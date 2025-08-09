Исследовать заброшенный замок, оценить полезные свойств местных родников и насладиться их уникальными вкусами — всё это вы успеете сделать в поезке из Кисловодска в знаменитую Долину нарзанов. По пути скучать не придётся: будем любоваться горными панорамами, говорить о природе края, местных жителях и их быте.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Дорога к источникам

С первых минут путешествия начнём погружение в историю, культуру и природный колорит. Мы проедем через три региона России: начнём наш путь со Ставропольского края, затем окажемся на территории Карачаево-Черкесской Республики и завершим программу в Кабардино-Балкарской Республике, где в Хасаутском ущелье располагается экопарк «Долина нарзанов». Гид будет обращать ваше внимание на самые эффектные видовые места и рассказывать о флоре и фауне. А ещё вы узнаете, какие вершины возвышаются вокруг, что за дорога ведёт дальше и откуда здесь замок…

Там, где захватывает дух

Во время остановок у смотровых площадок вы полюбуетесь панорамой Бокового хребта во главе с Эльбрусом, а гид расскажет о покорении этого седого великана. Объяснит, зачем многие стремятся к его вершине и раскроет подробности отдельных экспедиций.

Долина здоровья

В самой Долине нарзанов по удобным дорожкам мы спустимся к благоустроенным источникам — их будет более двадцати. Каждый источник по-своему красив и уникален. Вы услышите о пользе нарзана, узнаете, как он попадает на Кавминводы, и попробуете целебной воды. А после при желании заглянете в уютное кафе за местными блюдами. Также на территории есть ванны под открытым небом, в которых можно бесплатно искупаться.

Экотропа Долины нарзанов

Живописный маршрут идёт по ущелью вдоль реки Хасаут и составляет 2,5 километра. Вы прогуляетесь по тропе и шести мостам через реку, и, конечно, насладитесь видами парка, пением птиц и журчанием воды.

Организационные детали