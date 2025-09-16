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Джип-тур в по дорогам кочевников в окрестностях курорта - Кисловодск

Индивидуальная экскурсия на джипе по окрестностям Кисловодска
5
13 отзывов
Джип-тур в по дорогам кочевников в окрестностях курорта - Кисловодск
Джип-тур в по дорогам кочевников в окрестностях курорта - Кисловодск
Джип-тур в по дорогам кочевников в окрестностях курорта - Кисловодск

Описание экскурсии

Экскурсионное джип-путешествие по дорогам великих кочевников былых эпох спрятанных в долинах, окружающих город Кисловодск. Во время экскурсии вы увидите лучшие видовые площадки с горными пейзажами в окрестностях курорта. Я покажу вам древние пути по которым ходили караваны торговцев и первые путешественники. Вы полюбуетесь видами на Кавказский хребет, Эльбрус, продегустируете минеральные источники в Долине нарзанов и прогуляетесь в Аликоновском ущелье вдоль Медовых водопадов. Путешествие пройдёт на комфортном современном внедорожнике, во время экскурсии будет только ваша компания.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кавказский хребет
  • Долину Нарзанов
  • Медовые водопады
  • Стратовулкан Эльбрус
  • Гору Кольцо
  • Плато Шаджатмаз
Что включено
  • Джипинг, транспортное сопровождение
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Экологический сбор при въезде в парк «Долина Нарзанов» не включен в стоимость - 500 руб. С человека есть льготы
  • Экологический сбор при въезде в этно-парк «Медовые водопады» в стоимость - 300 руб. с человека есть льготы
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии город Кисловодск
Завершение: Город Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
А
Очень клиентоориентрованный подход в организации экскурсии. Дополнительно попросили завезти на ферму альпак, гид Виталий сразу предложил два варианта ферм, подороже и подешевле, на любой кошелек. Так же Виталий очень много
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рассказывал о Кисловодске - сразу виден интерес человека. Экскурсия была построена так, чтобы попасть везде до прибытия массовых туристов. Виталий объяснил особенности местного менталитета, а по дороге в долину нарзанов завёз в место, где открывается прекрасный вид на горы и Эльбрус. Сама экскурсия прошла на комфортабельном автомобиле, для ребенка было качественное автокресло по возрасту. Индивидуальная экскурсия значительно дороже, но она того стоит! Если приедем в Кисловодск ещё раз - то на экскурсию только с вами! Виталию спасибо за организацию и интересный не назойливый рассказ!

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О
Спасибо Александру за великолепное путешествие! Красивейшие виды горных пейзажей! Мы поднялись на плато Шаджатмаз, с видом на Эльбрус, пробовали нарзаны, посетили Аликоновское ущелье с водопадами и зоофермой где увидели горных
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туров и альпаков. Покорили одну из вершин Кавказа - гору Кольцо - за это отдельное спасибо, сбылась мечта! Гид был внимателен к нашим просьбам, заинтересовал рассказом про места которые мы посещали. Рекомендуем! Комфортный и лёгкий маршрут, в компании профессионала!

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М
Чудесная и красивая экскурсия! Маршрут составлен интересно и удобно, мы проехали по живописным горным дорогам, любовались видами на Эльбрус. Гид провёл нас к необычной горе «Кольцо», и ущелье с водопадами,
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где мы посетили Карачаевское подворье. Попробовали нарзаны и вкуснейшие хычины. Огромное спасибо гиду Александру, прекрасный рассказчик, водитель и человек! Великолепная организация, комфортный и чистый автомобиль. Мы в восторге от Кавказских красот, экскурсии и гида. Рекомендуем!

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М
Чудесная и красивая экскурсия! Маршрут составлен интересно и удобно, мы проехали по живописным горным дорогам, любовались видами на Эльбрус. Гид провёл нас к необычной горе «Кольцо», и ущелье с водопадами,
читать дальшеуменьшить

где мы посетили Карачаевское подворье. Попробовали нарзаны и вкуснейшие хычины. Огромное спасибо гиду Александру, прекрасный рассказчик, водитель и человек! Великолепная организация, комфортный и чистый автомобиль. Мы в восторге от Кавказских красот, экскурсии и гида. Рекомендуем!

Вам был полезен этот отзыв?
М
Чудесная и красивая экскурсия! Маршрут составлен интересно и удобно, мы проехали по живописным горным дорогам, любовались видами на Эльбрус. Гид провёл нас к необычной горе «Кольцо», и ущелье с водопадами,
читать дальшеуменьшить

где мы посетили Карачаевское подворье. Попробовали нарзаны и вкуснейшие хычины. Огромное спасибо гиду Александру, прекрасный рассказчик, водитель и человек! Великолепная организация, комфортный и чистый автомобиль. Мы в восторге от Кавказских красот, экскурсии и гида. Рекомендуем!

Вам был полезен этот отзыв?
D
Чудесная и красивая экскурсия! Маршрут составлен интересно и удобно, мы проехали по живописным горным дорогам, любовались видами на Эльбрус. Гид провёл нас к необычной горе «Кольцо», и ущелье с водопадами,
читать дальшеуменьшить

где мы посетили Карачаевское подворье. Попробовали нарзаны и вкуснейшие хычины. Огромное спасибо гиду Александру, прекрасный рассказчик, водитель и человек! Великолепная организация, комфортный и чистый автомобиль. Мы в восторге от Кавказских красот, экскурсии и гида. Рекомендуем!

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