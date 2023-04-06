Треккинг к Бадукским озёрам

Подняться к высокогорным бирюзовым озёрам и насладиться роскошными пейзажами с опытным проводником

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Ответы на вопросы
Бадукские озёра — одно из самых красивых, ярких и доступных направлений для однодневного треккинга на Кавказе. Вы проведёте на природе целый день: пройдёте почти 10 км. и подниметесь в высоту на 600 метров.

Всё это время вас будет сопровождать профессиональный инструктор: с ним вы будете уверены в своей безопасности и точно не свернёте на неправильную тропинку.
Треккинг к Бадукским озёрам
Треккинг к Бадукским озёрам
Треккинг к Бадукским озёрам
Треккинг к Бадукским озёрам
Треккинг к Бадукским озёрам
Треккинг к Бадукским озёрам
Ближайшие даты:
7
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

День в окружении сказочных пейзажей

Мы прокатимся по одной из самых красивых дорог на Кавказе — перевалу Гумбаши. Если повезёт с погодой, сможем наблюдать на нем рассвет над Эльбрусом, попивая при этом горячий вкусный чай. Затем мы отправимся в поселок Домбай, откуда стартует треккинг на Бадукские озёра. Дорога к ним по лесным тропам займёт 4-5 часов в одну сторону, набор высоты составит 600 метров. Но виды бирюзовых озёр на фоне заснеженных вершин стоят того! На обратном пути, если останутся силы, можно заехать в Сырные пещеры или Шоанинский храм.

Организационные детали

  • Трансфер из вашего отеля до места старта и обратно включён в стоимость
  • Вас будет сопровождать профессиональный инструктор
  • Сложность маршрута — 4 из 10. Он подойдёт физически подготовленным путешественникам.
  • Общая протяженность — 9 км, набор высоты — 600 метров
  • Экосбор в заповеднике оплачивается дополнительно — 300 руб. с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Домбай
Кавказ
Природа и пейзажи
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