Экскурсии к Аланской крепости

Найдено 11 экскурсий в категории «Аланская крепость» в Кисловодске, цены от 1 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Кисловодска - к «водопадам, что пахнут медом»
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
106 отзывов
Из Кисловодска - к «водопадам, что пахнут медом»
Небольшое путешествие по окрестностям Кисловодска: водопады, Бургустанский хребет, Эльбрус и зиплайн. Дегустация чая из местных трав и карачаевские легенды
Начало: По договоренности
11 июня в 17:00
13 июня в 08:00
6 670 за всё до 4 чел.
По следам Лермонтова на Кавминводах: 3 города за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
168 отзывов
По следам Лермонтова на Кавминводах: уникальное путешествие по 3 городам
Погрузитесь в атмосферу 19 века, исследуя места, связанные с Лермонтовым в Кисловодске, Железноводске и Пятигорске
Начало: По договоренности в Кисловодске
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
10 700 за всё до 3 чел.
Нетуристической тропой в Кисловодский парк
🚶 Пешая
Мини-группа
5 часов
44 отзыва
Нетуристической тропой в Кисловодский парк
Совершить треккинг по отрогу Джинальского хребта и открыть одну из интереснейших тайных троп к парку
Начало: На ул. Революции
Сегодня в 11:00
12 июня в 11:00
1 900 за человека
Волшебные окрестности Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
33 отзыва
Волшебные окрестности Кисловодска
Медовые водопады, Кольцо-гора, скалы, ущелья и средневековый замок на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Архыз и наследие гор: путешествие на авто в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
8 отзывов
Архыз и наследие гор: путешествие на авто в мини-группе
На родину минеральной воды за чудесами природы, древней историей и местной кухней
Начало: по месту вашего проживания по городу Кисловодск
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
12 июня в 06:30
4 200 за человека
Из Кисловодска - в горный поселок Архыз
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
15 отзывов
Из Кисловодска - в горный поселок Архыз
Кристально чистые реки, буковые леса, древние храмы и вид на Эльбрус за один день
Начало: По договорённости
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 16 800 за всё до 7 чел.
В Нижний Архыз из Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
9 отзывов
В Нижний Архыз из Кисловодска
Познакомиться с историей древнего городища и побывать в знаменитой астрофизической обсерватории РАН
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
Потрясающие окрестности Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Потрясающие окрестности Кисловодска
Необычный замок, гора Кольцо, Медовые водопады и шикарные виды города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
17 июня в 09:00
24 июня в 09:00
от 10 000 за всё до 6 чел.
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Кисловодска
Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске по адресу ва...
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
16 800 за всё до 6 чел.
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Кисловодска
Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и Медовые водопады за 1 день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 за всё до 5 чел.
Главное в Архызе: поездка из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Главное в Архызе: поездка из Кисловодска
Отправиться в путешествие по знаковым местам одного из главных туристических центров Кавказа
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Нетуристической тропой в Кисловодский парк
    Восхождение было прекрасно! Олег отличный гид, провёл красивейшими тропами к горе! Сама бы я ни за что так не смогла, а со знающим проводником да под интересные рассказы, супер! Очень всем рекомендую!
  • И
    Игорь
    4 июня 2024
    Нетуристической тропой в Кисловодский парк
    Экскурсия очень насыщенная, все понравилось, очень грамотный, эрудированный гид. Хорошее знание истории, увлекательные рассказы об окружающему мире. Бережно относится к
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    своим подопечных, учитывает возраст и физические возможности. Первая часть экскурсии была для нас тяжеловата, в плане подьема вверх, однако открывающиеся красоты того стоили.

  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    По следам Лермонтова на Кавминводах: 3 города за 1 день
    Все понравилось, спасибо!
  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Нетуристической тропой в Кисловодский парк
    27.05.2024г. побывала на экскурсии с Олегом. Интересный рассказчик, внимательный и очень позитивный человек. От места встречи мы сразу попадаем на
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    нетуристическую тропу, двигаясь по которой открываются шикарные панорамные виды, красота природы ошеломляет. Нас сопровождали и подъемы, и спуски, но экскурсия проходит в таком непринужденном свободном формате, что всегда можно передохнуть, подышать потрясающим лесом, и даже попить ароматного чая, которым угощал Олег. За время экскурсии нетуристические тропы открыли для меня по-новому Кисловодский парк, куда хочется возвращаться и наслаждаться красотой природы. Спасибо Олегу! Искренне советую данную экскурсию всем любителям пешей прогулки.

  • С
    Сергей
    28 мая 2024
    Из Кисловодска - в горный поселок Архыз
    Превосходно!
  • А
    Анастасия
    25 мая 2024
    Из Кисловодска - к «водопадам, что пахнут медом»
    Девушка очень приятная и открытая! Экскурсией остались довольны))
  • К
    Константинова
    17 мая 2024
    Из Кисловодска - к «водопадам, что пахнут медом»
    Экскурсия на медовые водопады очень понравилась. Перемещались на хорошей, чистой машине. Перед водопадами заехали на гору Кольцо, там очень красиво!
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    Есть интересная легенда, связанная с этой горой! Ну а дальше водопады, очень красивое и живописное место. Там, кстати можно очень вкусно покушать. Ну и любителям небольшого экстрима будет не скучно, рекомендую Зип-лайн над водопадами, с высоты можно полюбоваться отличными видами. Хочу отметить Ирину, она рассказывает истории на всем протяжении поездки и делает ее интересной. 👍🏻 Туристов в праздники было много, Ирина рассчитала время и маршрут так, чтобы по минимуму пересекаться с большим количеством людей. За это отдельное спасибо! 🙏🏻

    Экскурсия на медовые водопады очень понравилась. Перемещались на хорошей, чистой машине. Перед водопадами заехали на горуЭкскурсия на медовые водопады очень понравилась. Перемещались на хорошей, чистой машине. Перед водопадами заехали на гору
  • Т
    Татьяна
    14 мая 2024
    По следам Лермонтова на Кавминводах: 3 города за 1 день
    Отличная прогулка с рассказами о Лермонтове и не только! Все понравилось, прогулка пролетела невероятно быстро! Спасибо, Максим!
    Отличная прогулка с рассказами о Лермонтове и не только! Все понравилось, прогулка пролетела невероятно быстро! Спасибо, Максим!Отличная прогулка с рассказами о Лермонтове и не только! Все понравилось, прогулка пролетела невероятно быстро! Спасибо, Максим!Отличная прогулка с рассказами о Лермонтове и не только! Все понравилось, прогулка пролетела невероятно быстро! Спасибо, Максим!Отличная прогулка с рассказами о Лермонтове и не только! Все понравилось, прогулка пролетела невероятно быстро! Спасибо, Максим!Отличная прогулка с рассказами о Лермонтове и не только! Все понравилось, прогулка пролетела невероятно быстро! Спасибо, Максим!Отличная прогулка с рассказами о Лермонтове и не только! Все понравилось, прогулка пролетела невероятно быстро! Спасибо, Максим!
  • В
    Виктор
    12 мая 2024
    По следам Лермонтова на Кавминводах: 3 города за 1 день
    можете смело рекомендовать другим
  • Г
    Галина
    11 мая 2024
    Из Кисловодска - к «водопадам, что пахнут медом»
    Отличная поездка к водопадам! Ездили в последний день пребывания в Кисловодске, подустали от экскурсий и прогулок по городу к последнему дню, но по мнению всей семьи - это был самый лучший день. Прекрасная природа, интересный рассказ гида, все прошло отлично!

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Аланская крепость»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Из Кисловодска - к «водопадам, что пахнут медом»
  2. По следам Лермонтова на Кавминводах: 3 города за 1 день
  3. Нетуристической тропой в Кисловодский парк
  4. Волшебные окрестности Кисловодска
  5. Архыз и наследие гор: путешествие на авто в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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