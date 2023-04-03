Не описать словами один восторг, но нужно быть готовым к дороге по внедорожью 2 часа, некоторые машины застревали, мы были 3 января, выбирайте не облачный день и тогда Вы увидите Эльбрус как на ладони. Появилась мечта переночевать в этом месте, от кафе сдают вагончики с панорамой.

Кафе работает только в летнее время, с собой термос бутерброды и теплые вещи, может быть ветрено.