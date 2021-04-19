Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

В окрестностях Кисловодска вы посетите гору Кольцо — причудливое скальное образование, у которого есть романтическая легенда о княжеской дочери и пастухе. Двигаясь дальше по маршруту, вы проедете вдоль впечатляющих отвесных скал Березовского ущелья, Пастбищному хребту мимо каньонов скалистого Алатау, а затем через пышные субальпийские луга, которые в период цветения поражают разнообразием и буйством красок.
Великолепный Бермамыт
Главный герой путешествия расположился на высоте 2,5 тыс. метров над уровнем моря. Открытое всем ветрам, плато является великолепным обзорным пунктом, с которого Эльбрус предстает во всем великолепии. Здесь вы в полной мере насладитесь неописуемыми пейзажами, ощутите особую горную атмосферу.
Медовые водопады и национальный обед
В завершение путешествия вы побываете на живописных Медовых водопадах. А неподалеку вас будет ждать прекрасное кафе, где вы сможете попробовать балкарские хычины с ароматным горным чаем, а также другие блюда кавказской кухни.
Организационные детали
Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации
Поездка начинается в Кисловодске или по желанию в любом другом городе КМВ. Готов также встретить вас в аэропорту или на ж/д вокзале.
Транспорт включен в стоимость — в вашем распоряжении будет комфортабельный Toyota Land Cruiser
В стоимость не включен обед
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По согласованию в любом городе КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2129 туристов
Меня зовут Вадим и большую часть своей жизни я прожил в родном Пятигорске, по образованию геофизик. Постоянные путешествия и изучение дикой природы долгие годы было моей профессией. Накопленным опытом и читать дальшеуменьшить
знаниями готов с радостью поделиться с путешественниками! Я занимаюсь организацией индивидуальных экскурсий для мини-групп из 4-6 человек по всему Северному Кавказу. В путешествиях со мной вы покорите бездорожье, карабкаясь по крутым горным дорогам и форсируя горные реки; надышитесь чистейшим горным воздухом; ощутите вкус кристальной родниковой воды и запечатлеете незабываемые панорамы горных массивов, альпийских лугов и величественных водопадов. У вас будет возможность побывать там, куда не может добраться обычный автомобиль или туристический автобус. Кроме этого, вы сможете насладиться купанием в многочисленных термальных источниках, которыми изобилует регион. Если вы устали от городской суеты, соскучились по природе и вас влечет романтический дух странствий — Северный Кавказ ждет вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Елена
Как путешественник с опытом треков в Гималаях и на Тянь-Шане, могу сказать, что узнавать Эльбрус однозначно продолжу с Вадимом. Опытный, тактичный, с багажом опыта и уникальных знаний территорий, с уважением, читать дальшеуменьшить
знанием и любовью к региону и к горам. Советую бронировать заранее и обязательно созваниваться, чтобы обсудить маршрут, его особенности, подготовку, экипировку и все важные для путешествий детали. Кроме массы эмоций и крутых фотографий, еще и невероятный травяной чай вас ждет в качестве бонуса) Мы уже планируем новую поездку) Сердечная благодарность нашему проводнику за знакомство с Эльбрусом! Кстати, дорога нам была открыта, небо ясное и гора показалась во всем своем великолепии!
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А
Александр
Выезжайте чем раньше - тем лучше, мы выехали в 07:00 из Кисловодска и к 08:30 Эльбрус уже затянуло облаками, придется вернуться еще раз) Т. к. прогноз погоды был не очень и читать дальшеуменьшить
мы уже были на перевале Гум-баши, то решили поменять экскурсию и поехали не на Бермамыт, а в Джилы-су. Не пожалели ни разу (бермамыт тоже к 9 затянуло облаками). А тут водопады просто великолепные. Вадим всё показал, рассказал, напоил отличным горным чаем. Ездили на дастере, т. к. дорога в основном отличная, было вполне комфортно. Останавливались очень много раз для фотографий, впечатлений море.
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Вера
Экскурсией остались довольны: комфортабельное авто и приятный гид. Очень интересно было послушать о местах и истории путешественников! Спасибо огромное Вадиму за экскурсию. Рекомендую!
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Н
Наталья
Ездили с Вадимом на майские, прекрасные впечатления. Не первый раз заказываем экскурсии у Вадима, очень довольны и машиной и вождением и рассказами. Будем еще!
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