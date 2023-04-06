Бадукские озёра — одно из самых красивых, ярких и доступных направлений для однодневного треккинга на Кавказе. Вы проведёте на природе целый день: пройдёте почти 10 км. и подниметесь в высоту на 600 метров. Всё это время вас будет сопровождать профессиональный инструктор: с ним вы будете уверены в своей безопасности и точно не свернёте на неправильную тропинку.

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

День в окружении сказочных пейзажей

Мы прокатимся по одной из самых красивых дорог на Кавказе — перевалу Гумбаши. Если повезёт с погодой, сможем наблюдать на нем рассвет над Эльбрусом, попивая при этом горячий вкусный чай. Затем мы отправимся в поселок Домбай, откуда стартует треккинг на Бадукские озёра. Дорога к ним по лесным тропам займёт 4-5 часов в одну сторону, набор высоты составит 600 метров. Но виды бирюзовых озёр на фоне заснеженных вершин стоят того! На обратном пути, если останутся силы, можно заехать в Сырные пещеры или Шоанинский храм.

Организационные детали