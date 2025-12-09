Что вас ожидает Начнем с Курортного бульвара — парадной улицы, где каждое здание просится в кадр, а кофейни создают курортное настроение. Отсюда мы отправимся в нарзанную галерею, чтобы попробовать знаменитую воду в окружении величественной архитектуры. Далее нас ждёт визитная карточка парка — белоснежная Колоннада, а затем спуск по живописной Каскадной лестнице, откуда открываются лучшие виды для динамичных снимков. Основное время мы посвятим величественному зимнему Курортному парку: его заснеженным аллеям, искрящимся на морозе хвойникам и особенным, укутанным в белое безмолвие уголкам. По желанию в хорошую погоду могут быть доступны бонусные локации: Кольцо-гора с панорамным видом или спокойное Кисловодское озеро, идеальное для отдыха и созерцания. В Кисловодске каждый уголок красив, поэтому маршрут мы можем адаптировать. Важная информация:

Вы можете принести с собой любой реквизит • По дороге можем зайти в Нарзанную галерею • Вы получите 30+ кадров в живописных локациях.