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Экскурсия из Кисловодска в Долину Нарзанов

Эдельвейс
Эдельвейс – Гид из Кисловодска
Пребывая на курортах Северного Кавказа, обязательно посетите и Долину Нарзанов Кабардино-Балкарии.

Это место очень популярно у туристов, здесь можно сделать панорамные снимки восхитительных горных пейзажей и бурлящих нарзанных источников.

Отправляясь в однодневную туристическую автобусную поездку к вашим услугам будет удобный транспорт и опытный экскурсовод.
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  • 👥Групповая
  • В горы
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 1 000 ₽ за человека

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Экскурсия из Кисловодска в Долину Нарзанов
Экскурсия из Кисловодска в Долину Нарзанов

Что вы увидите

  • Долина Нарзанов
  • Джилы – Су
  • гора Джинал
Долина Нарзанов, почему так называетсяНа небольшой площади (1 км) функционирует двадцать минеральных источников. Вы можете убедиться в этом уникальном природном явлении, если пройдёте вдоль реки Хасаут. Вы увидите водоёмы, похожие на большие округлые колодцы, и совсем крохотные лужицы. Их легко заметить по пузырящейся воде и оранжевому цвету близлежащих камней. Вода прохладная, температура примерно десять градусов, поэтому её называют «холодный кипяток». Эту воду набирают в стаканы, в бутылки и пьют. Местные жители даже замешивают на ней тесто для выпечки. Если проехать от турбазы «Долина Нарзанов» в местечко Джилы — Су, то там можно искупаться в тёплых источниках. Состав воды Долины НарзановХимический состав всех источниках примерно одинаковый. В воде содержится железо, которое и придаёт яркий окрас каменистой почве. Вы можете сами проделать эксперимент, набрав нарзан в прозрачную бутылку. Через некоторое время на дно осядут бурые хлопья. В воде из Долины Нарзанов содержатся и другие элементы, которые сообщают ей характерный вкус и лечебные свойства. Это гидрокарбонат, сульфат, хлорид, кальций, магний и натрий. А иллюзию бурлящего кипения придаёт растворённый углекислый газ. Расположение и описаниеЭта живописная Долина Нарзанов Кабардино-Балкарии расположена рядом с курортными городами КМВ. От г. Пятигорска и г. Железноводска маршрут составляет 76 км, от г. Ессентуки 54 км, а от г. Кисловодска всего 34 км. Место относится к Зольскому району около реки Хасаут в предгорье Большого Кавказа. На расстоянии 87 км находится столица ⭐️ КБР г. Нальчик. При заказе экскурсии 🧭 не перепутайте это место с аналогичными названиями: заброшенной туристической базы, санаториев КМВ и Нальчика. Есть тоже интересное и похожее по наименованию место, которое называется поляна, а не Долина Нарзанов Приэльбрусья. Оно находится около села Терекли на берегу реки Баксан. ЛегендаСказания о происхождении местных источников связаны с подвигами великанов — нартов. По одной из версий — это слёзы молодого нарта, которого пленило чудище. Селяне пили слёзы, принимая их за обычную воду. А затем неожиданно сами превратились в богатырей, освободили нарта и вместе победили чудовище. По вашей просьбе экскурсовод расскажет вам страшную легенду о Долине Нарзанов, замке и привидениях. Туристический маршрут и достопримечательностиЗа один день вы успеете совместить путешествие в Долину Нарзанов с экскурсиями и по другим интересным достопримечательностям. В летнее время здесь приятно гулять 👣, дышать хвойными фитонцидами и собирать букеты из лекарственных трав и ягод. Экскурсовод покажет удобные обзорные площадки и подходящие полянки для пикника. Вы увидите заброшенный замок 🏰 неизвестного владельца и горные водопады.
В зимнее время после посещения источников можно заехать на одну из лыжных баз на склонах Приэльбрусья, где за дополнительную плату вам предоставят снаряжение. Для пешеходной прогулки подходят и субальпийские луга на склонах горы ⛰️ Джинал по пути от Долины Нарзанов в Кисловодск. Многие туристы любят зимнее катание на санках с горы Баран.
Экскурсовод укажет вам кафе, где подают шашлык, форель, хычины с сыром, травяной чай и глинтвейн из домашнего вина. Польза Нарзанов, бьющих из земли в этой местностиМестные жители считают, что у всех источников Приэльбрусья особенные лечебные свойства. Различают нарзан для лечения желудочно-кишечного тракта, моче — половой, нервной и опорно-двигательной систем. С чем связано это утверждение? Наверное, проверено на опыте. Популярен источник для улучшения зрения. Говорят, что достаточно просто умыться. У вас будет возможность проверить эту легенду во время экскурсии. Подумайте, ведь нарзан пробивается на поверхность из многокилометровой глубины через пласты горных пород, очищаясь и обогащаясь минералами. Поэтому она действительно приобретает уникальные свойства. Самый знаменитый ─ это один из источников в Джилы-Су, содержащий элементы серебра. Проводят здесь и омолаживающие процедуры. Нужно нанести на лицо и тело косметическую глину, разведённую местным нарзаном. А купаются в самодельных ваннах, обложенных камнями и наполненных целебной тёплой минералкой. Около некоторых источников установлены таблички с графиком посещения.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание.
Что не входит
  • Экологический сбор (60 руб - взрослым, 30 руб - детям)
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Экскурсия из Кисловодска в Долину Нарзанов
Экскурсия из Кисловодска в Долину Нарзанов
Экскурсия из Кисловодска в Долину Нарзанов
Экскурсия из Кисловодска в Долину Нарзанов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Эдельвейс
Эдельвейс
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