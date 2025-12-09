Прогулки по Кисловодску с фотоаппаратом — это как глоток нарзана: бодрит, вдохновляет и оставляет послевкусие в виде множества сочных кадров! Вы — расслаблены, я — ловлю моменты: ваш смех, закатные
Что вас ожидает Начнем с Курортного бульвара — парадной улицы, где каждое здание просится в кадр, а кофейни создают курортное настроение. Отсюда мы отправимся в нарзанную галерею, чтобы попробовать знаменитую воду в окружении величественной архитектуры. Далее нас ждёт визитная карточка парка — белоснежная Колоннада, а затем спуск по живописной Каскадной лестнице, откуда открываются лучшие виды для динамичных снимков. Основное время мы посвятим величественному зимнему Курортному парку: его заснеженным аллеям, искрящимся на морозе хвойникам и особенным, укутанным в белое безмолвие уголкам. По желанию в хорошую погоду могут быть доступны бонусные локации: Кольцо-гора с панорамным видом или спокойное Кисловодское озеро, идеальное для отдыха и созерцания. В Кисловодске каждый уголок красив, поэтому маршрут мы можем адаптировать. Важная информация:
Вы можете принести с собой любой реквизит • По дороге можем зайти в Нарзанную галерею • Вы получите 30+ кадров в живописных локациях.
Вы сами выбираете дату и время
Курортный бульвар, д. 1
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
