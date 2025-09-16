Описание экскурсииЭкскурсионное джип-путешествие по дорогам великих кочевников былых эпох спрятанных в долинах, окружающих город Кисловодск. Во время экскурсии вы увидите лучшие видовые площадки с горными пейзажами в окрестностях курорта. Я покажу вам древние пути по которым ходили караваны торговцев и первые путешественники. Вы полюбуетесь видами на Кавказский хребет, Эльбрус, продегустируете минеральные источники в Долине нарзанов и прогуляетесь в Аликоновском ущелье вдоль Медовых водопадов. Путешествие пройдёт на комфортном современном внедорожнике, во время экскурсии будет только ваша компания.
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кавказский хребет
- Долину Нарзанов
- Медовые водопады
- Стратовулкан Эльбрус
- Гору Кольцо
- Плато Шаджатмаз
Что включено
- Джипинг, транспортное сопровождение
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Экологический сбор при въезде в парк «Долина Нарзанов» не включен в стоимость - 500 руб. С человека есть льготы
- Экологический сбор при въезде в этно-парк «Медовые водопады» в стоимость - 300 руб. с человека есть льготы
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии город Кисловодск
Завершение: Город Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Очень клиентоориентрованный подход в организации экскурсии. Дополнительно попросили завезти на ферму альпак, гид Виталий сразу предложил два варианта ферм, подороже и подешевле, на любой кошелек. Так же Виталий очень много
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О
Спасибо Александру за великолепное путешествие! Красивейшие виды горных пейзажей! Мы поднялись на плато Шаджатмаз, с видом на Эльбрус, пробовали нарзаны, посетили Аликоновское ущелье с водопадами и зоофермой где увидели горных
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М
Чудесная и красивая экскурсия! Маршрут составлен интересно и удобно, мы проехали по живописным горным дорогам, любовались видами на Эльбрус. Гид провёл нас к необычной горе «Кольцо», и ущелье с водопадами,
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М
Чудесная и красивая экскурсия! Маршрут составлен интересно и удобно, мы проехали по живописным горным дорогам, любовались видами на Эльбрус. Гид провёл нас к необычной горе «Кольцо», и ущелье с водопадами,
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М
Чудесная и красивая экскурсия! Маршрут составлен интересно и удобно, мы проехали по живописным горным дорогам, любовались видами на Эльбрус. Гид провёл нас к необычной горе «Кольцо», и ущелье с водопадами,
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D
Чудесная и красивая экскурсия! Маршрут составлен интересно и удобно, мы проехали по живописным горным дорогам, любовались видами на Эльбрус. Гид провёл нас к необычной горе «Кольцо», и ущелье с водопадами,
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