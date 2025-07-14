-
55%
Мини-группа
до 8 чел.
Из Кисловодска - в Долину нарзанов
Путешествие в Долину нарзанов подарит вам незабываемые впечатления и возможность попробовать целебную минеральную воду прямо из источников
Начало: У Колоннады Кисловодского парка
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1845 ₽
4100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Высокогорное село Кичи-Балык, перевал «Восьмёрка» и аул Схауат
Проехать оригинальным маршрутом по Карачаево-Черкесии и открыть аутентичные уголки края
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
12 800 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Ущелье Хасаут и древний аул-призрак - из Кисловодска
Насладиться пейзажами Кавказа, попробовать нарзан прямо с источника и заехать в заброшенное село
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
10 800 ₽
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей14 июля 2025Были трое взрослых и ребенок. Все очень понравилось. Дмитрий любит свой край, это чувствуется. Знает все о каждой дороге и холме, рассказ очень увлекательный, неформальный, а места настолько красивы, что описывать их словами бессмысленно. Все было очень душевно. Однозначно рекомендую!
- ЕЕлена10 июля 2025Нам все понравилось!!!
Аслану надо пройти курсы фотографа)))
Спасибо за отзывчивость.
- ААндрей26 мая 2025Норм
- ДДенис27 апреля 2025Хотим сказать большое спасибо Дмитрию и Наталье за прекрасно организованную экскурсию, это первая наша поездка в горы и она в
- ККсения24 апреля 2025Хорошая экскурсия, все понравилось.
- ТТатьяна22 апреля 2025Нам всё понравилось, прошло всё душевно, компания собралась хорошая, весёлая. Погода была шикарная, но Эльбрус не удалось посмотреть, так как тучка его закрыла.
- ААлександра6 марта 2025Очень хороший качественный Гид, большое спасибо, очень интересная поездка, неописуемая красота гор, еда на высшем уровне в долине нарзанов, сами источники весьма ярко выраженные цветом, что делает это место ещё более необычным, рекомендую поездку!
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Хасаут»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в августе 2025
Сейчас в Кисловодске в категории "Хасаут" можно забронировать 3 экскурсии от 1845 до 12 800 со скидкой до 55%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Кисловодске на 2025 год по теме «Хасаут», 8 ⭐ отзывов, цены от 1845₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь