Джип-тур на плато Бермамыт в мини-группе день / закат

4.9
192 отзыва
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Ответы на вопросы
Вместе со мной вы побываете в Приэльбрусье. Наша цель — добраться до Плато Бермамыт. Живописный серпантин, дикие пастбища, альпийские луга и горный воздух. А с вершины открываются панорамные виды.

Бештау, Машук, Верблюд и сам Эльбрус будут у вас перед глазами! Ими можно наслаждаться вечно! А я расскажу вам об этих местах, их истории и легенды.
Джип-тур на плато Бермамыт в мини-группе день / закат
Джип-тур на плато Бермамыт в мини-группе день / закат
Джип-тур на плато Бермамыт в мини-группе день / закат
Джип-тур на плато Бермамыт в мини-группе день / закат
Джип-тур на плато Бермамыт в мини-группе день / закат
Джип-тур на плато Бермамыт в мини-группе день / закат
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Эльбрус
  • Кавказский хребет
  • Малый Бермамыт
  • Большой Бермамыт
  • Альпийские луга
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Захватывающие дух виды

Плато Бермамыт является высшей точкой скалистого хребта в районе Северного Приэльбрусья. Гора Малый Бермамыт высотой 2642 метра над уровнем моря очень живописна.
Горное плато возвышается над изрезанными долинами, которые простираются до Кавказского хребта. Поэтому Бермамыт — одно из тех мест, где Эльбрус виден лучше всего, обзор не закрыт абсолютно ничем. Таинственность и недоступность этих мест, во многом подкрепляет тот факт, что до плато не так просто добраться, я помогу вам сделать это с комфортом.

Важная информация:

  • Не забудьте взять паспорт и свидетельство о рождении для детей;
  • Мы будем много ходить, наденьте удобную обувь и одежду;
  • В горах погода не предсказуемая, возьмите тёплые вещи;
  • На маршруте практически отсутствуют банкоматы.

7:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида-водителя
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры)
Когда и сколько длится?
Когда: 7:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Мы будем много ходить, наденьте удобную обувь и одежду
  • В горах погода не предсказуемая, возьмите тёплые вещи
  • На маршруте практически отсутствуют банкоматы.
  • Перед поездкой обязательно посмотрите прогноз погоды, мы не несем ответственность если погодные условия будут плохие но постараемся максимально сделать поездку комфортной!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 192 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
175
4
13
3
4
2
1
Н
3 апр 2023
На плато Бермамыт в связи с плохой дорогой мы не попали,была замена: гора Баран, дорога восмерка,долина Нарзанов, плато Шаджатмаз на закате. Хочу выразить благодарность нашему водителю-гиду Алексеею,за интересные рассказы,дображелательную атмосферу и аккуратное вождение. Большое спасибо за экскурсию,благодарю за впечатление.
К
6 мар 2023
H
2 фев 2023
Д
1 фев 2023
Путешествовали с гидом Маратом. Все супер!!! Очень интересно рассказывал, быстро довез, напоил очень вкусным чаем. Спасибо!
T
29 янв 2023
О
22 янв 2023
Потрясающе красиво!!! Отдельное спасибо Аслану за замечательный рассказ👍👍👍
Я
6 янв 2023
Н
5 янв 2023
Отличная экскурсия, отдельное спасибо нашему гиду, он профессионал своего дела.
М
5 янв 2023
Не описать словами один восторг, но нужно быть готовым к дороге по внедорожью 2 часа, некоторые машины застревали, мы были 3 января, выбирайте не облачный день и тогда Вы увидите Эльбрус как на ладони. Появилась мечта переночевать в этом месте, от кафе сдают вагончики с панорамой.
Кафе работает только в летнее время, с собой термос бутерброды и теплые вещи, может быть ветрено.
Г
4 янв 2023
Замечательный формат путешествия. Это мой первый опыт. Хотелось бы больше информации о месте, дороге, истории. Конечно, всё можно почитать в интернете. Но хотелось услышать от года. Водитель вежлив, предупредителен. Впечатлений громадьё. Но самой экскурсии, как таковой, не было 🤷‍♀️. Надеюсь, что у водителя будет громкая связь и больше знаний, либо желания делиться этими знаниями
А
4 янв 2023
Это была экскурсия моей мечты. Мечту осуществил гид Магомед. Рассказал о традициях, обычаях народов республики Карачаево-Черкессия. С ним было не скучно, показал самые топовые локации. На обратном пути заехали в кафе с очень вкусными хичинами. Стоимость экскурсии сравнительно не дорогая, а качество услуг на высшем уровне
Л
1 янв 2023
Потрясающая экскурсия, виды не описать словами! спасибо огромное гиду за интересные рассказы, лучшие ракурсы! Биаслан нас удивил, напоил вкуснейшим чаем с печеньем, так приятно! Спасибо огромное!
А
23 дек 2022
Замечательная экскурсия! Фантастические виды на Эльбрус и кавказский хребет!
Л
9 дек 2022
М
28 ноя 2022
Гидом был Сергей. Он классный. Приеду в Кисловодск ещё раз, обязательно с ним поеду ещё куда-то 🤍
было классно! Дорога туда ещё то испытание, но мы были на позитиве))
Ещё 177 отзывов

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