Почему все так хотят попасть на плато Бермамыт, спросите вы меня? Да потому, что по мощности оставляемого впечатления он вполне может сравниться с Гранд Каньоном в США! Его неповторимый ландшафт и скалы необычных форм не оставят равнодушным даже самого бывалого туриста. Еще одной не менее важной причиной,конечно, является спящий вулкан Эльбрус, окованный громадными ледниками,в окружении Большого Кавказского хребта, который раскрывается с плато Бермамыт во всей своей красе.

Первым делом остановимся на обзорной площадке на город Кисловодск, узнаем много интересной информации и отправимся в путь по бездорожью на хорошо оборудованном внедорожнике. По дороге встретимся с альпийскими лугами и травами, увидим вблизи боковой Кавказский хребет, сделаем фото с местным верблюдом Василием и, если повезет,то еще и суслик помашет нам лапкой.

На плато познакомимся со скалами "Монахами",очертания которых напоминают людей, а так же побываем на каменном амфитеатре, или как его называют "мост над пропастью"

Эльбрус от плато находится всего в 30 км,поэтому кажется, что до него можно подать рукой. А еще здесь потрясающие рассветы и закаты, поэтому лучше подгадать так, чтобы застать один из этих грандиозных моментов.