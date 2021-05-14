Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Джип-тур на Бермамыт — раствориться в природе Кавказа

Поразиться панорамам Эльбруса и Кавказского хребта и услышать старинные истории края

5
1 отзыв
Плато Бермамыт среди других смотровых площадок словно театральный партер: именно здесь вы увидите представление Кавказских гор с лучших ракурсов.

Пейзажи Березовской балки и Пастбищного хребта станут декорациями к историям о средневековых торговых караванах и путешествиях знаменитых людей.

А в антракте я угощу вас ароматным свежезаваренным чаем.
Джип-тур на Бермамыт — раствориться в природе Кавказа
Джип-тур на Бермамыт — раствориться в природе Кавказа
Джип-тур на Бермамыт — раствориться в природе Кавказа
Джип-тур на Бермамыт — раствориться в природе Кавказа
Джип-тур на Бермамыт — раствориться в природе Кавказа
Джип-тур на Бермамыт — раствориться в природе Кавказа
Джип-тур на Бермамыт — раствориться в природе Кавказа
Джип-тур на Бермамыт — раствориться в природе Кавказа
Джип-тур на Бермамыт — раствориться в природе Кавказа
Джип-тур на Бермамыт — раствориться в природе Кавказа
Джип-тур на Бермамыт — раствориться в природе Кавказа
Джип-тур на Бермамыт — раствориться в природе Кавказа
Джип-тур на Бермамыт — раствориться в природе Кавказа
Джип-тур на Бермамыт — раствориться в природе Кавказа
Джип-тур на Бермамыт — раствориться в природе Кавказа

Что вас ожидает

«Звездный» маршрут Северного Кавказа

Дорога к Бермамыту станет отдельным приключением. Маршрут проведет вас вдоль сказочно красивой Березовской балки, где проводят фестивали хайлайнеров, Пастбищного хребта и чарующих панорам субальпийских лугов. А я по пути расскажу, какие известные личности почтили визитом эти края и где отыскать следы легендарного Шелкового пути, проходившего через земли Приэльбрусья.

Бермамыт: билет в горную сказку

2592 метров над уровнем моря — на такой высоте расположился Большой Бермамыт, дарящий людям незабываемые эмоции. Вы рассмотрите силуэты величавого Эльбруса и других гор Большого Кавказского хребта. Услышите стародавние легенды, без которых трудно представить наш регион. Отведаете свежезаваренного травяного чая. А если захотите, организуем поездку так, чтобы вы могли встретить рассвет или закат на плато — поистине завораживающее зрелище.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Кисловодске или любом другом городе КМВ (за отдельную плату), готов также встретить вас в аэропорту или на ж/д вокзале
  • Транспорт включен в стоимость экскурсии — в вашем распоряжении будет комфортабельный Mitsubishi Montero Sport
  • Дополнительные расходы: обед в национальных кафе по дороге или на самом плато
  • Встреча рассвета/заката на Бермамыте обсуждается в переписке
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Меня зовут Сергей, и я всю жизнь прожил в прекрасном Кисловодске. В путешествиях со мной вы покорите бездорожье, подышите чистейшим воздухом, ощутите вкус родниковой воды и запечатлеете фантастические панорамы горных массивов, альпийских лугов и величественных водопадов. Если вы устали от городской суеты, соскучились по природе и готовы к приключениям — Северный Кавказ ждет вас!
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1 реальный отзыв

Р
14 мая 2021
Очень интересный джип тур до плато Бермамыт от прекрасного гида Сергея Некрасова. Почувствовали себя участниками ралли по непроходимым дорогам. Красивейшие места для фотосъёмок, море интересной информации и доброжелательное отношение гида оставили незабываемые впечатления о самых красивых местах Кавказа!

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