Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

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К истокам нарзана

Полюбоваться видами Приэльбрусья и ущелий, услышать легенды замка и испить богатырской воды
Предлагаю вам неутомительное и очень красивое путешествие из Кисловодска в «Долину нарзанов», знаменитую минеральными источниками.

Мы увидим живописный водопад и заброшенный замок, поговорим о целебных свойствах родников и распробуем их вкусы.

А по пути вы насладитесь панорамами Кавказа, услышите о природе края и ее изучении, горных жителях и их быте.
5
37 отзывов
К истокам нарзана
К истокам нарзана
К истокам нарзана

Описание экскурсии

Дорога к источникам

Мы начнем путешествие от нарзанной галереи — и дальше строго на юг, к Эльбрусу. Проедем несколько карачаевских аулов: я расскажу об истории горского народа, его обычаях и укладе. А еще вы узнаете, чьи зубы-скалы лежат вдоль дороги, что за огромные столбы выстроились здесь в ряд и чьи курганы возвышаются вдали…
Также на маршруте вам встретятся телескоп МГУ и почти что «Пепела́ц». Во время остановок у смотровых площадок вы полюбуетесь панорамой Бокового Хребта во главе с Эльбрусом, а я расскажу о покорении этого седого великана. Объясню, зачем Тамерлан и Гитлер стремились на гору, и раскрою подробности первой военно-научной экспедиции на вершину стратовулкана.

Долина здоровья

Спускаясь в ущелье, вы заглянете к небольшому, но живописному водопаду: умоетесь, сделаете кадры этого места и услышите легенду о любви — о несчастной, конечно же. А уже в самой «Долине нарзанов» вас впечатлит не только дикая природа и многочисленные ручьи, но и необычный замок: заброшенный, но очень атмосферный, окруженный легендами и приведениями.
По дорожкам мы спустимся к благоустроенным источникам: удивительно, что при тесном соседстве родники отличаются по составу и вкусу. Вы услышите о пользе нарзана, узнаете, какими дорогами он идет на Кавминводы, и попробуете целебной воды. А после мы заглянем в уютное кафе, расположенное здесь же, и продегустируем национальную кухню.

Организационные детали

  • Трансфер входит в стоимость экскурсии
  • Отдельно оплачиваются обед в кафе и вход на территорию парка: взрослый — 500 ₽, детский — 300 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3419 туристов
Я родилась и живу в Кисловодске. Работою экскурсоводом уже 10 лет. Путешествия, даже небольшие, — мой любимый вид отдыха. И гостям нашего города хочу показать самые красивые и необычные места, рассказать много интересного из истории моего края.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
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Дата посещения: 15 фев 2026
Экскурсия очень понравилась, рекомендуем 👍
Вам был полезен этот отзыв?
Ульяна
мы в восторге, спасибо Юлии. Наш недельный отпуск сложился в том числе и благодаря нашему гиду. мы провели вместе три дня. деликатно, ненавязчиво, со знанием дела Юля расскажет и подскажет.
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и
Отличный экскурсовод. Очень интересно все рассказыаала. По пути к основной цели останавливались в красивых местах. Было очень комфортно перемещаться.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Юля-отличный гид. По организациии-все четко. По экскурсии: юля-прекрасный рассказчик. По дороге все время сопровождала путевой информацией в легкой, увлекательной форме. Экскурсия прошла очень легко, душевно, получили позитивные эмоции. Спасибо
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А
Хочется выразить благодарность Юлии за это удивительно проведенное время!!! С момента нашей поездки,на ее комфортном авто,хочется отметить,что каждая минута экскурсии была прокомментирована историческими фактами,геодезическими подробностями местности и,в принципе,на каждый вопрос мы получили исчерпывающий ответ. Юлия украсила наше прибывание в Кисловодске этой коллуарной,и такой замечательной экскурсией. Хочется отметить ее человеческие качества,очень приятная девушка,уверенный водитель и потрясающий гид. Рекомендую,лучшего проводника не найти!
Хочется выразить благодарность Юлии за это удивительно проведенное время!!! С момента нашей поездки,на ее комфортном авто,хочется
Хочется выразить благодарность Юлии за это удивительно проведенное время!!! С момента нашей поездки,на ее комфортном авто,хочется
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А
Ездили на экскурсию с детьми 10 лет и почти 3 года. Очень понравилось! Потрясающе красивые виды гор, смотровая площадка, воздух, очень поражает! Дорога из Кисловодска нетрудная, есть пара остановок по
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пути, дети перенесли легко. Сама долина нарзанов совмещена с благоустроенным экопарком, где можно прогуляться вдоль горной речки, полюбоваться на скалы, передохнуть на скамейке. Юлия подвезланас максимально близко к тропе, поэтому не пришлось долго идти с детьми. Мы с удовольствием прошлись по лесу, отдохнули, спасибо, что повезло с погодой!! После можно перекусить в кафе, все хорошо устроено, чисто и вкусно.
Попробовали воду из всех источников. Наверное, это меньше всего впечатлило. Ехать на эту экскурсию стоит тем, кому интересна природа, виды, горы, но для кого дальние поездки тяжело перенести.
Очень понравилась Юлия, с ней легко и комфортно, интересно рассказывает, без лишней информации. Очень приятная и интеллигентная. Отличная машина с детским креслом. Мы с Юлией были на двух экскурсиях, поехали бы ещё, если бы было куда)

Ездили на экскурсию с детьми 10 лет и почти 3 года. Очень понравилось! Потрясающе красивые виды
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