1 чел.
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Индивидуальная
3 часа
Волшебный Кисловодск: путешествие по страницам истории
Исследуйте культурное богатство Кисловодска, его исторические памятники и живописные парки в уютной индивидуальной обстановке
Начало: У вашего отеля
11 июня в 17:00
13 июня в 08:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Кисловодск: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска: парк, бульвары, старинные гостиницы и нарзанные ванны. Узнайте историю города и его знаменитых гостей
Начало: На проспекте Мира
13 июня в 10:00
14 июня в 10:30
от 5 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
6 часов
По следам Лермонтова на Кавминводах: уникальное путешествие по 3 городам
Погрузитесь в атмосферу 19 века, исследуя места, связанные с Лермонтовым в Кисловодске, Железноводске и Пятигорске
Начало: По договоренности в Кисловодске
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
10 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет
Погулять по самому большому рукотворному парку Европы и раскрыть его секреты
Начало: Ж. д вокзал, привокзальная площадь, под часами
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
На электрогибридных велосипедах по парку Кисловодска
Легко, весело и красиво погулять по самому большому парку в Европе
Начало: На Вокзальной улице
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 600₽ за всё до 2 чел.
скидка
25%
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Кисловодске
Погулять по национальному парку и возле Зеркального пруда в компании гида-фотографа
Начало: На улице Карла Маркса
60004 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Кисловодский курортный парк: история и легенды
Погулять по крупнейшему рукотворному парку в мире и раскрыть его секреты
Начало: В районе Нарзанной галереи
11 июня в 14:30
13 июня в 14:30
2 670₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
2 часа
С камерой по Кисловодску
Оставить воспоминания о путешествии не только в памяти, но и на фотографиях
Начало: На Курортном бульваре
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия6 июня 2024Татьяна спасибо большое вам за замечательную экскурсию и незабываемое впечатление о городе Кисловодск! Вы приятная в общение человек и позитивная. Экскурсия была интересной, прошла на одном дыхании. Мы прогулялись по центру Кисловодска, по главным местам города с большой историей!
- ННаталья6 июня 2024Хотелось бы поблагодарить Аню за прекрасную экскурсию на велосипедах. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила
- ЕЕлена4 июня 2024Большое спасибо Ирине за прекрасную динамичную экскурсию, за возможность внести изменения в неё! Рекомендую именно автомобильно-пешеходную экскурсию, чтобы сложилось более полное впечатление о городе.
- ТТатьяна3 июня 2024Все понравилось, спасибо!
- ССветлана29 мая 2024Замечательная экскурсия! Время пролетело незаметно!
- ММария27 мая 2024Татьяна провела для нас потрясающе познавательную и увлекательную экскурсию по основным местам Кисловодска. В первый день нашего пребывания было очень
- ССергей25 мая 2024Татьяна со знанием своего дела, с любовью к своему городу и своей работе провела с нами 3 часа (и поверьте мы их прожили не зря). Время пролетело не заметно. Манера рассказа непринуждённая и познавательная. Экскурсовод супер! Рекомендую!
- ЕЕлена23 мая 2024Эту экскурсию и маршрут надо внести в список must see в Кисловодске. Отличная организация, прекрасно продуманный маршрут, талантливый гид. Огромная
- ЕЕлена23 мая 2024Спасибо команде tripster и гиду Александру за прекрасную прогулку по Кисловодску и замечательные фото. Воспоминания о путешествии останутся не только в памяти, но и в фотоальбоме!
- ООльга15 мая 2024Очень понравилась экскурсия, Анна очень доброжелательная, хорошо и подробно рассказывает о городе и парке, внимательная, обеспечивает максимальную безопасность. Маршрут отличный, много чего можно увидеть. Велосипеды новые, все супер! Если хочется активно и необычно погулять в парке - самое то!
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Зеркальный пруд»
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