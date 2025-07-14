Мои заказы

Хасаут – экскурсии в Кисловодске

Найдено 3 экскурсии в категории «Хасаут» в Кисловодске, цены от 1845 ₽, скидки до 55%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Из Кисловодска - в Долину нарзанов
На машине
6 часов
-
55%
6 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Из Кисловодска - в Долину нарзанов
Путешествие в Долину нарзанов подарит вам незабываемые впечатления и возможность попробовать целебную минеральную воду прямо из источников
Начало: У Колоннады Кисловодского парка
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1845 ₽4100 ₽ за человека
Высокогорное село Кичи-Балык, перевал «Восьмёрка» и аул Схауат
Джиппинг
На машине
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Высокогорное село Кичи-Балык, перевал «Восьмёрка» и аул Схауат
Проехать оригинальным маршрутом по Карачаево-Черкесии и открыть аутентичные уголки края
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
12 800 ₽ за всё до 4 чел.
Ущелье Хасаут и древний аул-призрак - из Кисловодска
На машине
5 часов
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Ущелье Хасаут и древний аул-призрак - из Кисловодска
Насладиться пейзажами Кавказа, попробовать нарзан прямо с источника и заехать в заброшенное село
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
10 800 ₽12 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    14 июля 2025
    Высокогорное село Кичи-Балык, перевал «Восьмёрка» и аул Схауат
    Были трое взрослых и ребенок. Все очень понравилось. Дмитрий любит свой край, это чувствуется. Знает все о каждой дороге и холме, рассказ очень увлекательный, неформальный, а места настолько красивы, что описывать их словами бессмысленно. Все было очень душевно. Однозначно рекомендую!
  • Е
    Елена
    10 июля 2025
    Из Кисловодска - в Долину нарзанов
    Нам все понравилось!!!
    Аслану надо пройти курсы фотографа)))
    Спасибо за отзывчивость.
    Нам все понравилось!!!
Аслану надо пройти курсы фотографа)))
Спасибо за отзывчивость.
  • А
    Андрей
    26 мая 2025
    Из Кисловодска - в Долину нарзанов
    Норм
    Норм
  • Д
    Денис
    27 апреля 2025
    Высокогорное село Кичи-Балык, перевал «Восьмёрка» и аул Схауат
    Хотим сказать большое спасибо Дмитрию и Наталье за прекрасно организованную экскурсию, это первая наша поездка в горы и она в
    читать дальше

    самое сердце! Все очень комфортно, размеренно, ни кто нас не торопил, мы были к слову, с двумя маленькими детьми, и они отлично перенесли поездку, им было очень интересно! Мы были просто в потрясающих локациях, пересматриваем фото и не верим своим глазам. Дмитрий очень интересно рассказывает, знает такие тропки, просто феерично выбирает места и мы приезжали туда первые, без посторонних туристов! Очень интеллигентный и тактичный. Спасибо, что познакомили нас природой Кавказа, обязательно вернемся снова!

    
  • К
    Ксения
    24 апреля 2025
    Из Кисловодска - в Долину нарзанов
    Хорошая экскурсия, все понравилось.
  • Т
    Татьяна
    22 апреля 2025
    Из Кисловодска - в Долину нарзанов
    Нам всё понравилось, прошло всё душевно, компания собралась хорошая, весёлая. Погода была шикарная, но Эльбрус не удалось посмотреть, так как тучка его закрыла.
  • А
    Александра
    6 марта 2025
    Из Кисловодска - в Долину нарзанов
    Очень хороший качественный Гид, большое спасибо, очень интересная поездка, неописуемая красота гор, еда на высшем уровне в долине нарзанов, сами источники весьма ярко выраженные цветом, что делает это место ещё более необычным, рекомендую поездку!
    

