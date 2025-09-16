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рассказывал о Кисловодске - сразу виден интерес человека. Экскурсия была построена так, чтобы попасть везде до прибытия массовых туристов. Виталий объяснил особенности местного менталитета, а по дороге в долину нарзанов завёз в место, где открывается прекрасный вид на горы и Эльбрус. Сама экскурсия прошла на комфортабельном автомобиле, для ребенка было качественное автокресло по возрасту. Индивидуальная экскурсия значительно дороже, но она того стоит! Если приедем в Кисловодск ещё раз - то на экскурсию только с вами! Виталию спасибо за организацию и интересный не назойливый рассказ!