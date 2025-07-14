читать дальше

самое сердце! Все очень комфортно, размеренно, ни кто нас не торопил, мы были к слову, с двумя маленькими детьми, и они отлично перенесли поездку, им было очень интересно! Мы были просто в потрясающих локациях, пересматриваем фото и не верим своим глазам. Дмитрий очень интересно рассказывает, знает такие тропки, просто феерично выбирает места и мы приезжали туда первые, без посторонних туристов! Очень интеллигентный и тактичный. Спасибо, что познакомили нас природой Кавказа, обязательно вернемся снова!