Вместе со мной вы побываете в Приэльбрусье. Наша цель — добраться до Плато Бермамыт. Живописный серпантин, дикие пастбища, альпийские луга и горный воздух. А с вершины открываются панорамные виды.
Бештау, Машук, Верблюд и сам Эльбрус будут у вас перед глазами! Ими можно наслаждаться вечно! А я расскажу вам об этих местах, их истории и легенды.
Бештау, Машук, Верблюд и сам Эльбрус будут у вас перед глазами! Ими можно наслаждаться вечно! А я расскажу вам об этих местах, их истории и легенды.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Эльбрус
- Кавказский хребет
- Малый Бермамыт
- Большой Бермамыт
- Альпийские луга
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Захватывающие дух виды
Плато Бермамыт является высшей точкой скалистого хребта в районе Северного Приэльбрусья. Гора Малый Бермамыт высотой 2642 метра над уровнем моря очень живописна.
Горное плато возвышается над изрезанными долинами, которые простираются до Кавказского хребта. Поэтому Бермамыт — одно из тех мест, где Эльбрус виден лучше всего, обзор не закрыт абсолютно ничем. Таинственность и недоступность этих мест, во многом подкрепляет тот факт, что до плато не так просто добраться, я помогу вам сделать это с комфортом.
Важная информация:
- Не забудьте взять паспорт и свидетельство о рождении для детей;
- Мы будем много ходить, наденьте удобную обувь и одежду;
- В горах погода не предсказуемая, возьмите тёплые вещи;
- На маршруте практически отсутствуют банкоматы.
7:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида-водителя
- Что не входит
- Личные расходы (питание, напитки, сувениры)
- Когда и сколько длится?
- Когда: 7:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Важная информация
- Мы будем много ходить, наденьте удобную обувь и одежду
- В горах погода не предсказуемая, возьмите тёплые вещи
- На маршруте практически отсутствуют банкоматы.
- Перед поездкой обязательно посмотрите прогноз погоды, мы не несем ответственность если погодные условия будут плохие но постараемся максимально сделать поездку комфортной!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 192 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
3 апр 2023
На плато Бермамыт в связи с плохой дорогой мы не попали,была замена: гора Баран, дорога восмерка,долина Нарзанов, плато Шаджатмаз на закате. Хочу выразить благодарность нашему водителю-гиду Алексеею,за интересные рассказы,дображелательную атмосферу и аккуратное вождение. Большое спасибо за экскурсию,благодарю за впечатление.
К
Ксения
6 мар 2023
H
Hi+79962
2 фев 2023
Д
Дарья
1 фев 2023
Путешествовали с гидом Маратом. Все супер!!! Очень интересно рассказывал, быстро довез, напоил очень вкусным чаем. Спасибо!
T
Turnirov
29 янв 2023
О
Ольга
22 янв 2023
Потрясающе красиво!!! Отдельное спасибо Аслану за замечательный рассказ👍👍👍
Я
Яков
6 янв 2023
Н
Наталья
5 янв 2023
Отличная экскурсия, отдельное спасибо нашему гиду, он профессионал своего дела.
М
Мария
5 янв 2023
Не описать словами один восторг, но нужно быть готовым к дороге по внедорожью 2 часа, некоторые машины застревали, мы были 3 января, выбирайте не облачный день и тогда Вы увидите Эльбрус как на ладони. Появилась мечта переночевать в этом месте, от кафе сдают вагончики с панорамой.
Кафе работает только в летнее время, с собой термос бутерброды и теплые вещи, может быть ветрено.
Кафе работает только в летнее время, с собой термос бутерброды и теплые вещи, может быть ветрено.
Г
Галина
4 янв 2023
Замечательный формат путешествия. Это мой первый опыт. Хотелось бы больше информации о месте, дороге, истории. Конечно, всё можно почитать в интернете. Но хотелось услышать от года. Водитель вежлив, предупредителен. Впечатлений громадьё. Но самой экскурсии, как таковой, не было 🤷♀️. Надеюсь, что у водителя будет громкая связь и больше знаний, либо желания делиться этими знаниями
А
Анна
4 янв 2023
Это была экскурсия моей мечты. Мечту осуществил гид Магомед. Рассказал о традициях, обычаях народов республики Карачаево-Черкессия. С ним было не скучно, показал самые топовые локации. На обратном пути заехали в кафе с очень вкусными хичинами. Стоимость экскурсии сравнительно не дорогая, а качество услуг на высшем уровне
Л
Любовь
1 янв 2023
Потрясающая экскурсия, виды не описать словами! спасибо огромное гиду за интересные рассказы, лучшие ракурсы! Биаслан нас удивил, напоил вкуснейшим чаем с печеньем, так приятно! Спасибо огромное!
А
Алексей
23 дек 2022
Замечательная экскурсия! Фантастические виды на Эльбрус и кавказский хребет!
Л
Леонид
9 дек 2022
М
Мария
28 ноя 2022
Гидом был Сергей. Он классный. Приеду в Кисловодск ещё раз, обязательно с ним поеду ещё куда-то 🤍
было классно! Дорога туда ещё то испытание, но мы были на позитиве))
было классно! Дорога туда ещё то испытание, но мы были на позитиве))
Ещё 177 отзывов
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