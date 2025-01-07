На территории Карачаево-Черкесской Республики расположены Софийские водопады, являющиеся гордостью местной природы.
Этот маршрут проходит через пихтовый лес и субальпийские луга, даря туристам возможность насладиться невероятными пейзажами. В пути можно встретить кавказского
Этот маршрут проходит через пихтовый лес и субальпийские луга, даря туристам возможность насладиться невероятными пейзажами. В пути можно встретить кавказского
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Величественные горы
- 💧 Бурные реки
- 🐾 Дикая природа
- 🌄 Захватывающие пейзажи
- 🏞️ Субальпийские луга
Что можно увидеть
- Софийские водопады
- Пихтовый лес
- Субальпийские луга
Описание экскурсииБадукские озёра — каскад из трёх горных озёр на реке Бадук, левом притоке Теберды, между хребтами Хаджибей и Бадукским на Западном Кавказе. Бадукские озера находятся в «зоне спокойствия». В солнечный день человека, находящегося здесь охватывает вдруг удивительное умиротворение. Тихий шелест листвы и хвои, негромкое пение птиц, журчание воды, чудесные ароматы субальпийских трав, ласковое солнце, манящая своей чистотой и прохладной свежестью вода прозрачно голубого цвета… все это вызывает восхищение у любого впервые увидевшего эту идилию. Исследования показали, что это озёра обвально-запрудного происхождения, а их возраст не превышает 150—200 лет. Вокруг озёр сосновые леса и берёзовые криволесья. Озёра славятся своей живописностью и являются одной из природных достопримечательностей Тебердинского заповедника, на территории которого находятся. Первое Бадукское озеро — самое нижнее по течению реки и самое маленькое из трёх, его длина всего около 80 метров. Глубина 4,5 метра. Температура воды даже летом не поднимается выше 5 °C. Расстояние от него до Второго озера — 260 метров по прямой. Второе Бадукское озеро лежит на высоте 1987 метров над уровнем моря, по длине превышает 200 метров. От Второго до Третьего озера — 130 метров. Третье Бадукское озеро — самое высокое (1990 метров), самое западное и самое большое из трёх, его площадь составляет 3,6 га, максимальная длина — около 330 метров, ширина — 200 метров. Длина береговой линии — 0,9 км. Глубина — до 9 метров. Иногда его называют Большим Бадукским озером. Голубовато-зелёная вода в нём летом прогревается до 10 °C. Водится форель. Легенда о Хаджибее и Бадук Давным-давно, в ту пору, когда река Теберда была мелководной, юноша Хаджибей и девушка Бадук полюбили друг друга. Молодые решили соединить свои судьбы. Но, как это нередко бывает, родные были против. Тогда Хаджибей и Бадук бежали вместе в соседнее ущелье, но и там их нашла жестокая родня. Парня с девушкой разлучили, заперли на крепкие засовы. Но что запреты для любви! Хаджибей и Бадук продолжали видеться. Прознав об этом, родственники решили положить конец их любви. Молодых вывели к разным перевалам и привязали их здесь к огромным камням. Плакала Бадук, не видя милого, плакала так горько, что её слёзы образовали горный поток Бадук, давший начало всем Бадукским озёрам. Бессильный что-либо предпринять плакал и Хаджибей. От его слёз родилось огромное Хаджибейское озеро. Слились воедино потоки, образованные слезами юноши и девушки, теперь они текут в Теберду. Вот отчего эта река стала такой полноводной. С собой рекомендуем взять:
- Непромокаемую куртку или дождевик, спортивную обувь;
- Бутылку воды или термос с чаем и бутерброды;
- Рекомендуем треккинговые палки. Важная информация: Маршрут Треккинговый - 5 км. в гору с набором высоты около 500 метров общая протяженность 10 км.
каждые вторник, четверг, суббота по набору группы или индивидуально в любой день
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: каждые вторник, четверг, суббота по набору группы или индивидуально в любой день
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Маршрут Треккинговый - 5 км в гору с набором высоты около 500 метров
- Общая протяженность 10 км
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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