В нашем гастротуре вы получите настоящую гармонию души и тела. Отведав национальную пищу Кавказа в окружении потрясающего горного ландшафта, у вас останется только одно желание — приехать сюда снова.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Что такое еда для человека?

Еда — это не просто способ получения энергии для жизни, как заправка автомобиля для дальнейшего движения. Это гораздо больше! Человек создан так, что может получать огромное удовольствие от блюд, которые он употребляет. Качество нашей жизни, здоровья и, конечно же, настроения во многом зависит от того, что мы едим, а также от того, как приготовлено каждое блюдо, с каким мастерством и любовью.

Путешествие по самым «вкусным» местам

Наше вкусное путешествие начнётся в Аликоновском ущелье на Медовых водопадах. После небольшой прогулки вы заглянете в гости к кавказцам, которые:

коптят мясо,

готовят колбасы,

собирают мёд,

варят джемы и варенья.

Вы сможете продегустировать эти вкусности, а то, что особенно понравится, сможете приобрести на память.

Обед в кафе с традиционной кухней

После дегустации мы отправимся обедать в кафе, где вам предложат блюда традиционной кавказской кухни. Это будет отличная возможность насладиться атмосферой и вкусами региона.

Посещение достопримечательностей

После обеда мы продолжим наше путешествие и осмотрим замечательные достопримечательности. Вы посетите Лермонтовскую скалу, откуда открываются чудесные виды, и увидите место, ставшее колыбелью произведения «Герой нашего времени». Также у Замка коварства и любви мы расскажем вам легенду о запретной любви и трагической смерти, объяснив, как эта история связана с традицией пропускать женщин вперёд.

В завершение дня

В конце дня на горе Баран вы сможете полакомиться шашлыком и овощами, приготовленными по лучшим кавказским традициям. Вы оцените необычную подачу блюд и вкус, который действительно достоин королей.