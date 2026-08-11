Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

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Джип-путешествие на Бермамыт - раствориться в природе Кавказа

Поразиться панорамам Эльбруса и Кавказского хребта и услышать старинные истории края
Плато Бермамыт среди других смотровых площадок словно театральный партер: именно здесь вы увидите представление Кавказских гор с лучших ракурсов.

Пейзажи Березовской балки и Пастбищного хребта станут декорациями к историям о средневековых торговых караванах и путешествиях знаменитых людей. А в антракте я угощу вас ароматным свежезаваренным чаем.
5
11 отзывов
Джип-путешествие на Бермамыт - раствориться в природе Кавказа
Джип-путешествие на Бермамыт - раствориться в природе Кавказа
Джип-путешествие на Бермамыт - раствориться в природе Кавказа

Описание экскурсии

«Звёздный» маршрут Северного Кавказа

Дорога к плато Бермамыт станет отдельным джип-приключением. Маршрут проведёт вас вдоль Пастбищного хребта и чарующих панорам субальпийских лугов. Наши опытные гиды-водители, мастерски управляя своими внедорожниками, доставят вас на лучшую смотровую площадку с видом на главную вершину Европы — Эльбрус!

Бермамыт: билет в горную сказку

2592 метров над уровнем моря — на такой высоте расположилось плато Большой Бермамыт, дарящее людям незабываемые эмоции. Вы рассмотрите силуэты величавого Эльбруса и других гор Большого Кавказского хребта. Услышите стародавние легенды, без которых трудно представить наш регион. Отведаете свежезаваренного травяного чая или кофе. А если захотите, организуем поездку так, чтобы вы могли встретить рассвет или закат на плато — поистине завораживающее зрелище.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Кисловодске или любом другом городе КМВ (за отдельную плату от 2000 ₽), готов также встретить вас в аэропорту или на ж/д вокзале
  • Поедем на комфортабельных внедорожниках

Дополнительные расходы:

  • вход на мостик над пропастью — 100 ₽
  • обед в национальных кафе по дороге или на самом плато
  • встреча рассвета/заката на Бермамыте обсуждается в переписке

Экскурсию для вас проведу я или один из опытных проводников-водителей нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный4200 ₽
5 - 6 участников25 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3101 туриста
Рад приветствовать тебя, путник, на гостеприимной Кавказской земле! В нашей команде собраны лучшие гиды региона, цель которых — влюблять в горы. Мы не читаем заученные тексты, а показываем Кавказ так,
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как показали бы его друзьям и близким. Наши гиды-водители обладают большим опытом внедорожного вождения и отлично знают местные традиции. В путешествиях с нами вы покорите бездорожье, подышите чистейшим воздухом, ощутите вкус родниковой воды, увидите фантастические панорамы гор, альпийские луга и водопады. Познакомитесь с кавказским гостеприимством и настоящей кухней региона. Мы предлагаем разные форматы: от спокойных семейных поездок по главным достопримечательностям до выездов с кэйтерингом в горах и кухней от классных поваров. Если вы устали от городской суеты и готовы к приключениям с комфортом — Кавказ ждёт вас!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
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3
2
1
Екатерина
Сложно назвать просто экскурсией поездку на Бермамыт. Это настоящее путешествие к облакам. Сама дорога к ущелью необыкновенно красива. Через бархатные зелёные поля, осыпанные красочными цветами, по которым разгуливают табуны благородных
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лошадей и стала баранов, Вы попадете в чарующие царство гор и облаков, до которых кажеться можно дотянуться рукой. Наш гид Умар по дороге рассказывал историю народов, населяющих Кисловодск и окрестности, интересные истории и полезные факты. Путешествие получилось не забываемым♥️ 1. Организация без нареканий. Все четко и вовремя 2. Гид Умар потрясающий рассказчик с юмором и знанием истории.
3. Красота невероятная. Погружение в другой облачный мир, где время остановилось.

Сложно назвать просто экскурсией поездку на Бермамыт. Это настоящее путешествие к облакам. Сама дорога к ущелью
Сложно назвать просто экскурсией поездку на Бермамыт. Это настоящее путешествие к облакам. Сама дорога к ущелью
Сложно назвать просто экскурсией поездку на Бермамыт. Это настоящее путешествие к облакам. Сама дорога к ущелью
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К
Мы брали экскурсию на Бермамыт 1 мая. Остались в полном восторге! Виды невероятные, завораживающие, сюда однозначно надо ехать и видеть эту красоту. В это время года дорога разбитая, грязная, но
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мы были предупреждены, а значит подготовлены) С нами был гид Дмитрий. Отличный гид, с большим опытом восхождений, походов в горы, рассказывал нам много интересного. Рекомендуем эту команду гидов и поездку на Бермамыт.

Мы брали экскурсию на Бермамыт 1 мая. Остались в полном восторге! Виды невероятные, завораживающие, сюда однозначно
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Е
Путешествовали на Бермамыт с гидом Дмитрием - индивидуальный тур. Предварительно с нами связался организатор - Сергей, предоставил информацию о гиде и времени выезда.
За сутки до выезда связался гид и уточнил
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место, где нас забрать, время встречи, дал рекомендации по одежде, экипировке, оставил свои контактные данные.
В день поездки Дмитрий приехал с запасом по времени и ожидал нас.
Само путешествие просто огонь! Дмитрий рассказал про историю Кисловодска, историю края, народов, геологическое развитие хребтов, Эльбруса, плато Бермамыт - информационная составляющая на высоте. Знания гида поражают!
На все дополнительные вопросы дал исчерпывающие ответы - это как раз то, что нам хотелось. И чувство юмора на высоте - все рассказы слушались легко и увлекательно!
Подготовленный УАЗ Патриот. Машина чистенькая, в салоне опрятно, предусмотрена питьевая вода для каждого участника. Несмотря на бермамытский оффроад, поездка была комфортной. Гид спокоен, уверен за рулём, никаких опасных маневров, несмотря на сложные участки дороги. Отдельно хочется отметить слаженную работу гидов на маршруте, командная подстраховка на сложных участках вселяла уверенность.
Виды на маршруте просто супер! Дмитрий показал смотровые площадки, с которых Эльбрус и Кавказский хребет выглядели просто сказочно! Показал фотографии видов на закате и в туман - это тоже очень красиво! Помог с выбором точек съёмки и с фотосессией.
А пока мы гуляли по плато, приготовил ароматный чай с вкусняшками.
Чай с видом на Эльбрус - это нечто!
Спасибо за такое сказочное путешествие! Смело рекомендуем!

Путешествовали на Бермамыт с гидом Дмитрием - индивидуальный тур. Предварительно с нами связался организатор - Сергей,
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Юлия
Были на экскурсии в конце октября вшестером (я с мужем, три ребёнка и бабушка). Приехал за нами вполне комфортный, трехрядный, чистый, а главное проходимый автомобиль. Водитель - профессионал своего дела.
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Изначально планировали добираться на своём авто, но ознакомившись с отзывами в интернете, решили не рисковать. Ни на одну секунду не пожалели о своём выборе. Летом в сухую погоду можно попытаться и на своей машине, в осенне-весеннюю распутицу 100% НЕТ. Дорога до плато - отдельное удовольствие - экстрим и захватывающие виды в одном флаконе. В Кисловодске, откуда стартовало наше путешествие, было тепло, если не сказать жарко, в футболке в самый раз, но по мере нашего подъёма лето превращалось в зиму, снега становилось всё больше, а температура заметно понижалась, что заставило натянуть на себя куртки и шапки. Само плато невероятно по своей красоте. Каждый новый шаг открывается новый вид, который немедленно хочется запечатлеть на фото. Было несколько остановок с возможностью прогулки и фотосессии. Никто не ограничивал по времени и не подгонял. В дороге водитель рассказывал интересные факты о местности и показывал на что обратить особое внимание. Ещё нам посчастливилось увидеть стаю парящих стервятников. Страшно красивое зрелище) По окончании поездки в целости и сохранности были доставлены к месту своего проживания. Спасибо огромное организаторам и нашему водителю. Однозначно рекомендуем это путешествие.
P.S. Возьмите с собой перекус и чай/кофе.

Были на экскурсии в конце октября вшестером (я с мужем, три ребёнка и бабушка). Приехал за
Были на экскурсии в конце октября вшестером (я с мужем, три ребёнка и бабушка). Приехал за
Были на экскурсии в конце октября вшестером (я с мужем, три ребёнка и бабушка). Приехал за
Были на экскурсии в конце октября вшестером (я с мужем, три ребёнка и бабушка). Приехал за
Были на экскурсии в конце октября вшестером (я с мужем, три ребёнка и бабушка). Приехал за
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М
Очень интересная экскурсия и грамотный экскурсовод. Дорога, конечно, не очень простая, но, конечно, оно того стоит.
Экскурсовод Виктор очень приятный собеседник и грамотный специалист.
Не забудьте теплую одежду!
Очень интересная экскурсия и грамотный экскурсовод. Дорога, конечно, не очень простая, но, конечно, оно того стоит.
Очень интересная экскурсия и грамотный экскурсовод. Дорога, конечно, не очень простая, но, конечно, оно того стоит.
Очень интересная экскурсия и грамотный экскурсовод. Дорога, конечно, не очень простая, но, конечно, оно того стоит.
Очень интересная экскурсия и грамотный экскурсовод. Дорога, конечно, не очень простая, но, конечно, оно того стоит.
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Татьяна
Однознано рекомендую Сергея, местного жителя влюбленного в горы и регион.
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