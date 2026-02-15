Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Мы увидим живописный водопад и заброшенный замок, поговорим о целебных свойствах родников и распробуем их вкусы.
А по пути вы насладитесь панорамами Кавказа, услышите о природе края и ее изучении, горных жителях и их быте.
Описание экскурсии
Дорога к источникам
Мы начнем путешествие от нарзанной галереи — и дальше строго на юг, к Эльбрусу. Проедем несколько карачаевских аулов: я расскажу об истории горского народа, его обычаях и укладе. А еще вы узнаете, чьи зубы-скалы лежат вдоль дороги, что за огромные столбы выстроились здесь в ряд и чьи курганы возвышаются вдали…
Также на маршруте вам встретятся телескоп МГУ и почти что «Пепела́ц». Во время остановок у смотровых площадок вы полюбуетесь панорамой Бокового Хребта во главе с Эльбрусом, а я расскажу о покорении этого седого великана. Объясню, зачем Тамерлан и Гитлер стремились на гору, и раскрою подробности первой военно-научной экспедиции на вершину стратовулкана.
Долина здоровья
Спускаясь в ущелье, вы заглянете к небольшому, но живописному водопаду: умоетесь, сделаете кадры этого места и услышите легенду о любви — о несчастной, конечно же. А уже в самой «Долине нарзанов» вас впечатлит не только дикая природа и многочисленные ручьи, но и необычный замок: заброшенный, но очень атмосферный, окруженный легендами и приведениями.
По дорожкам мы спустимся к благоустроенным источникам: удивительно, что при тесном соседстве родники отличаются по составу и вкусу. Вы услышите о пользе нарзана, узнаете, какими дорогами он идет на Кавминводы, и попробуете целебной воды. А после мы заглянем в уютное кафе, расположенное здесь же, и продегустируем национальную кухню.
Организационные детали
- Трансфер входит в стоимость экскурсии
- Отдельно оплачиваются обед в кафе и вход на территорию парка: взрослый — 500 ₽, детский — 300 ₽