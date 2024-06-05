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Есть интересная легенда, связанная с этой горой! Ну а дальше водопады, очень красивое и живописное место. Там, кстати можно очень вкусно покушать. Ну и любителям небольшого экстрима будет не скучно, рекомендую Зип-лайн над водопадами, с высоты можно полюбоваться отличными видами. Хочу отметить Ирину, она рассказывает истории на всем протяжении поездки и делает ее интересной. 👍🏻 Туристов в праздники было много, Ирина рассчитала время и маршрут так, чтобы по минимуму пересекаться с большим количеством людей. За это отдельное спасибо! 🙏🏻