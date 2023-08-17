Автотур по Кисловодску: старинная крепость, Нарзан и видовая площадка
За 4 часа исследовать город-курорт и прикоснуться к его тайнам
5
6 отзывов
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Ответы на вопросы
Вы проедете по разным локациям Кисловодска — популярным туристическим и тем, о которых мало кто знает. Увидите памятники архитектуры 19 века и современные постройки. Услышите о знаменитых жителях и гостях города, которые меняли и преображали его. И насладитесь захватывающим видом на Кисловодск со смотровой площадки.
Ближайшие даты:
19 авг
20 авг
21 авг
24 авг
25 авг
28 авг
29 авг
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Описание
Что вас ожидает
Музей «Крепость» и Нарзанная галерея
Наша первая точка — исторический музей, расположившийся в старинной Кисловодской крепости начала 19 века. Вы рассмотрите внешнюю отделку постройки, а я расскажу, как и зачем соорудили это укрепление. Затем мы отправимся к Нарзанной галерее — памятнику архитектуры. Я раскрою, какие загадки она таит и как менялась культура употребления целебной воды на протяжении двух веков
Кисловодский парк
Парадный вход в парк украшает Каскадная лестница — вы могли видеть её на старых курортных открытках. Прогуляемся по её площадкам, а потом пойдём смотреть Красные камни — причудливые скальные фигуры, которые создала природа. Вы услышите, что скрывает грот под Лермонтовской площадкой в парке и как в Кисловодске появились не только Красные, а ещё и Синие, и Серые камни.
Город изнутри
Вы увидите суперсовременный музей «Визит-центр». Я расскажу, чем он интересен и как связан с природой и историей Национального Кисловодского парка. Пройдётесь по Курортному бульвару — центру сосредоточения развлекательной жизни. Я покажу самый элитный район города — Ребровую балку. А ещё мы поднимемся на смотровую площадку церкви Сурб Вардан, с которой открывается чудесный вид на город.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Renault Kaptur с кондиционером. Есть адаптер-треугольник для детей.
По вашему желанию маршрут можно скорректировать
Экскурсия не предполагает посещение музеев
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
любом удобном для вас месте в черте Кисловодска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Кисловодске
Провела экскурсии для 34 туристов
Меня зовут Анастасия, и я обожаю знакомить путешественников с настоящим Кисловодском. Мои экскурсии всегда про погружение в исторический контекст города, внимательность к деталям и лёгкую подачу материала. Я вкладываю огромный смысл в свою деятельность. Мне важно показать город с разных сторон и раскрыть его характер. Всегда щедро делюсь своими знаниями, чтобы потом вам как можно больше захотелось узнать о Кисловодске, регионе Кавказских Минеральных Вод и ещё не единожды сюда вернуться. Обращаю внимание на детали, чтобы после нашей экскурсии ваши прогулки были осознаннее и внимательнее.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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михаил
17 авг 2023
Анастасия проявила себя во время экскурсии, как очень эрудированный и талантливый специалист, глубоко знающий предмет и любящий свою работу. Отлично спланированная экскурсия, хорошая речь, знание многих увлекательных фактов нам очень понравилось! Так как нам есть с чем сравнивать, один из нас много лет водит экскурсии в музее, мы бы очень рекомендовали эту экскурсию и Анастасию!
Семья Насоновых из Москвы
А
Алексей
16 авг 2023
Замечательная экскурсия, были всей семьёй, остались очень довольны! Анастасия прекрасно знает город и рассказывает о нём интересно и содержательно. Чувствуется, что не просто говорит заученный текст, а увлечённо рассказывает живую историю. Четыре часа пролетели незаметно) Если будут другие экскурсии, с удовольствием их посетим в наш следующий визит в Кисловодск!
Е
Елена
15 авг 2023
Рекомендую Анастасию тем, кто первый раз в городе или уже знаком с Кисловодском, но хочет углубиться. На экскурсии вы узнаете всю краеведческую составляющую с момента основания города до современности. Экскурсия проходит на авто, что поможет охватить все части города и сэкономит силы. Анастасия очень внимательный, знающий и любящий свой город специалист!
И
Игорь
7 авг 2023
Замечательная экскурсия! Анастасия чудесный, обаятельный рассказчик, с огромным объемом знаний, легко и непринужденно вела нас по маршруту. Много самых разнообразных фактов по истории, архитектуре Кисловодска. Спасибо большое!
Е
Елена
7 авг 2023
Очень приятная экскурсия: охвачены многие значимые места, много информации о них. Экскурсия пролетает быстро, перемещаетесь с комфортом от места к месту, слушаете рассказ гида и по пути, и непосредственно при осмотре достопримечательностей. Комфортно, интересно, познавательно!
Р
Римма
28 июля 2023
Экскурсия очень понравилась. Анастасия - прекрасный рассказчик, обаятельный, доброжелательный и очень позитивный человек. Демонстрирует глубокое знание материала, а главное любовь к истории своего города. Предложенная форма экскурсии на автомобиле просто находка для тех, кто отправляется с детьми или кому тяжело много ходить. Рекомендуем этого экскурсовода и экскурсию!
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