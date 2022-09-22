Индивидуальная экскурсия на Чегемские водопады и Верхнюю Балкарию

Приглашаю вас в путешествие по Верхней Балкарии

Приглашаю вас в путешествие по Верхней Балкарии.

Здесь мы увидим древние башни с остатками крепости, прокатимся по живописной, вырезанной когда-то давно в скалах, горной дороге по Черек-Балкарской теснине, посетим знаменитое Голубое озеро, а также искупаемся в настоящем горном термальном источнике.
Индивидуальная экскурсия на Чегемские водопады и Верхнюю Балкарию
Индивидуальная экскурсия на Чегемские водопады и Верхнюю Балкарию
Индивидуальная экскурсия на Чегемские водопады и Верхнюю Балкарию
Индивидуальная экскурсия на Чегемские водопады и Верхнюю Балкарию
Индивидуальная экскурсия на Чегемские водопады и Верхнюю Балкарию
Индивидуальная экскурсия на Чегемские водопады и Верхнюю Балкарию
Индивидуальная экскурсия на Чегемские водопады и Верхнюю Балкарию
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Что вас ожидает 🤩

  • Чегемское ущелье
  • Чегемские водопады
  • Голубые озёра
  • Черекское ущелье
  • Верхняя Балкария
  • Термальный источник
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Описание

Чегемское ущелье - жемчужина и гордость Кабардино-Балкарии, притягивающая к себе тысячи туристов ежегодно как своими водопадами, так и красотой самого ущелья. Во время поездки мы посетим водопады и теснину, побываем в древнем селении Верхняя Балкария и на знаменитых Голубых озёрах!:

• Чегемское ущелье:

Первой и самой знаменательной точкой нашего путешествия станет Чегемское ущелье, которое вы также можете посетить, если поедете на экскурсию на перевал Ак-Топрак. Чегемское ущелье, а именно Чегемские водопады, являются визитной карточкой Кабардино-Балкарии наряду с Эльбрусом. Ущелье имеет удивительное строение, ведь в некоторых местах ширина теснины может достигать 20-25 метров при высоте стен почти в 300 метров! Чегемские водопады пользуются спросом у путешественников круглый год, поэтому побывать здесь обязан каждый путешественник, приезжающий в наши края!

• Голубые озёра:

Следующей локацией в нашем путешествии становятся известные многим ещё с советских времён Голубые озёра. Голубые озёра — это группа из пяти водоёмов: Церик-Кёль, Кёль-Кетчхен, Секретное и два Верхнеголубых озера. Все они — карстового происхождения, а самым знаменитым и посещаемым является озеро Церик-Кёль (с карач. -балк. «гнилое озеро»). Церик-Кёль получило своё название благодаря специфическому запаху сероводорода, напоминающему тухлые яйца (если вы были в пятигорском «провале», то вы поймёте, о чём идёт речь). Но, тем не менее, только Церик-Кёль сильно выделяется из группы озёр, ведь в остальных даже водится рыба! Посетить Голубые озёра вы можете также на экскурсии к Языку Тролля.

• Черекское ущелье:

Ущелье, которое чем-то напоминает Чегемское, славится своим видом, так как тоже является тесниной. Из-за большой высоты стен ущелья, в самом его низу вечная прохлада, так как солнечные лучи туда просто-напросто не попадают. Сама дорога через ущелье очень захватывает, а ведёт она к древнему селению Верхняя Балкария, которое соединено с внешним миром только этой самой дорогой. В Верхней Балкарии можно увидеть место, соединившее в себе истинную красоту нетронутой природы и стоящих вокруг горных вершин с самобытностью древних строений, уютно расположившихся по территории села.

• купание в термальном источнике:

Ну, и напоследок, в качестве отдыха мы можем посетить термальные источники Аушигер (не забудьте взять с собой купальные принадлежности!).

ежедневно в 7:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Купание в термальном источнике (по желанию)
  • Питание и напитки
  • Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Ваше место жительства в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • С собой на экскурсию нужно взять:
  • Питьевая вода (хотя бы в одну сторону)
  • Питание (по желанию)
  • Солнцезащитные очки
  • Дождевик
  • Наличные деньги
  • Купальные принадлежности (по желанию)
  • Паспорт
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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