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Джип–тур на Плато Бермамыт

Константин Я.
Константин Я. – Гид из Кисловодска
Путь из Кисловодска на Бермамыт пролегает по живописному горному серпантину, который мы с легкостью преодолеем на комфортабельном и подготовленном для путешествия внедорожнике.

В дороге вам откроются шикарные виды на альпийские луга и дикие пастбища коров, лошадей и овец.

А достигнув Бермамыта, вы будете покорены величием, мощью и красотой местных панорам.

Перед вами предстанут горы ⛰️ Бештау, Машук и Верблюд 🐪 и сам гордый Эльбрус, окружённый Кавказским хребтом.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🛣Джиппинг
  • 🏡Выезжаем из города
  • В горы
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 1 600 ₽ за экскурсию

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Джип–тур на Плато Бермамыт
Джип–тур на Плато Бермамыт

Что вы увидите

  • Плато Бермамыт
Захватывающие дух виды
Плато Бермамыт является высшей точкой скалистого хребта в районе Северного Приэльбрусья. Гора Малый Бермамыт высотой 2642 метра над уровнем моря 🌊 очень живописна.
Горное плато возвышается над изрезанными долинами, которые простираются до Кавказского хребта. Поэтому Бермамыт — одно из тех мест, где Эльбрус виден лучше всего, обзор не закрыт абсолютно ничем. Таинственность и недоступность этих мест, во многом подкрепляет тот факт, что до плато не так просто добраться, я помогу вам сделать это с комфортом.
Важная информация
  • Не забудьте взять паспорт и свидетельство о рождении для детей;
  • Мы будем много ходить, наденьте удобную обувь и одежду;
  • В горах ⛰️ погода не предсказуемая, возьмите тёплые вещи;
  • На маршруте практически отсутствуют банкоматы.
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги водителя гида.
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 пр. Ленина, 1, Кисловодск
Джип–тур на Плато Бермамыт
Джип–тур на Плато Бермамыт
Джип–тур на Плато Бермамыт
Джип–тур на Плато Бермамыт

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Константин Я.
Константин Я.
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