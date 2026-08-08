Вместе со мной вы побываете в Приэльбрусье. Наша цель — добраться до Плато Бермамыт. Живописный серпантин, дикие пастбища, альпийские луга и горный воздух. А с вершины открываются панорамные виды.
Бештау, Машук, Верблюд и сам Эльбрус будут у вас перед глазами! Ими можно наслаждаться вечно! А я расскажу вам об этих местах, их историю и легенды.
Бештау, Машук, Верблюд и сам Эльбрус будут у вас перед глазами! Ими можно наслаждаться вечно! А я расскажу вам об этих местах, их историю и легенды.
Описание экскурсииЗахватывающие дух виды Плато Бермамыт является высшей точкой скалистого хребта в районе Северного Приэльбрусья. Гора Малый Бермамыт высотой 2642 метра над уровнем моря очень живописна. Горное плато возвышается над изрезанными долинами, которые простираются до Кавказского хребта. Поэтому Бермамыт — одно из тех мест, где Эльбрус виден лучше всего, обзор не закрыт абсолютно ничем. Таинственность и недоступность этих мест, во многом подкрепляет тот факт, что до плато не так просто добраться, я помогу вам сделать это с комфортом. Важная информация • Не забудьте взять паспорт и свидетельство о рождении для детей;
- Мы будем много ходить, наденьте удобную обувь и одежду;
- В горах погода не предсказуемая, возьмите тёплые вещи;
• На маршруте практически отсутствуют банкоматы. Важная информация:
- На экскурсию допускаются дети от 3 лет при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки. Для детей младше 3 лет необходимо выбрать индивидуальный тур.
- Не забудьте взять паспорт и свидетельство о рождении для детей.
- Мы будем много ходить, наденьте удобную обувь и одежду.
- В горах погода не предсказуемая, возьмите тёплые вещи.
- На маршруте практически отсутствуют банкоматы.
7:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Эльбрус
- Кавказский хребет
- Малый Бермамыт
- Большой Бермамыт
- Альпийские луга
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида-водителя
Что не входит в цену
- Личные расходы (питание, напитки, сувениры)
- Дополнительно можно посетить Медовые водопады, гору Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище (по желанию группы) - 1500 рублей
- Вход на смотровую - 100 р.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберём от места проживания в Кисловодске
Завершение: Место проживания в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: 7:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- На экскурсию допускаются дети от 3 лет при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки. Для детей младше 3 лет необходимо выбрать индивидуальный тур
- Не забудьте взять паспорт и свидетельство о рождении для детей
- Мы будем много ходить, наденьте удобную обувь и одежду
- В горах погода не предсказуемая, возьмите тёплые вещи
- На маршруте практически отсутствуют банкоматы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 395 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Экскурсия на плато Бермамыт очень понравилась, все было прекрасно! Особенная благодарность нашему гиду Семену
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Н
Приэльбрусе сказочное место, рекомендуем к посещению. Погода очень переменчивая, но мы все увидели и насладились прекрасными видами плато Бермамыта, впечатлений море, спасибо за возможность увидеть красивые места.
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О
С самолёта сразу в горы с невероятными панорамными видами. 2592 метра над уровнем моря. Много живописных ущелий и ксньоновДаже лиса к нам приходила😁очень обаятельный гид Марат, спасибо за первое знакомство с Бермамытом
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А
Водитель Алан встретил нас около нашего дома. Машина в отличном состоянии. Поездка была увлекательной и завораживающей. Алан рассказал много о истории края и местах где мы проезжали. Очень рекомендую экскурсию и водителя гида Алана.
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Е
На плато Бермамыт замечательные виды,правда дорога туда очень плохая. Хорошо,что у нас был замечательный водитель. Впечатления незабываемые. Советую посетить!
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Ю
На плато Бермамыт замечательные виды,правда дорога туда очень плохая. Хорошо,что у нас был замечательный водитель. Впечатления незабываемые. Советую посетить!
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