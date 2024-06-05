1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Из Кисловодска - к «водопадам, что пахнут медом»
Небольшое путешествие по окрестностям Кисловодска: водопады, Бургустанский хребет, Эльбрус и зиплайн. Дегустация чая из местных трав и карачаевские легенды
Начало: По договоренности
11 июня в 17:00
13 июня в 08:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
По следам Лермонтова на Кавминводах: уникальное путешествие по 3 городам
Погрузитесь в атмосферу 19 века, исследуя места, связанные с Лермонтовым в Кисловодске, Железноводске и Пятигорске
Начало: По договоренности в Кисловодске
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
10 700₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
5 часов
Нетуристической тропой в Кисловодский парк
Совершить треккинг по отрогу Джинальского хребта и открыть одну из интереснейших тайных троп к парку
Начало: На ул. Революции
Сегодня в 11:00
12 июня в 11:00
1 900₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Волшебные окрестности Кисловодска
Медовые водопады, Кольцо-гора, скалы, ущелья и средневековый замок на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Архыз и наследие гор: путешествие на авто в мини-группе
На родину минеральной воды за чудесами природы, древней историей и местной кухней
Начало: по месту вашего проживания по городу Кисловодск
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
12 июня в 06:30
4 200₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Из Кисловодска - в горный поселок Архыз
Кристально чистые реки, буковые леса, древние храмы и вид на Эльбрус за один день
Начало: По договорённости
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 16 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
В Нижний Архыз из Кисловодска
Познакомиться с историей древнего городища и побывать в знаменитой астрофизической обсерватории РАН
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Потрясающие окрестности Кисловодска
Необычный замок, гора Кольцо, Медовые водопады и шикарные виды города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
17 июня в 09:00
24 июня в 09:00
от 10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Кисловодска
Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске по адресу ва...
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
16 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Кисловодска
Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и Медовые водопады за 1 день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Главное в Архызе: поездка из Кисловодска
Отправиться в путешествие по знаковым местам одного из главных туристических центров Кавказа
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 июня 2024Восхождение было прекрасно! Олег отличный гид, провёл красивейшими тропами к горе! Сама бы я ни за что так не смогла, а со знающим проводником да под интересные рассказы, супер! Очень всем рекомендую!
- ИИгорь4 июня 2024Экскурсия очень насыщенная, все понравилось, очень грамотный, эрудированный гид. Хорошее знание истории, увлекательные рассказы об окружающему мире. Бережно относится к
- ТТатьяна3 июня 2024Все понравилось, спасибо!
- ММария3 июня 202427.05.2024г. побывала на экскурсии с Олегом. Интересный рассказчик, внимательный и очень позитивный человек. От места встречи мы сразу попадаем на
- ССергей28 мая 2024Превосходно!
- ААнастасия25 мая 2024Девушка очень приятная и открытая! Экскурсией остались довольны))
- ККонстантинова17 мая 2024Экскурсия на медовые водопады очень понравилась. Перемещались на хорошей, чистой машине. Перед водопадами заехали на гору Кольцо, там очень красиво!
- ТТатьяна14 мая 2024Отличная прогулка с рассказами о Лермонтове и не только! Все понравилось, прогулка пролетела невероятно быстро! Спасибо, Максим!
- ВВиктор12 мая 2024можете смело рекомендовать другим
- ГГалина11 мая 2024Отличная поездка к водопадам! Ездили в последний день пребывания в Кисловодске, подустали от экскурсий и прогулок по городу к последнему дню, но по мнению всей семьи - это был самый лучший день. Прекрасная природа, интересный рассказ гида, все прошло отлично!
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Аланская крепость»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Аланская крепость" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 1 900 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 400 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 11 экскурсий в Кисловодске на 2024 год по теме «Аланская крепость», 400 ⭐ отзывов, цены от 1900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август