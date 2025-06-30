Бадукские озёра — одно из самых красивых, ярких и доступных направлений для однодневного треккинга на Кавказе. Вы проведёте на природе целый день: пройдёте почти 10 км и подниметесь в высоту на 600 метров.
Всё это время вас будет сопровождать профессиональный инструктор: с ним вы будете уверены в своей безопасности и точно не свернёте на неправильную тропинку.
Всё это время вас будет сопровождать профессиональный инструктор: с ним вы будете уверены в своей безопасности и точно не свернёте на неправильную тропинку.
Описание экскурсии
День в окружении сказочных пейзажей
Мы прокатимся по одной из самых красивых дорог на Кавказе — перевалу Гумбаши. Если повезёт с погодой, сможем наблюдать здесь рассвет над Эльбрусом, попивая при этом горячий вкусный чай. Затем мы отправимся в поселок Домбай, откуда стартует треккинг на Бадукские озёра. Дорога к ним по лесным тропам займёт 4-5 часов в одну сторону, набор высоты составит 600 метров. Но виды бирюзовых озёр на фоне заснеженных вершин стоят того! На обратном пути, если останутся силы, можно заехать в Сырные пещеры или Шоанинский храм.
Организационные детали
- Трансфер из вашего отеля до места старта и обратно включён в стоимость
- Вас будет сопровождать профессиональный инструктор
- Сложность маршрута — 4 из 10. Он подойдёт физически подготовленным путешественникам.
- Общая протяженность — 9 км, набор высоты — 600 метров
- Экосбор в заповеднике оплачивается дополнительно — 300 руб. с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 404 туристов
Я представляю команду гидов горного клуба. В нашей дружной компании есть экскурсоводы, инструкторы-проводники по альпинизму и даже спасатели МЧС. Мы профессионально и безопасно организуем всё, что связано с горами — от автомобильных туров до походов и восхождений. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Поездкой с остановкой на перевале Гум-Баши и треккингом к Бадукским озерам остались довольны все из нашей группы, оценили высокий уровень подготовки и комфорта на маршруте. Это наш прекрасный гид Екатерина
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Тур выше всяких похвал! Забронировали за полтора дня до начала, когда у др уже не было мест. Выбрали индивидуальный тур на двоих. Екатерина быстро ответила, все вопросы решили оперативно, стоимость
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С Екатериной очень комфортно идти. Сначала мне все время хотелось бежать вперед, но она шла очень неторопливо и плавно. Я подстроилась. В результате мы всех обошли, и при этом у меня ни разу не сбилось дыхание. Сами озера очень живописные, особенно третье. Был бы световой день подлиннее, можно было остаться подольше.
P.S. Сушеные яблоки у Екатерины - обалденные!
P.S. Сушеные яблоки у Екатерины - обалденные!
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Всё понравилось! Живописная дорога на пути к озёрам, красивая тропа, место стоящее посещения. Отдельное спасибо гиду Екатерине! Очень интересный, общительный человек, который с большой любовью относится к своему делу! Узнали много нового, полезного и интересного) с радостью порекомендуем туры друзьям и знакомым)
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И
Отличная организация, красивейшие места, супер профессиональный гид Обязательно стоит сходить
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Е
Мы были с инструктором Александром!
Благодарим его за профессионализм, места на маршруте очень красивые, рекомендуем всем, кто хочет получить кучу эмоций!!!
Елена
Благодарим его за профессионализм, места на маршруте очень красивые, рекомендуем всем, кто хочет получить кучу эмоций!!!
Елена
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