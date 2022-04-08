Индивидуальная экскурсия Плато Бермамыт - Российский Гранд Каньон

Индивидуальная экскурсия Плато Бермамыт - Российский Гранд Каньон
Индивидуальная экскурсия Плато Бермамыт - Российский Гранд Каньон
Индивидуальная экскурсия Плато Бермамыт - Российский Гранд Каньон
Индивидуальная экскурсия Плато Бермамыт - Российский Гранд Каньон
Индивидуальная экскурсия Плато Бермамыт - Российский Гранд Каньон
Индивидуальная экскурсия Плато Бермамыт - Российский Гранд Каньон
Индивидуальная экскурсия Плато Бермамыт - Российский Гранд Каньон

Что вас ожидает 🤩

  • Альпийские луга
  • Живописные ущелья
  • Боковой Кавказский хребет
  • Верблюда Ваську
  • Плато Бермамыт
  • Скалы Монахи
  • Каменный амфитеатр
  • Эльбрус
  • Дополнительно можем спуститься на Медовые водопады - погулять, сделать фото и вкусно покушать
Почему все так хотят попасть на плато Бермамыт, спросите вы меня? Да потому, что по мощности оставляемого впечатления он вполне может сравниться с Гранд Каньоном в США! Его неповторимый ландшафт и скалы необычных форм не оставят равнодушным даже самого бывалого туриста. Еще одной не менее важной причиной,конечно, является спящий вулкан Эльбрус, окованный громадными ледниками,в окружении Большого Кавказского хребта, который раскрывается с плато Бермамыт во всей своей красе.
Первым делом остановимся на обзорной площадке на город Кисловодск, узнаем много интересной информации и отправимся в путь по бездорожью на хорошо оборудованном внедорожнике. По дороге встретимся с альпийскими лугами и травами, увидим вблизи боковой Кавказский хребет, сделаем фото с местным верблюдом Василием и, если повезет,то еще и суслик помашет нам лапкой.
На плато познакомимся со скалами "Монахами",очертания которых напоминают людей, а так же побываем на каменном амфитеатре, или как его называют "мост над пропастью"
Эльбрус от плато находится всего в 30 км,поэтому кажется, что до него можно подать рукой. А еще здесь потрясающие рассветы и закаты, поэтому лучше подгадать так, чтобы застать один из этих грандиозных моментов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все перемещения по маршруту на комфортабельном внедорожнике
  • Сопровождение профессионального гида-водителя на всем маршруте
  • Завариваем для Вас горный чай, или варим кофе в турке
Что не входит
  • Питание
  • По пути кафе нет, возьмите с собой перекус
  • Дополнительно можем спуститься на Медовым водопадам:погулять,сделать фото, вкусно покушать)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
Завершение: Доставляем к вашему адресу
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Одежда комфортная (по погоде)
  • Обувь удобная, с устойчивой подошвой
  • Погода в горах непредсказуемая и меняется каждые пол часа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 7:00

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