте расположилось плато Большой Бермамыт, дарящее людям незабываемые эмоции. Вы рассмотрите силуэты величавого Эльбруса и других гор Большого Кавказского хребта. Услышите стародавние легенды, без которых трудно представить наш регион. Отведаете свежезаваренного травяного чая или кофе. А если захотите, организуем поездку так, чтобы вы могли встретить рассвет или закат на плато — поистине завораживающее зрелище.

Организационные детали

Экскурсия начинается в Кисловодске или любом другом городе КМВ (за отдельную плату от 2000 ₽), готов также встретить вас в аэропорту или на ж/д вокзале

Поедем на комфортабельных внедорожниках

Дополнительные расходы:

вход на мостик над пропастью — 100 ₽

обед в национальных кафе по дороге или на самом плато

встреча рассвета/заката на Бермамыте обсуждается в переписке

Экскурсию для вас проведу я или один из опытных проводников-водителей нашей команды.