Плато Бермамыт является высшей точкой скалистого хребта в районе Северного Приэльбрусья. Гора Малый Бермамыт высотой 2642 метра над уровнем моря 🌊 очень живописна.
Горное плато возвышается над изрезанными долинами, которые простираются до Кавказского хребта. Поэтому Бермамыт — одно из тех мест, где Эльбрус виден лучше всего, обзор не закрыт абсолютно ничем. Таинственность и недоступность этих мест, во многом подкрепляет тот факт, что до плато не так просто добраться, я помогу вам сделать это с комфортом.
Важная информация
Не забудьте взять паспорт и свидетельство о рождении для детей;
Мы будем много ходить, наденьте удобную обувь и одежду;
В горах ⛰️ погода не предсказуемая, возьмите тёплые вещи;
На маршруте практически отсутствуют банкоматы.
Что входит
Транспортное обслуживание
Услуги водителя гида.
Что не входит
Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 пр. Ленина, 1, Кисловодск
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.