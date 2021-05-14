Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Что вас ожидает

«Звездный» маршрут Северного Кавказа

Дорога к Бермамыту станет отдельным приключением. Маршрут проведет вас вдоль сказочно красивой Березовской балки, где проводят фестивали хайлайнеров, Пастбищного хребта и чарующих панорам субальпийских лугов. А я по пути расскажу, какие известные личности почтили визитом эти края и где отыскать следы легендарного Шелкового пути, проходившего через земли Приэльбрусья.

Бермамыт: билет в горную сказку

2592 метров над уровнем моря — на такой высоте расположился Большой Бермамыт, дарящий людям незабываемые эмоции. Вы рассмотрите силуэты величавого Эльбруса и других гор Большого Кавказского хребта. Услышите стародавние легенды, без которых трудно представить наш регион. Отведаете свежезаваренного травяного чая. А если захотите, организуем поездку так, чтобы вы могли встретить рассвет или закат на плато — поистине завораживающее зрелище.

Организационные детали