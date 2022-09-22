Чегемское ущелье - жемчужина и гордость Кабардино-Балкарии, притягивающая к себе тысячи туристов ежегодно как своими водопадами, так и красотой самого ущелья. Во время поездки мы посетим водопады и теснину, побываем в древнем селении Верхняя Балкария и на знаменитых Голубых озёрах!:

• Чегемское ущелье:

Первой и самой знаменательной точкой нашего путешествия станет Чегемское ущелье, которое вы также можете посетить, если поедете на экскурсию на перевал Ак-Топрак. Чегемское ущелье, а именно Чегемские водопады, являются визитной карточкой Кабардино-Балкарии наряду с Эльбрусом. Ущелье имеет удивительное строение, ведь в некоторых местах ширина теснины может достигать 20-25 метров при высоте стен почти в 300 метров! Чегемские водопады пользуются спросом у путешественников круглый год, поэтому побывать здесь обязан каждый путешественник, приезжающий в наши края!

• Голубые озёра:

Следующей локацией в нашем путешествии становятся известные многим ещё с советских времён Голубые озёра. Голубые озёра — это группа из пяти водоёмов: Церик-Кёль, Кёль-Кетчхен, Секретное и два Верхнеголубых озера. Все они — карстового происхождения, а самым знаменитым и посещаемым является озеро Церик-Кёль (с карач. -балк. «гнилое озеро»). Церик-Кёль получило своё название благодаря специфическому запаху сероводорода, напоминающему тухлые яйца (если вы были в пятигорском «провале», то вы поймёте, о чём идёт речь). Но, тем не менее, только Церик-Кёль сильно выделяется из группы озёр, ведь в остальных даже водится рыба! Посетить Голубые озёра вы можете также на экскурсии к Языку Тролля.

• Черекское ущелье:

Ущелье, которое чем-то напоминает Чегемское, славится своим видом, так как тоже является тесниной. Из-за большой высоты стен ущелья, в самом его низу вечная прохлада, так как солнечные лучи туда просто-напросто не попадают. Сама дорога через ущелье очень захватывает, а ведёт она к древнему селению Верхняя Балкария, которое соединено с внешним миром только этой самой дорогой. В Верхней Балкарии можно увидеть место, соединившее в себе истинную красоту нетронутой природы и стоящих вокруг горных вершин с самобытностью древних строений, уютно расположившихся по территории села.

• купание в термальном источнике:

Ну, и напоследок, в качестве отдыха мы можем посетить термальные источники Аушигер (не забудьте взять с собой купальные принадлежности!).