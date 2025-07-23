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«Гостеприимный Кавказ»: гастротур из Кисловодска

«Гостеприимный Кавказ»
В нашем гастротуре вы получите настоящую гармонию души и тела.

Отведав национальную пищу Кавказа в окружении потрясающего горного ландшафта, у вас останется только одно желание — приехать сюда снова.
«Гостеприимный Кавказ»: гастротур из Кисловодска
«Гостеприимный Кавказ»: гастротур из Кисловодска
«Гостеприимный Кавказ»: гастротур из Кисловодска
Ближайшие даты:
24
июл25
июл26
июл27
июл28
июл29
июл30
июл
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Что такое еда для человека?

Еда — это не просто способ получения энергии для жизни, как заправка автомобиля для дальнейшего движения. Это гораздо больше! Человек создан так, что может получать огромное удовольствие от блюд, которые он употребляет. Качество нашей жизни, здоровья и, конечно же, настроения во многом зависит от того, что мы едим, а также от того, как приготовлено каждое блюдо, с каким мастерством и любовью.

Путешествие по самым «вкусным» местам

Наше вкусное путешествие начнётся в Аликоновском ущелье на Медовых водопадах. После небольшой прогулки вы заглянете в гости к кавказцам, которые:

  • коптят мясо,
  • готовят колбасы,
  • собирают мёд,
  • варят джемы и варенья.

Вы сможете продегустировать эти вкусности, а то, что особенно понравится, сможете приобрести на память.

Обед в кафе с традиционной кухней

После дегустации мы отправимся обедать в кафе, где вам предложат блюда традиционной кавказской кухни. Это будет отличная возможность насладиться атмосферой и вкусами региона.

Посещение достопримечательностей

После обеда мы продолжим наше путешествие и осмотрим замечательные достопримечательности. Вы посетите Лермонтовскую скалу, откуда открываются чудесные виды, и увидите место, ставшее колыбелью произведения «Герой нашего времени». Также у Замка коварства и любви мы расскажем вам легенду о запретной любви и трагической смерти, объяснив, как эта история связана с традицией пропускать женщин вперёд.

В завершение дня

В конце дня на горе Баран вы сможете полакомиться шашлыком и овощами, приготовленными по лучшим кавказским традициям. Вы оцените необычную подачу блюд и вкус, который действительно достоин королей.

Ежедневно

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Медовые водопады
  • Качели над пропостью
  • Чайный домик
  • Гора Кольцо
  • Лермонтовская скала
  • Лермонтовский водопад
  • Замок Коварства и Любви
Что включено
  • Проезд на автомобиле по всему маршруту
  • Питание
  • Экосборы, билеты
Что не входит в цену
  • Дополнительное питание
  • Сувенирная продукция
  • Фото с животными
  • Зиплайн 2800 с человека
Место начала и завершения?
Ул. Кирова, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Мы рады
  • Что вы выбрали нас
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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