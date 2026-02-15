Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Предлагаю вам неутомительное и очень красивое путешествие из Кисловодска в «Долину нарзанов», знаменитую минеральными источниками. Мы увидим живописный водопад и заброшенный замок, поговорим о целебных свойствах родников и распробуем их вкусы. А по пути вы насладитесь панорамами Кавказа, услышите о природе края и ее изучении, горных жителях и их быте.

Описание экскурсии

Дорога к источникам

Мы начнем путешествие от нарзанной галереи — и дальше строго на юг, к Эльбрусу. Проедем несколько карачаевских аулов: я расскажу об истории горского народа, его обычаях и укладе. А еще вы узнаете, чьи зубы-скалы лежат вдоль дороги, что за огромные столбы выстроились здесь в ряд и чьи курганы возвышаются вдали…

Также на маршруте вам встретятся телескоп МГУ и почти что «Пепела́ц». Во время остановок у смотровых площадок вы полюбуетесь панорамой Бокового Хребта во главе с Эльбрусом, а я расскажу о покорении этого седого великана. Объясню, зачем Тамерлан и Гитлер стремились на гору, и раскрою подробности первой военно-научной экспедиции на вершину стратовулкана.

Долина здоровья

Спускаясь в ущелье, вы заглянете к небольшому, но живописному водопаду: умоетесь, сделаете кадры этого места и услышите легенду о любви — о несчастной, конечно же. А уже в самой «Долине нарзанов» вас впечатлит не только дикая природа и многочисленные ручьи, но и необычный замок: заброшенный, но очень атмосферный, окруженный легендами и приведениями.

По дорожкам мы спустимся к благоустроенным источникам: удивительно, что при тесном соседстве родники отличаются по составу и вкусу. Вы услышите о пользе нарзана, узнаете, какими дорогами он идет на Кавминводы, и попробуете целебной воды. А после мы заглянем в уютное кафе, расположенное здесь же, и продегустируем национальную кухню.

Организационные детали