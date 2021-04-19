Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Мои заказы

На джипе из Кисловодска на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса

Отправиться на встречу с фантастическими горными пейзажами
По пути к плато вы посетите необычную гору Кольцо, проедете по захватывающей дороге, минуя отвесные скалы, каньоны и пышные луга.

Познакомитесь с природой явления «Брокенского призрака» и откроете поистине вдохновляющие виды на Эльбрус.
5
4 отзыва
На джипе из Кисловодска на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса
На джипе из Кисловодска на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса
На джипе из Кисловодска на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса

Описание экскурсии

Путь к незабываемым панорамам

В окрестностях Кисловодска вы посетите гору Кольцо — причудливое скальное образование, у которого есть романтическая легенда о княжеской дочери и пастухе. Двигаясь дальше по маршруту, вы проедете вдоль впечатляющих отвесных скал Березовского ущелья, Пастбищному хребту мимо каньонов скалистого Алатау, а затем через пышные субальпийские луга, которые в период цветения поражают разнообразием и буйством красок.

Великолепный Бермамыт

Главный герой путешествия расположился на высоте 2,5 тыс. метров над уровнем моря. Открытое всем ветрам, плато является великолепным обзорным пунктом, с которого Эльбрус предстает во всем великолепии. Здесь вы в полной мере насладитесь неописуемыми пейзажами, ощутите особую горную атмосферу.

Медовые водопады и национальный обед

В завершение путешествия вы побываете на живописных Медовых водопадах. А неподалеку вас будет ждать прекрасное кафе, где вы сможете попробовать балкарские хычины с ароматным горным чаем, а также другие блюда кавказской кухни.

Организационные детали

  • Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации
  • Поездка начинается в Кисловодске или по желанию в любом другом городе КМВ. Готов также встретить вас в аэропорту или на ж/д вокзале.
  • Транспорт включен в стоимость — в вашем распоряжении будет комфортабельный Toyota Land Cruiser
  • В стоимость не включен обед

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По согласованию в любом городе КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим
Вадим — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2129 туристов
Меня зовут Вадим и большую часть своей жизни я прожил в родном Пятигорске, по образованию геофизик. Постоянные путешествия и изучение дикой природы долгие годы было моей профессией. Накопленным опытом и
читать дальшеуменьшить

знаниями готов с радостью поделиться с путешественниками! Я занимаюсь организацией индивидуальных экскурсий для мини-групп из 4-6 человек по всему Северному Кавказу. В путешествиях со мной вы покорите бездорожье, карабкаясь по крутым горным дорогам и форсируя горные реки; надышитесь чистейшим горным воздухом; ощутите вкус кристальной родниковой воды и запечатлеете незабываемые панорамы горных массивов, альпийских лугов и величественных водопадов. У вас будет возможность побывать там, куда не может добраться обычный автомобиль или туристический автобус. Кроме этого, вы сможете насладиться купанием в многочисленных термальных источниках, которыми изобилует регион. Если вы устали от городской суеты, соскучились по природе и вас влечет романтический дух странствий — Северный Кавказ ждет вас!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Е
Как путешественник с опытом треков в Гималаях и на Тянь-Шане, могу сказать, что узнавать Эльбрус однозначно продолжу с Вадимом. Опытный, тактичный, с багажом опыта и уникальных знаний территорий, с уважением,
читать дальшеуменьшить

знанием и любовью к региону и к горам. Советую бронировать заранее и обязательно созваниваться, чтобы обсудить маршрут, его особенности, подготовку, экипировку и все важные для путешествий детали. Кроме массы эмоций и крутых фотографий, еще и невероятный травяной чай вас ждет в качестве бонуса) Мы уже планируем новую поездку) Сердечная благодарность нашему проводнику за знакомство с Эльбрусом! Кстати, дорога нам была открыта, небо ясное и гора показалась во всем своем великолепии!

Вам был полезен этот отзыв?
А
Выезжайте чем раньше - тем лучше, мы выехали в 07:00 из Кисловодска и к 08:30 Эльбрус уже затянуло облаками, придется вернуться еще раз)
Т. к. прогноз погоды был не очень и
читать дальшеуменьшить

мы уже были на перевале Гум-баши, то решили поменять экскурсию и поехали не на Бермамыт, а в Джилы-су. Не пожалели ни разу (бермамыт тоже к 9 затянуло облаками). А тут водопады просто великолепные. Вадим всё показал, рассказал, напоил отличным горным чаем. Ездили на дастере, т. к. дорога в основном отличная, было вполне комфортно. Останавливались очень много раз для фотографий, впечатлений море.

Вам был полезен этот отзыв?
Вера
Экскурсией остались довольны: комфортабельное авто и приятный гид. Очень интересно было послушать о местах и истории путешественников! Спасибо огромное Вадиму за экскурсию. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Ездили с Вадимом на майские, прекрасные впечатления. Не первый раз заказываем экскурсии у Вадима, очень довольны и машиной и вождением и рассказами. Будем еще!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Кисловодска

Похожие экскурсии на «На джипе из Кисловодска на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса»

Плато Бермамыт днём или на закате из Кисловодска
Джиппинг
На машине
8 часов
487 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Плато Бермамыт днём или на закате из Кисловодска
Без спешки полюбоваться фантастической природой, сделать фото и посетить смотровые точки по пути
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:30
Завтра в 07:00
9 авг в 07:00
3700 ₽ за человека
Джилы-Су и Бермамыт - из Кисловодска
На машине
13 часов
55 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Джилы-Су и Бермамыт - из Кисловодска
Приглашаем на незабываемое путешествие в горы Кавказа! Вас ждут захватывающие виды, дикая природа и полная перезагрузка вдали от суеты
Начало: В месте вашего проживания в Кисловодске
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
9 авг в 07:00
6500 ₽ за человека
Нестандартное джип-путешествие на Бермамыт и Джилы-Су из Кисловодска
Джиппинг
На машине
13 часов
22 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Нестандартное джип-путешествие на Бермамыт и Джилы-Су из Кисловодска
Горы, скалы, ущелья, водопады и шикарные панорамы Эльбруса за один день
Начало: В Кисловодске
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 авг в 07:00
7200 ₽ за человека
На джипе к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов - из Кисловодска
Джиппинг
На машине
Канатная дорога
На микроавтобусе
11 часов
62 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
На джипе к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов - из Кисловодска
Исследовать красоты Приэльбрусья в мини-группе и подняться по канатной дороге на сам Эльбрус
Начало: С вашего адреса из Кисловодска
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
9 авг в 06:30
4300 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кисловодске
от 25 000 ₽ за экскурсию