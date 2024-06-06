Зеркальный пруд – экскурсии в Кисловодске

Найдено 8 экскурсий в категории «Зеркальный пруд» в Кисловодске, цены от 2 670 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Волшебный Кисловодск
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
135 отзывов
Волшебный Кисловодск: путешествие по страницам истории
Исследуйте культурное богатство Кисловодска, его исторические памятники и живописные парки в уютной индивидуальной обстановке
Начало: У вашего отеля
11 июня в 17:00
13 июня в 08:00
6 670 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Кисловодск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
119 отзывов
Знакомьтесь, Кисловодск: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска: парк, бульвары, старинные гостиницы и нарзанные ванны. Узнайте историю города и его знаменитых гостей
Начало: На проспекте Мира
13 июня в 10:00
14 июня в 10:30
от 5 000 за всё до 20 чел.
По следам Лермонтова на Кавминводах: 3 города за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
168 отзывов
По следам Лермонтова на Кавминводах: уникальное путешествие по 3 городам
Погрузитесь в атмосферу 19 века, исследуя места, связанные с Лермонтовым в Кисловодске, Железноводске и Пятигорске
Начало: По договоренности в Кисловодске
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
10 700 за всё до 3 чел.
Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
133 отзыва
Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет
Погулять по самому большому рукотворному парку Европы и раскрыть его секреты
Начало: Ж. д вокзал, привокзальная площадь, под часами
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
6 000 за всё до 4 чел.
На электрогибридных велосипедах по парку Кисловодска
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
53 отзыва
На электрогибридных велосипедах по парку Кисловодска
Легко, весело и красиво погулять по самому большому парку в Европе
Начало: На Вокзальной улице
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 600 за всё до 2 чел.
Фотосессия в Кисловодске
🚶 Пешая
скидка
25%
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотосессия в Кисловодске
Погулять по национальному парку и возле Зеркального пруда в компании гида-фотографа
Начало: На улице Карла Маркса
60004 500 за всё до 3 чел.
Кисловодский курортный парк: история и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Кисловодский курортный парк: история и легенды
Погулять по крупнейшему рукотворному парку в мире и раскрыть его секреты
Начало: В районе Нарзанной галереи
11 июня в 14:30
13 июня в 14:30
2 670 за всё до 10 чел.
С камерой по Кисловодску
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
С камерой по Кисловодску
Оставить воспоминания о путешествии не только в памяти, но и на фотографиях
Начало: На Курортном бульваре
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
8 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    6 июня 2024
    Знакомьтесь, Кисловодск
    Татьяна спасибо большое вам за замечательную экскурсию и незабываемое впечатление о городе Кисловодск! Вы приятная в общение человек и позитивная. Экскурсия была интересной, прошла на одном дыхании. Мы прогулялись по центру Кисловодска, по главным местам города с большой историей!
  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    На электрогибридных велосипедах по парку Кисловодска
    Хотелось бы поблагодарить Аню за прекрасную экскурсию на велосипедах. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила
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    узнать много интересного, увидеть много потаённых уголков о которых не пишут в путеводителях. Огромное спасибо за профессиональную фотосессию, фотографии получились выше всяких похвал! Ребята, Вы настоящая команда! Успехов и дальнейшего развития!

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Волшебный Кисловодск
    Большое спасибо Ирине за прекрасную динамичную экскурсию, за возможность внести изменения в неё! Рекомендую именно автомобильно-пешеходную экскурсию, чтобы сложилось более полное впечатление о городе.
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    По следам Лермонтова на Кавминводах: 3 города за 1 день
    Все понравилось, спасибо!
  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Волшебный Кисловодск
    Замечательная экскурсия! Время пролетело незаметно!
  • М
    Мария
    27 мая 2024
    Знакомьтесь, Кисловодск
    Татьяна провела для нас потрясающе познавательную и увлекательную экскурсию по основным местам Кисловодска. В первый день нашего пребывания было очень
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    полезно узнать и об истории города, и об интересных местах, которые стоит посетить во время отдыха. Однозначно буду рекомендовать знакомым Кисловодск с его лучшим гидом Татьяной!

  • С
    Сергей
    25 мая 2024
    Знакомьтесь, Кисловодск
    Татьяна со знанием своего дела, с любовью к своему городу и своей работе провела с нами 3 часа (и поверьте мы их прожили не зря). Время пролетело не заметно. Манера рассказа непринуждённая и познавательная. Экскурсовод супер! Рекомендую!
  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    На электрогибридных велосипедах по парку Кисловодска
    Эту экскурсию и маршрут надо внести в список must see в Кисловодске. Отличная организация, прекрасно продуманный маршрут, талантливый гид. Огромная
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    благодарность Анне за эту экскурсию. Всем рекомендую. Чтобы посмотреть все локации, придется походить несколько часов, вряд ли каждому это по силам. На велике вы сможете точно. Я не садилась на велик больше 10 лет, и все получилось.

    Эту экскурсию и маршрут надо внести в список must see в Кисловодске. Отличная организация, прекрасно продуманный
  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    Фотосессия в Кисловодске
    Спасибо команде tripster и гиду Александру за прекрасную прогулку по Кисловодску и замечательные фото. Воспоминания о путешествии останутся не только в памяти, но и в фотоальбоме!
    Спасибо команде tripster и гиду Александру за прекрасную прогулку по Кисловодску и замечательные фото. Воспоминания оСпасибо команде tripster и гиду Александру за прекрасную прогулку по Кисловодску и замечательные фото. Воспоминания о
  • О
    Ольга
    15 мая 2024
    На электрогибридных велосипедах по парку Кисловодска
    Очень понравилась экскурсия, Анна очень доброжелательная, хорошо и подробно рассказывает о городе и парке, внимательная, обеспечивает максимальную безопасность. Маршрут отличный, много чего можно увидеть. Велосипеды новые, все супер! Если хочется активно и необычно погулять в парке - самое то!

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Зеркальный пруд»

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  2. Самое главное
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  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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