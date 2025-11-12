Где парят орлы: квест-приключение в окрестностях Кисловодска

Необычный способ познакомиться с Кисловодском и его окрестностями — пройти квест среди гор, ущелий и водопадов.
За один день вы посетите знаменитые локации, решите загадки, выполните задания и закончите маршрут на уютной базе отдыха с обедом и горным чаем.
Описание квеста
- Поездка на внедорожнике из Кисловодска и знакомство с гидами-ведущими
- Посещение замка, Кольца-горы, смотровой вышки, ущелья и базы отдыха «Лунапарк»
- По пути — «грот влюблённых», «животные горы» Кабан и Баран, источник Горянка, древо жизни и бездонное озеро
- Выполнение квест-заданий: поиск природных объектов, решение загадок и выполнение мини-миссий
- Обед, чай из самовара и отдых в тёплом куполе с диванами
- Возможность адаптации программы под уровень участников: от лёгкой прогулки до активного приключения
Примерный тайминг
9:00 — выезд из Кисловодска
9:20 — замок
10:00 — гора Кольцо
11:00 — вышка
12:00 — обед
13:00 — база отдыха «Лунапарк»: отдых, активные игры, заключительные задания, чай
17:00 — возвращение
Организационные детали
- Можно с детьми от 5 лет
- Поедем на комфортабельном внедорожнике
- Задания и подсказки мы будем высылать вам на смартфон в течение поездки
- Программа гибкая — ведущий корректирует маршрут по погоде и возможностям группы
- Обед оплачивается отдельно
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Расул — ваша команда гидов в Кисловодске
Коренной кисловодчанин, культуру гостеприимства впитал с молоком. Знаю и люблю Кисловодск и горы, традиции и культуры Кавказа. Работаю в туристической сфере не один год. Покажу вам все краски и оттенки нашей природы и широту души наших людей. Со мною команда влюблённых в своё дело профессионалов.Задать вопрос
