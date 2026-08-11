Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Пейзажи Березовской балки и Пастбищного хребта станут декорациями к историям о средневековых торговых караванах и путешествиях знаменитых людей. А в антракте я угощу вас ароматным свежезаваренным чаем.
Описание экскурсии
«Звёздный» маршрут Северного Кавказа
Дорога к плато Бермамыт станет отдельным джип-приключением. Маршрут проведёт вас вдоль Пастбищного хребта и чарующих панорам субальпийских лугов. Наши опытные гиды-водители, мастерски управляя своими внедорожниками, доставят вас на лучшую смотровую площадку с видом на главную вершину Европы — Эльбрус!
Бермамыт: билет в горную сказку
2592 метров над уровнем моря — на такой высоте расположилось плато Большой Бермамыт, дарящее людям незабываемые эмоции. Вы рассмотрите силуэты величавого Эльбруса и других гор Большого Кавказского хребта. Услышите стародавние легенды, без которых трудно представить наш регион. Отведаете свежезаваренного травяного чая или кофе. А если захотите, организуем поездку так, чтобы вы могли встретить рассвет или закат на плато — поистине завораживающее зрелище.
Организационные детали
- Экскурсия начинается в Кисловодске или любом другом городе КМВ (за отдельную плату от 2000 ₽), готов также встретить вас в аэропорту или на ж/д вокзале
- Поедем на комфортабельных внедорожниках
Дополнительные расходы:
- вход на мостик над пропастью — 100 ₽
- обед в национальных кафе по дороге или на самом плато
- встреча рассвета/заката на Бермамыте обсуждается в переписке
Экскурсию для вас проведу я или один из опытных проводников-водителей нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|4200 ₽
|5 - 6 участников
|25 200 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
За сутки до выезда связался гид и уточнил
Экскурсовод Виктор очень приятный собеседник и грамотный специалист.
Не забудьте теплую одежду!