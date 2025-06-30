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обеспечила нам треккинговые палки, сидушки, термоса в чаем. Она вела группу спокойным комфортным темпом по крутой тропе, что к нам стали подстраиваться другие туристы, потому что мы успевали и вокруг смотреть, и фотографии сделать, и шутки шутить. Поднимались почти 3 часа вверх, вниз - часа 1,5. У третьего озера был перекус с горячим чаем. Красоты горного озера, безмолвие и спокойствия прозрачной воды надолго запомнилось. Катя любит свою работу, организована, предупредительна и внимательна к людям. С ней интересно и весело. К тому же она - прекрасный водитель! На дороге, бывает, разгуливают коровы, встречные машины и велосипедисты маневрируют, выезжая на встречную полосу. На нас на скорости вышел неожиданно автобус, но мгновенная реакция Кати - и мы увернулись от столкновения. Это дорогого стоит!!! Все под впечатлением… Как прекрасно, что есть такие как Катя люди, которые знают, любят свое дело и приносят радость другим! Удачных тебе, восхождений и приятных компаний, дорогая Катенька!