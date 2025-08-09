Мои заказы

Из Кисловодска - к истокам нарзана

Отправиться в поездку по лучшим местам Приэльбрусья к целебным горным родникам
Исследовать заброшенный замок, оценить полезные свойств местных родников и насладиться их уникальными вкусами — всё это вы успеете сделать в поезке из Кисловодска в знаменитую Долину нарзанов.

По пути скучать не придётся: будем любоваться горными панорамами, говорить о природе края, местных жителях и их быте.
Описание экскурсии

Дорога к источникам

С первых минут путешествия начнём погружение в историю, культуру и природный колорит. Мы проедем через три региона России: начнём наш путь со Ставропольского края, затем окажемся на территории Карачаево-Черкесской Республики и завершим программу в Кабардино-Балкарской Республике, где в Хасаутском ущелье располагается экопарк «Долина нарзанов». Гид будет обращать ваше внимание на самые эффектные видовые места и рассказывать о флоре и фауне. А ещё вы узнаете, какие вершины возвышаются вокруг, что за дорога ведёт дальше и откуда здесь замок…

Там, где захватывает дух

Во время остановок у смотровых площадок вы полюбуетесь панорамой Бокового хребта во главе с Эльбрусом, а гид расскажет о покорении этого седого великана. Объяснит, зачем многие стремятся к его вершине и раскроет подробности отдельных экспедиций.

Долина здоровья

В самой Долине нарзанов по удобным дорожкам мы спустимся к благоустроенным источникам — их будет более двадцати. Каждый источник по-своему красив и уникален. Вы услышите о пользе нарзана, узнаете, как он попадает на Кавминводы, и попробуете целебной воды. А после при желании заглянете в уютное кафе за местными блюдами. Также на территории есть ванны под открытым небом, в которых можно бесплатно искупаться.

Экотропа Долины нарзанов

Живописный маршрут идёт по ущелью вдоль реки Хасаут и составляет 2,5 километра. Вы прогуляетесь по тропе и шести мостам через реку, и, конечно, насладитесь видами парка, пением птиц и журчанием воды.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на LADA Vesta или Toyota Alphard в обе стороны, трассовая экскурсия, вход на источники
  • Поездка проходит в высокогорной местности: заранее оцените свою физическую подготовку и проконсультируйтесь с врачом, если у вас есть проблемы со здоровьем
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В любом удобном месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 360 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.
Отзывы и рейтинг

Александр
Александр
9 авг 2025
Добрый день, съездили в Долину Нарзанов в 14:00 с Кисловодска, в принципе всё понравилось, в первую очередь выделю цену, экскурсия сама проходит на легке, всё доступно и понятно, экскурсовод нас
не торопил, время достаточно чтоб всё посмотреть и погулять отдельно от гида, в самой Долине Нарзанов есть кафе где можно покушать (за свой счёт) цены на еду средние, вообще и целом рекомендую экскурсию

