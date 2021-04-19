Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Джип-тур на Бермамыт — к лучшим видам Эльбруса!

Отправиться на встречу с фантастическими горными пейзажами и разгадать природные феномены края

5
1 отзыв
Вадим
Вадим – Гид из Кисловодска
По пути к плато вы посетите необычную гору Кольцо, проедете по захватывающей дороге, минуя отвесные скалы, каньоны и пышные луга.

Узнаете о знаменитых путешественниках и караванах Шелкового Пути.

Познакомитесь с природой явления «Брокенского призрака» и откроете поистине вдохновляющие виды на Эльбрус.
Задать вопросОбычно отвечает за 8 ч.
Джип-тур на Бермамыт — к лучшим видам Эльбруса!
Джип-тур на Бермамыт — к лучшим видам Эльбруса!

Что вас ожидает

Путь к незабываемым панорамам
В окрестностях Кисловодска вы посетите гору Кольцо — причудливое скальное образование, где я расскажу романтическую легенду о княжеской дочери и пастухе. Двигаясь дальше по маршруту, вы проедете вдоль впечатляющих отвесных скал Березовского ущелья, Пастбищному хребту мимо каньонов скалистого Алатау, а затем через пышные субальпийские луга, которые в период цветения поражают разнообразием и буйством красок. Я расскажу о знаменитых писателях, посетивших эти края, и покажу место, где Лермонтов написал картину «Вид на Эльбрус». Также поговорим о караванах Шелкового Пути, оставивших след в истории 📖 Приэльбрусья.

Великолепный Бермамыт
Главный герой путешествия расположился на высоте 2, 5 тыс. метров над уровнем моря 🌊. Открытое всем ветрам, плато является великолепным обзорным пунктом, с которого Эльбрус предстает во всем великолепии. Здесь вы в полной мере насладитесь неописуемыми пейзажами, ощутите особую горную атмосферу, узнаете о феномене «Брокенского призрака», а также услышите легенду о богатыре Эльбрусе и его верных псах — Большом и Малом Бермамыте.

Медовые водопады и национальный обед
В завершение путешествия вы побываете на живописных Медовых водопадах. А неподалеку вас будет ждать прекрасное кафе, где вы сможете попробовать балкарские хычины с ароматным горным ⛰️ чаем, а также другие блюда кавказской кухни 🥧.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ начинается в Кисловодске или по желанию в любом другом городе КМВ. Готов также встретить вас в аэропорту или на ж/д вокзале.
  • Транспорт включен в стоимость экскурсии 🧭 — в вашем распоряжении будет комфортабельный Nissan Patrol или Renault Daster
  • В стоимость не включен обед
Начало и место завершения
🚩 по согласованию в любом городе КМВ
Джип-тур на Бермамыт — к лучшим видам Эльбруса!
Джип-тур на Бермамыт — к лучшим видам Эльбруса!
Джип-тур на Бермамыт — к лучшим видам Эльбруса!
Джип-тур на Бермамыт — к лучшим видам Эльбруса!
Джип-тур на Бермамыт — к лучшим видам Эльбруса!

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
Вадим
Вадим
Меня зовут Вадим и большую часть своей жизни я прожил в родном Пятигорске, по образованию геофизик. Постоянные путешествия и изучение дикой природы долгие годы было моей профессией. Накопленным опытом и знаниями готов с радостью поделиться с путешественниками! Я занимаюсь организацией индивидуальных экскурсий для мини-групп из 4-6 человек по всему Северному Кавказу. В путешествиях со мной вы покорите бездорожье, карабкаясь по крутым горным дорогам и форсируя горные реки; надышитесь чистейшим горным воздухом; ощутите вкус кристальной родниковой воды и запечатлеете незабываемые панорамы горных массивов, альпийских лугов и величественных водопадов. У вас будет возможность побывать там, куда не может добраться обычный автомобиль или туристический автобус. Кроме этого, вы сможете насладиться купанием в многочисленных термальных источниках, которыми изобилует регион. Если вы устали от городской суеты, соскучились по природе и вас влечет романтический дух странствий — Северный Кавказ ждет вас!
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1 реальный отзыв

19 апр 2021
Как путешественник с опытом треков в Гималаях и на Тянь-Шане, могу сказать, что узнавать Эльбрус однозначно продолжу с Вадимом. Опытный, тактичный, с багажом опыта и уникальных знаний территорий, с уважением, знанием и любовью к региону и к горам. Советую бронировать заранее и обязательно созваниваться, чтобы обсудить маршрут, его особенности, подготовку, экипировку и все важные для путешествий детали. Кроме массы эмоций и крутых фотографий, еще и невероятный травяной чай вас ждет в качестве бонуса) Мы уже планируем новую поездку) Сердечная благодарность нашему проводнику за знакомство с Эльбрусом! Кстати, дорога нам была открыта, небо ясное и гора показалась во всем своем великолепии!

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