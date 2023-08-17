Вы проедете по разным локациям Кисловодска — популярным туристическим и тем, о которых мало кто знает. Увидите памятники архитектуры 19 века и современные постройки. Услышите о знаменитых жителях и гостях города, которые меняли и преображали его. И насладитесь захватывающим видом на Кисловодск со смотровой площадки.

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Описание

Что вас ожидает

Музей «Крепость» и Нарзанная галерея

Наша первая точка — исторический музей, расположившийся в старинной Кисловодской крепости начала 19 века. Вы рассмотрите внешнюю отделку постройки, а я расскажу, как и зачем соорудили это укрепление. Затем мы отправимся к Нарзанной галерее — памятнику архитектуры. Я раскрою, какие загадки она таит и как менялась культура употребления целебной воды на протяжении двух веков

Кисловодский парк

Парадный вход в парк украшает Каскадная лестница — вы могли видеть её на старых курортных открытках. Прогуляемся по её площадкам, а потом пойдём смотреть Красные камни — причудливые скальные фигуры, которые создала природа. Вы услышите, что скрывает грот под Лермонтовской площадкой в парке и как в Кисловодске появились не только Красные, а ещё и Синие, и Серые камни.

Город изнутри

Вы увидите суперсовременный музей «Визит-центр». Я расскажу, чем он интересен и как связан с природой и историей Национального Кисловодского парка. Пройдётесь по Курортному бульвару — центру сосредоточения развлекательной жизни. Я покажу самый элитный район города — Ребровую балку. А ещё мы поднимемся на смотровую площадку церкви Сурб Вардан, с которой открывается чудесный вид на город.

Организационные детали