Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Полюбоваться видами Приэльбрусья и ущелий, услышать легенды замка и испить богатырской воды

5
6 отзывов
Предлагаю вам неутомительное и очень красивое путешествие из Кисловодска в «Долину нарзанов», знаменитую минеральными источниками.

Мы увидим живописный водопад и заброшенный замок, поговорим о целебных свойствах родников и распробуем их вкусы.

А по пути вы насладитесь панорамами Кавказа, услышите о природе края и ее изучении, горных жителях и их быте.
К истокам нарзана
К истокам нарзана
К истокам нарзана
К истокам нарзана
К истокам нарзана
К истокам нарзана
К истокам нарзана
К истокам нарзана
К истокам нарзана
К истокам нарзана

Что вас ожидает

Дорога к источникам

Мы начнем путешествие от нарзанной галереи — и дальше строго на юг, к Эльбрусу. Проедем несколько карачаевских аулов: я расскажу об истории горского народа, его обычаях и укладе. А еще вы узнаете, чьи зубы-скалы лежат вдоль дороги, что за огромные столбы выстроились здесь в ряд и чьи курганы возвышаются вдали…
Также на маршруте вам встретятся телескоп МГУ и почти что «Пепела́ц». Во время остановок у смотровых площадок вы полюбуетесь панорамой Бокового Хребта во главе с Эльбрусом, а я расскажу о покорении этого седого великана. Объясню, зачем Тамерлан и Гитлер стремились на гору, и раскрою подробности первой военно-научной экспедиции на вершину стратовулкана.

Долина здоровья

Спускаясь в ущелье, вы заглянете к небольшому, но живописному водопаду: умоетесь, сделаете кадры этого места и услышите легенду о любви — о несчастной, конечно же. А уже в самой «Долине нарзанов» вас впечатлит не только дикая природа и многочисленные ручьи, но и необычный замок: заброшенный, но очень атмосферный, окруженный легендами и приведениями.
По дорожкам мы спустимся к благоустроенным источникам: удивительно, что при тесном соседстве родники отличаются по составу и вкусу. Вы услышите о пользе нарзана, узнаете, какими дорогами он идет на Кавминводы, и попробуете целебной воды. А после мы заглянем в уютное кафе, расположенное здесь же, и продегустируем национальную кухню.

Организационные детали

  • Трансфер входит в стоимость экскурсии
  • Отдельно оплачиваются вход на территорию парка (50 руб. с человека) и обед в кафе
🚩 Начало и место завершения: у вашего отеля
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юлия
Юлия
Я родилась и живу в Кисловодске. Работою экскурсоводом уже 10 лет. Путешествия, даже небольшие, — мой любимый вид отдыха. И гостям нашего города хочу показать самые красивые и необычные места, рассказать много интересного из истории моего края.
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6 реальных отзывов от туристов

Ю
17 июля 2021
Были на экскурсии с Юлией на Медовых водопадах. Все очень понравилось. Юлия нас забрала из отеля, машина с кондиционером, чистая. Очень много интересного и познавательного узнали по дороге, мы с удовольствием слушали и получали ответы на наши вопросы. Посмотрели гору-кольцо, Юлия помогла найти несколько ракушек-окоменелостей, пофотографировались на водопадах, дети покормили козликов, съели вкуснейшие хычины, полюбовались на красивые луга и горы, попили чай в чайном домике. Домой из поездки привезли чак-чак, чай из горных трав и урбеч. Остались очень довольны, неутомительно и познавательно, рекомендую.
T
9 июля 2021
Юлия - замечательный рассказчик! Много исторических фактов, буквально про каждую гору знает историю. Брали индивидуальную экскурсию, Юлия отлично подобрала маршрут, в том числе и панорамы для фото. И просто приятная девушка. Однозначно рекомендуем!
Е
23 июня 2021
23 июня гид Юлия показала нам красивейшие места по пути в Долину Нарзана из Кисловодска. Это было увлекательное путешествие с потрясающими видами на ущелья и Эльбрус, сопровождаемое интересным рассказом Юлии об истории мест. Такой вид экскурсии-прогулки с проводником-экспертом самый оптимальный вариант.
Ж
18 июня 2021
👍
Е
7 июня 2021
Это была первая из пяти забронированных нами экскурсий в Кисловодске. Юлия все нас привела в восторг. В разной степени мы довольны всеми, но она так высоко подняла оценочную планку, что по объему разноплановой и очень интересной информации, которую она грамотно излагала, до нее никто не дотянулся. Она хороший водитель, это очень важно, но она замечатльный рассказчик, который делал нашу поездкй яркой и запоминающейся. Юлия хорошо знает маршрут, останавливалась в наиболее интересных местах, чтобы сделать фото, сама фотографировала нас, выбирая удачный ракурси. Нам (ездили втроем) всем очень понравилась экскурсия.
С
4 мая 2021
Замечательная экскурсия и замечательный гид Юля! Очень было интересно! Узнали много об особенностях края и традициях местных жителей! Большое спасибо!

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Юлия проводит ещё 2 экскурсии

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